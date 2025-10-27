¥ì¡¼¥¹À¸¤Þ¤ì¤ÎÈþ¤·¤ËâÊª¡Ã¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä300SL¥¬¥ë¥¦¥£¥ó¥°¡ÚÁ°ÊÔ¡Û
À¤³¦¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é70Ç¯¡£¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä300SL¥¬¥ë¥¦¥£¥ó¥°¤Ï¡¢º£¤âÀ¤³¦Ãæ¤Î¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿âÞ·¤ÎÅª¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥Ø¥Ã¥»¥ë¥¿¥¤¥ó¤¬¤½¤ÎÍýÍ³¤òÂÎ¸³¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¹³¤¤Æñ¤¤Ì¥ÎÏ¤ò¤â¤ÄËâÀ¤Î¼Ö¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä300SL¥¬¥ë¥¦¥£¥ó¥°
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä300SL¤ò¿Í´Ö¤Ë¤¿¤È¤¨¤ì¤Ð¡¢ÉÙ¤ÈÍÆËÆ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Áþ¤é¤·¤¤¤Û¤É¤Î°ËÃ£ÃË¤À¤í¤¦¡£¼«Ê¬¤Ê¤ÉÁê¼ê¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Æ¤â¡¢¤É¤ó¤ÊÍ×µá¤Ë¤â±þ¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÁê¼ê¡£¤½¤ì¤Û¤É¹³¤¤Æñ¤¤Ì¥ÎÏ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½Âå¤Ç¤¹¤é¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢70Ç¯Á°¤Ë¤É¤ì¤Û¤É¤ÎÈ¿¶Á¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¤«ÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ü¥¥¬¥ë¥¦¥£¥ó¥°ü¥¤Ï¥«¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤ÎÎ°è¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃÂÀ¸¤ÏºÇ½é¤«¤é·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤Ç¤¹¤é¡¢Âç¤¤ÊÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤ÏÀï²Ò¤«¤é¤ÎÉü¶½¤ÎÅÓ¾å¤Ë¤¢¤ê¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¥ì¡¼¥¹¤Ø¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¥ê¥½¡¼¥¹¤Ç¶¥µ»¼ÖÎ¾¤ò³«È¯¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¡¢¤¢¤ë¾¦ºÍ¤ËÄ¹¤±¤¿¿ÍÊª¤ÎÀâÆÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶Ã¤¯¤Ù¤¥í¡¼¥É¥«¡¼¤ËÊÑËÆ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
À¸¤Þ¤ì¤Ï¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¥«¡¼
W194 SL¡ÊSL¤ÏÄ¶·ÚÎÌ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡É¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥é¥¤¥Ò¥È¡§Super Leicht¡É¤ÎÆ¬Ê¸»ú¡Ë¤ò¹½ÁÛ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥À¥¤¥à¥é¡¼¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤Î¥Á¡¼¥Õ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¥ë¥É¥ë¥Õ¡¦¥¦¡¼¥ì¥ó¥Ï¥¦¥È¤Ç¡¢·Ð±Ä¿Ø¤«¤é¤Î¥´¡¼¥µ¥¤¥ó¤Ï1951Ç¯6·î¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¿·¥â¥Ç¥ë¤ÎÆÃÄ§¤Ï¤½¤Î·ÚÎÌ¤Ö¤ê¤Ë¤¢¤ê¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Àß·×¤Ë¤è¤ë¹Ý´É¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Õ¥ì¡¼¥à¡¦¥·¥ã¥·¡¼¤ÎÃ±ÂÎ½ÅÎÌ¤Ï¤ï¤º¤«82kg¤À¤Ã¤¿¡£¶õµ¤Äñ¹³¤âÄã¤¯¡¢0.25¤È¤¤¤¦ÌÜ¤òµ¿¤¦¤è¤¦¤ÊÄñ¹³·¸¿ô¤À¤Ã¤¿¡Ê¤³¤Î¿ô»ú¤Ï¡¢¤Î¤Á¤ËÎäµÑ¤Î¤¿¤á¤ÎÊÑ¹¹¤ÇÁý¤¨¤¿¡Ë¡£ÅëºÜ¤µ¤ì¤¿3¥ê¥Ã¥¿¡¼¤ÎÄ¾Îó6µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¡¼½Å»ë¤È¤Ï¤¤¤¤¤¬¤¿¤¯¡¢Ìó160mph¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò°ú¤½Ð¤»¤ëÄøÅÙ¤Î½ÐÎÏ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¶¥µ»¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢½éÀï¤Î1952Ç¯¥ß¥Ã¥ì¥ß¥ê¥¢¤«¤é¹¬Àè¤Î¤è¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¾¡Íø¤Ë¤Ï¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢SL¤Ï2°Ì¡¢3°Ì¡¢4°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¼¡¤Ë¡¢¥Ù¥ë¥ó¤Ç¤Î¥¹¥¤¥¹GP¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ë½ÐÁö¤¹¤ë¤È¡¢É½¾´Âæ¤òÆÈÀê¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤ÎºÇ¶¯¥Þ¥·¥ó¤Ï¥ë¡¦¥Þ¥ó¤ËÄ©¤ó¤À¡£¥ï¡¼¥¯¥¹¥Á¡¼¥à¤Î¥¯¡¼¥Ú¤Ï¥ë¡¼¥Õ¤Î¾å¤Ë¥¨¥¢¥Ö¥ì¡¼¥¤òÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï24»þ´Ö¥ì¡¼¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤Ë¼è¤ê³°¤µ¤ì¤¿¡£Æ±ÍÍ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï1955Ç¯¥ë¡¦¥Þ¥ó¤òÁö¤Ã¤¿300SLR¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Ç¼ÂÀï¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿¡£
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤¬ÅÁÅý¤ÎÂÑµ×¥ì¡¼¥¹¡¢¥ë¡¦¥Þ¥ó24»þ´Ö¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤Î¤Ï22Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥¸¥ã¥¬¡¼¤ä¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡¢¥é¥ó¥Á¥¢¡¢¥«¥Ë¥ó¥¬¥à¤Ê¤É¡¢ÊÂ¤ß¤¤¤ë¥ï¡¼¥¯¥¹¥Á¡¼¥à¤¬Î©¤Á¤Õ¤µ¤¬¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÇ¯¤Î¥ë¡¦¥Þ¥ó¤Ï¡¢¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥ë¥ô¥§¡¼¤¬¥¿¥ë¥Ü¡¦¥é¡¼¥´¤ÇÁö¹Ô¤òÂ³¤±¡¢À¤³¦½é¤Î¥½¥íÍ¥¾¡¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¤ËÇ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»Ä¤ê1»þ´Ö¤Ç¥ê¥¿¥¤¥¢¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤¬1-2¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
W194SL¤ÎÃ»¤¤¶¥µ»¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î¥é¡¦¥«¥ì¥é¡¦¥Ñ¥Ê¥á¥ê¥«¡¼¥Ê¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤ë¡£¥«¡¼¥ë¡¦¥¯¥ê¥ó¥¯¡¿¥Ï¥ó¥¹¡¦¥¯¥ì¥ó¥¯ÁÈ¤¬Ê¿¶ÑÂ®ÅÙ103mph¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î¥Ø¥ë¥Þ¥ó¡¦¥é¥ó¥¯¡¿¥¢¡¼¥ô¥£¥ó¡¦¥°¥ë¥Ã¥×ÁÈ¤¬2°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£½ÐÁö4²ó¤Ç3¾¡¡£SL¤Ï¸«»ö¤ËÇ¤Ì³¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Êª¸ì¤Ï¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤ä²¤½£¼Ö¤òÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«Åì³¤´ß¤ÎÍÎÏ¼Ô¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Û¥Õ¥Þ¥ó¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£¥Û¥Õ¥Þ¥ó¤Ï¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥í¡¼¥É¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÂ¤¤ì¤ÐÇä¤ì¤ë»Ô¾ì¤¬¤¢¤ë¤È¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤ËÁÊ¤¨¤¿¡£1000ÂæÇã¤¤¼è¤ë¤³¤È¤òÊÝ¾Ú¤·¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÂæ¿ô¤Ï¤â¤Ã¤È¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Û¥Õ¥Þ¥ó¤ÎËÜÅö¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¤â¤Ã¤È¼êº¢¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë190SL¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ÎµÒ´ó¤»¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥í¡¼¥É¥«¡¼¤Ø»ÅÎ©¤ÆÄ¾¤¹
