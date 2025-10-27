AKB48研究生・伊藤百花、渡辺麻友さんの卒コン衣装で美脚スラリ「可愛すぎ」「髪型もまゆゆに寄せてる？」と反響
【モデルプレス＝2025/10/27】AKB48の伊藤百花が10月26日、自身のInstagramを更新。元AKB48の渡辺麻友さんの衣装を着用した姿を公開し、話題を呼んでいる
【写真】可愛すぎるAKB研究生「髪型もまゆゆに寄せてる？」伝説衣装着こなした姿
伊藤は「渡辺麻友さんの憧れの衣装」と、現在開催されている「AKB48大衣装展―時代を彩った装跡―」の会場で、渡辺さんが2017年の卒業コンサートで「君のc/w」を披露した際に着用していた「卒コンver.」の衣装を着用したショットを公開。「後半もかわいいこだわりのつまった衣装がたくさんで目が足りなかった」と、歴代のメンバーたちが着用した衣装を目にすることができた感激を綴っている。
また、AKB48の公式TikTokでは、伊藤がこの衣装を着て「君のc/w」の曲に合わせて振り付けを踊っている動画も公開されている。
この投稿には「似合う」「髪型もまゆゆに寄せてる？」「ハーフツイン最強」「可愛すぎ」「ステージで披露してほしい」「スタイル良すぎる」「尊い」などの反響が寄せられている。
伊藤は2024年3月、19期生オーディションに合格しAKB48に加入。研究生ながら選抜メンバーに抜擢され、整ったビジュアルや高いパフォーマンス力で注目を集めている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆伊藤百花、渡辺麻友さんの衣装でダンス
【Not Sponsored 記事】