6·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã°¸¤Ë¡¢¡Ö15Ëü±ß¡×¤Î½»Ì±ÀÇÇ¼ÀÇÄÌÃÎ½ñ¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁêÂ³¿Í¤Ç¤¢¤ë»ä¤¬»ÙÊ§¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¸Î¿Í¤ÎÀÇ¶â¤ÏÁêÂ³¿Í¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë
½»Ì±ÀÇ¤¬²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë´ð½àÆü¤Ï1·î1Æü¤Ç¤¹¡£1·î1Æü»þÅÀ¤ËÂ¸Ì¿¤Ç½»Ì±ÅÐÏ¿¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢Á°Ç¯¤Î½êÆÀ¤ò´ð¤Ë½»Ì±ÀÇ¤¬²Ý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÎáÏÂ7Ç¯6·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÎáÏÂ7Ç¯1·î1Æü»þÅÀ¤ÇÂ¸Ì¿¤Ê¤éÎáÏÂ6Ç¯Ê¬¤Î½êÆÀ¤Ë´ð¤Å¤½»Ì±ÀÇ¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÊ¬¤Î½»Ì±ÀÇ¤Ï¡¢ÁêÂ³¿Í¤ÎÃ¯¤«¤¬»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÉéÃ´¤¹¤ë¤Î¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤½¤Î1Ç¯Ê¬¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£ÍâÇ¯°Ê¹ß¤Î½»Ì±ÀÇ¤Ï²Ý¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¸Î¿Í¤Î½»Ì±ÀÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÁêÂ³¿Í¤ÎÂÐ±þ
½»Ì±ÀÇ¤ò²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢½»Ì±ÀÇ¤ÎÇ¼ÀÇÄÌÃÎ½ñ¤Ï´ðËÜÅª¤ËÁêÂ³¿Í¤ÎÃ¯¤«1¿Í¤ËÁ÷ÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤ÐÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶è¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¡ÖÁêÂ³¿ÍÂåÉ½»ØÄê¡ÊÊÑ¹¹¡ËÆÏ¡×¤òÄó½Ð¤·¤ÆÂåÉ½¼Ô¤ò»ØÄê¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Á÷ÉÕ¤µ¤ì¤ë¿Í¤òÁêÂ³¿ÍÂåÉ½¼Ô¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÁêÂ³¿ÍÂåÉ½»ØÄê¡ÊÊÑ¹¹¡ËÆÏ¡×¤Ê¤É¤ÎÉ¬Í×½ñÎà¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·èÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¹¾¸ÍÀî¶è¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÁêÂ³¿Í¤ÎÂåÉ½¼Ô¤Î¿½ÀÁ¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê½ñÎà¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÁêÂ³¿ÍÂåÉ½»ØÄê¡ÊÊÑ¹¹¡ËÆÏ
¡¦Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¿Í¤ÈÆ±°ìÀ¤ÂÓ¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÁêÂ³¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë½ñÎà¡Ê°ä¸À½ñ¤ä¸ÍÀÒÆ¥ËÜ¤Ê¤É¡Ë
¡¦ÁêÂ³¿ÍÂåÉ½¼Ô¤ÎËÜ¿Í³ÎÇ§½ñÎà¤Î¼Ì¤·¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤ä±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤Ê¤É¡Ë
¡¦ÁêÂ³´Ø·¸¤¬Ê¬¤«¤ë½ñÎà¡Ê¸øÀµ¾Ú½ñ°ä¸À¤äË¡ÄêÁêÂ³¾ðÊó°ìÍ÷¿Þ¤Ê¤É¡Ë
ÁêÂ³¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÁêÂ³Êü´þ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÁêÂ³Êü´þ¤ò¤¹¤ë¤ÈÀÇ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤µÁÌ³¤â¾µ·Ñ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼êÂ³¤¤âÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë²ÈÄíºÛÈ½½ê¤«¤éÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¡ÖÁêÂ³Êü´þ¿½½Ò¼õÍýÄÌÃÎ½ñ¡×¤Î¼Ì¤·¤òÄó½Ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³Êü´þ¤È¤Ï¡¢ÁêÂ³¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¢Íø¤âÁ´¤ÆÊü´þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤â¤·¡¢°ä»º¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤ÇÁêÂ³Êü´þ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢½»Ì±ÀÇ¤Î»ÙÊ§¤¤ÉéÃ´¤ÏÌÈ½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë°ä»º¤â¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÁêÂ³Êü´þ¤ò¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾Ã¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ·è¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»ÙÊ§¤¤¤¬É¬Í×¤ÊÀÇ¶â¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