¥Û¥Õ¥Þ¥ó¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡É¥¬¥ë¥¦¥£¥ó¥°¡É¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Ï¥¦¥£¡¼¥ó½Ð¿È¤ÎÂçÊª¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë1953Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤ÎSL¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¼êÇÛºÑ¤ß¤Ç¡¢»Ô¾ì¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢1954Ç¯2·î¤Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÂè7Ï¢Ââ·±ÎýÅï¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹ñºÝ¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¥ç¡¼¤Ç300SL¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤È¤¡¢¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï¤Þ¤À»º¤ß¤Î¶ì¤·¤ß¤Î¤µ¤Ê¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¥·¥ç¡¼¥«¡¼¤Î³°´Ñ¤Ï¡¢Íç¤Î¥·¥ã¥·¡¼¤«¤é¤¿¤Ã¤¿3¥«·î¤Ç¤Þ¤È¤á¾å¤²¤¿»ÃÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¾þ¤êµ¤¤Î¤Ê¤¤¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤Ï¶ÑÀ°¤Î¼è¤ì¤¿»Ñ¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÊ±ß·Á¤Î¥¨¥¢¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¯¤Ï¤â¤Ã¤ÈÉý¤Î¹¤¤¥°¥ê¥ë¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥Û¥¤¡¼¥ë¥¢¡¼¥Á¸åÊý¤Ë¤ÏÉ©·Á¤Î³«¸ýÉô¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È²¼¤Î°µÎÏ¤òÍÞ¤¨¤ëÆ¯¤¤ò¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¸ú²Ì¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
ÊÑ¹¹ÅÀ¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Ï°ÌÃÖ¤¬¾å¤¬¤Ã¤ÆÁ°Êý¤ËÆÍ¤½Ð¤·¡¢¥µ¥¤¥É¥Ü¥Ç¥£¤ÎÎØ³Ô¤Ï¤è¤êÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥¢¡¼¥Á¤Î¾å¤Ë¤Ï¡ÉºÙÄ¹¤¤Áä¡É¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥Ñ¡¼¥Ä¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÃ»´ü´Ö¤Î¤¦¤Á¤Ë¤µ¤é¤ËÀöÎý¤µ¤ì¤¿¡£¥ô¥¡¥ë¥¿¡¼¡¦¥Ø¥Ã¥«¡¼¤Î²¼¡¢¤³¤ÎâÁ¤¤¤Ð¤«¤ê¤Î¥é¥¤¥ó¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥Ã¥Ò¡¦¥¬¥¤¥¬¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ä¥¯¥í¡¼¥à¤ÎÁõ¾þ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Äñ¹³·¸¿ô¤Ï0.425¤ÈÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¤¿¤¬¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤ÎDNA¤Ï¤Û¤«¤ÎÉôÊ¬¤Ë¿§Ç»¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥·¥ã¥·¡¼¤ÎÂçÈ¾¤Ï¡¢ºÙ¤¤¹Ý´É¤ò³Ê»Ò¾õ¤ËÁÈ¤ó¤À´ûÂ¸¤Î¤â¤Î¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢¤½¤³¤Ë¾¯¤·¼ê¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢ÎÌ»º¥â¥Ç¥ë¤ËÅ¬¤·¤¿¥Õ¥ì¡¼¥à¤ä¥Þ¥¦¥ó¥È¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¾ï¼±¤ËÈ¿¤·¤Æ¡¢¥í¡¼¥É¥«¡¼¤Î300SL¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤è¤ê¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¹Ò¶õµ¡ÍÑ¤ÎÄ¾Ê®¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÇÀ¤³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤¿¥À¥¤¥à¥é¡¼¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤Ï¡¢Æ±¤¸´ñÀ×¤ò¥í¡¼¥É¥«¡¼¤Ç¼Â¸½¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¤Î¤À¡£¥¬¥ë¥¦¥£¥ó¥°¤Ï¡¢»ÔÈÎ¼Ö¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÄ¾Ê®¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£2966cc¤Î