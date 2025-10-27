東方神起のユンホが27日、1stフルアルバム「I−KNOW」のティーザーショットを公開した。東方神起の公式SNSに掲載された最初のコンセプトのティーザーイメージで、友人たちと一緒に都心のあちこちを自由に駆け回るユンホの姿を躍動感あふれるように捉え、飾らず自然なストリート感性を表現した。

「I−KNOW」は11月5日午後6時に各種音楽サイトで全曲音源が公開される。ダブルタイトル曲「Stretch」と「Body Language」を含む全10曲で構成されている。

韓国メディアのヘラルドPOPは27日、「新曲Stretchは、強烈なエレクトロニックサウンドと吟じるように展開されるボーカルが対比を成して独特な緊張感を与えるポップジャンルの曲。ダンスと舞台に対する内面の感情と意味を込めた歌詞は、ダブルタイトル曲Body Languageとペアとなるようだ」と説明した。

さらに「同時に今回のStretchパフォーマンスは、ストレッチをするような独特なアングルのポイント動作を通じて曲名の意味をストレートで伝え、序盤のミニマルできれいな振り付けから後半部にいくほど立体的に変わるダンサー構成が目立つ」と報じた。