Ç¼´ü¸Â¤ò²á¤®¤¿ÀÇ¶â¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢´ü¸Â¤ò²á¤®¤¿Æü¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ±äÂÚ¶â¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
±äÂÚ¶â¤ÎÍøÎ¨¤Ï¡¢Ç¼´ü¸Â¤«¤é1¥ö·î¤Þ¤Ç¤È¤½¤ì°Ê¹ß¤Ç°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô¤Î¾ì¹ç¡¢ÎáÏÂ4Ç¯1·î1Æü～ÎáÏÂ7Ç¯12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î±äÂÚ¶âÎ¨¤È·×»»ÊýË¡¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡Ê100±ßÌ¤ËþÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡¢±äÂÚ¶â³ÛÁ´ÂÎ¤¬1000±ßÌ¤Ëþ¤Ê¤éÁ´³Û¤òÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡Ë¡£
¡¦Ç¼´ü¸Â¤ò²á¤®¤Æ1¥ö·î°ÊÆâ¤ËÇ¼ÉÕ¤¹¤ë¾ì¹ç
ÀÇ³Û¡Ê1000±ßÌ¤Ëþ¤ÎÃ¼¿ô¤òÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡¢Á´ÂÎ¤¬2000±ßÌ¤Ëþ¤Ê¤éÁ´³Û¤òÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡Ë¡ß2.4¡ó¡ß¡ÊÇ¼´ü¸Â¤ÎÍâÆü¤«¤é´°Ç¼¤Þ¤Ç¤ÎÆü¿ô¡Ë¡à365Æü
¡¦Ç¼´ü¸Â¤ò²á¤®¤Æ1¥ö·î¤ò·Ð²á¤·¤¿¸å¤ËÇ¼ÉÕ¤¹¤ë¾ì¹ç¡Ê¼¡¤Î2¤Ä¤Î·×»»¼°¤Çµá¤á¤¿¶â³Û¤Î¹ç·×¡Ë
¡Ê1¡ËÀÇ³Û¡Ê1000±ßÌ¤Ëþ¤ÎÃ¼¿ô¤òÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡¢Á´ÂÎ¤¬2000±ßÌ¤Ëþ¤Ê¤éÁ´³Û¤òÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡Ë¡ß2.4¡ó¡ß¡ÊºÇ½é¤Î1¥ö·î¤Î·Ð²áÆü¿ô¡Ë¡à365Æü¡Ê1±ßÌ¤ËþÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡Ë
¡Ê2¡ËÀÇ³Û¡Ê1000±ßÌ¤Ëþ¤ÎÃ¼¿ô¤òÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡¢Á´ÂÎ¤¬2000±ßÌ¤Ëþ¤Ê¤éÁ´³Û¤òÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡Ë¡ß8.7¡ó¡ß¡ÊÇ¼´ü¸Â¸å2¥ö·îÌÜ°Ê¹ß¤«¤é´°Ç¼¤Þ¤Ç¤ÎÆü¿ô¡Ë¡à365Æü¡Ê1±ßÌ¤ËþÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡Ë
Îã¤¨¤Ð¡¢ÎáÏÂ7Ç¯8·î31Æü¤¬Ç¼´ü¸Â¤Î½»Ì±ÀÇ15Ëü±ß¤òÎáÏÂ7Ç¯12·î1Æü¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¤È¡¢±äÂÚ¶â¤Ï2500±ß¤Ç¤¹¡£
¸Î¿Í¤Î½»Ì±ÀÇ¤ÏÁêÂ³¿Í¤¬»ÙÊ§¤¦
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ë²Ý¤µ¤ì¤¿½»Ì±ÀÇ¤Ï¡¢ÁêÂ³¿Í¤¬Ç¼¤á¤ëµÁÌ³¤ò°ú¤·Ñ¤®¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³¿Í¤¬Ê£¿ô¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÁêÂ³¿Í¤ÎÃ¯¤«1¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ¼ÀÇÄÌÃÎ½ñ¤¬Á÷ÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÁêÂ³Êü´þ¤ò¤¹¤ì¤Ð½»Ì±ÀÇ¤Ê¤É¤ÎÀÇ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤µÁÌ³¤â¾µ·Ñ¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢ÁêÂ³Êü´þ¤¹¤ë¤È°ä»º¤â¤¹¤Ù¤Æ¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¿µ½Å¤ÊÈ½ÃÇ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¸Î¿Í¤Î¤â¤Î¤À¤«¤é¤È½»Ì±ÀÇ¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È±äÂÚ¶â¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±äÂÚ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤â¡¢½»Ì±ÀÇ¤ÎÂ¸ºß¤¬È½ÌÀ¤·¤¿»þÅÀ¤ÇÁá¤á¤ËÇ¼ÉÕ¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