OHCÄ¾Îó 6µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢240bhp¡¿6100rpm¤ÎºÇ¹â½ÐÎÏ¤È30.0kgm¡¿4800rpm¤ÎºÇÂç¥È¥ë¥¯¤òÈ¯´ø¡£¥ª¡¼¥ë¥·¥ó¥¯¥í¥á¥Ã¥·¥å¤Î4ÃÊ¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÈZFÀ½¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥¹¥ê¥Ã¥×¡¦¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ì¥ó¥·¥ã¥ë¤òÍÊ¤·¤Æ¡¢ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ï¼ÂºÝ¤Ë217km/h¤ËÃ£¤·¡¢0-60mph²ÃÂ®¤Ï7.7ÉÃ¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È¹âÀÇ½¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¡¢¡É¶¥µ»ÍÑ¡É¤È´§¤·¤¿¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¤âÉ¸½àÅª¤Ê»ÅÍÍ¤Î¥¬¥ë¥¦¥£¥ó¥°¤Ç¤µ¤¨¡¢É¤Å¨¤¹¤ë¤â¤Î¤ÏÅö»þ¤Û¤È¤ó¤ÉÂ¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£²¿¤·¤í¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½¤Î¥Õ¥£¥ó¤òÈ÷¤¨¤ëµðÂç¤Ê¥É¥é¥à¥Ö¥ì¡¼¥¤òÁõÈ÷¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤ÏÀÇ½ÉÔÂ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡Ê¤³¤Îº¢¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¤¿¤¤¤Æ¤¤¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡Ë¡£¤½¤Î¾å¡¢¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤Ë¤âÆñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥¹¥¤¥ó¥°¼°¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥¢¥¯¥¹¥ë¤Ï¡¢¥ê¥¢¤Î¥í¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌäÂê¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¡£¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤È¥À¥ó¥Ñ¡¼¤Î¥ì¡¼¥È¤ò¾å¤²¤ì¤Ð¥Û¥¤¡¼¥ë¥È¥é¥Ù¥ë¤ò½Ì¾®¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â½ÏÎý¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤µ¤¨ÍýÁÛÅª¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£300SL¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÂ¿¤¯¤Ï½ÏÎý¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¹âÂ®Áö¹ÔÃæ¤Ë²óÈò¹ÔÆ°¤ò¼è¤ì¤Ð¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤â¤Ã¤ÈÄã¤¤Â®ÅÙ¤Ç¤â¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¥ó¥°¤È¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°¤ò¶èÊÌ¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¡¢¼êÄË¤¤¤ª»ÅÃÖ¤¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢300SL¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ê¤é¡¢·ã¤·¤¤Áö¤ê¤â²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾Úµò¤Ë¡¢1955Ç¯¤Î¥ß¥Ã¥ì¥ß¥ê¥¢¤Ç¥¸¥ç¥ó¡¦¥Õ¥£¥Ã¥Á¤¬5°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥é¥ê¡¼¤Ç¤â¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥¬¥ë¥¦¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¤½¤Î½é´ü¤Ë¡¢¼ê¤ËÉé¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°É¾¤¬À÷¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤ì¤òÊ§¿¡¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£À¸»º¤Ï 1956Ç¯¤Ë½ªÎ»¤·¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë1400Âæ¤¬À½Â¤¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á29Âæ¤Ï¡¢¶¥µ»»ÈÍÑ¤òÇ°Æ¬¤Ë¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÏÁí¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½¥Ü¥Ç¥£¤Ç¡¢Áí½ÅÎÌ¤¬80kg·Ú¤«¤Ã¤¿¡ÊÉ¸½à»ÅÍÍ¤Î´¥Áç½ÅÎÌ¤Ï1160kg¡Ë¡£¥À¥¤¥à¥é¡¼¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤Ï¥°¥é¥¹¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼À½¥Ü¥Ç¥£¤â»î¤·¤¿¡£²ÝÂê¤òÊª¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¯¡¼¥Ú¤Ë¼¡¤¤¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿300SL¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Ï¥ê¥¢¥¢¥¯¥¹¥ë¤Î¥Ô¥Ü¥Ã¥È°ÌÃÖ¤¬²¼¤¬¤ê¡¢1961Ç¯¤«¤é¤Ï¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ö¥ì¡¼¥¤òÁõÈ÷¤·¤¿¡£¶µ·±¤Ï¤¤Á¤ó¤ÈÀ¸¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¦¡¦¡¦¸åÊÔ¤ËÂ³¤¯¡£
ÊÔ½¸ËÝÌõ¡§°ËÅìÏÂÉ§¡ÊMobi-curatorsLabo.¡Ë¡¡¸¶Ê¸ËÝÌõ¡§ÌÚ²¼·Ã
Transcreation¡§Kazuhiko ITO¡ÊMobi-curatorsLabo.¡Ë¡¡Translation¡§Megumi KINOSHITA
Words¡§Richard Heseltine¡¡Photography¡§Luis Duarte
THANKS TO owner Ricardo Sáragga and Adelino Dinis.
¡Ú²èÁü¡Û¹³¤¤Æñ¤¤Ì¥ÎÏ¤ò¤â¤ÄËâÀ¤Î¼Ö¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä300SL¥¬¥ë¥¦¥£¥ó¥°
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä300SL¤ò¿Í´Ö¤Ë¤¿¤È¤¨¤ì¤Ð¡¢ÉÙ¤ÈÍÆËÆ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Áþ¤é¤·¤¤¤Û¤É¤Î°ËÃ£ÃË¤À¤í¤¦¡£¼«Ê¬¤Ê¤ÉÁê¼ê¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Æ¤â¡¢¤É¤ó¤ÊÍ×µá¤Ë¤â±þ¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÁê¼ê¡£¤½¤ì¤Û¤É¹³¤¤Æñ¤¤Ì¥ÎÏ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½Âå¤Ç¤¹¤é¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢70Ç¯Á°¤Ë¤É¤ì¤Û¤É¤ÎÈ¿¶Á¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¤«ÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ü¥¥¬¥ë¥¦¥£¥ó¥°ü¥¤Ï¥«¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤ÎÎ°è¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃÂÀ¸¤ÏºÇ½é¤«¤é·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤Ç¤¹¤é¡¢Âç¤¤ÊÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤ÏÀï²Ò¤«¤é¤ÎÉü¶½¤ÎÅÓ¾å¤Ë¤¢¤ê¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¥ì¡¼¥¹¤Ø¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¥ê¥½¡¼¥¹¤Ç¶¥µ»¼ÖÎ¾¤ò³«È¯¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¡¢¤¢¤ë¾¦ºÍ¤ËÄ¹¤±¤¿¿ÍÊª¤ÎÀâÆÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶Ã¤¯¤Ù¤¥í¡¼¥É¥«¡¼¤ËÊÑËÆ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
W194 SL¡ÊSL¤ÏÄ¶·ÚÎÌ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡É¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥é¥¤¥Ò¥È¡§Super Leicht¡É¤ÎÆ¬Ê¸»ú¡Ë¤ò¹½ÁÛ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥À¥¤¥à¥é¡¼¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤Î¥Á¡¼¥Õ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¥ë¥É¥ë¥Õ¡¦¥¦¡¼¥ì¥ó¥Ï¥¦¥È¤Ç¡¢·Ð±Ä¿Ø¤«¤é¤Î¥´¡¼¥µ¥¤¥ó¤Ï1951Ç¯6·î¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¿·¥â¥Ç¥ë¤ÎÆÃÄ§¤Ï¤½¤Î·ÚÎÌ¤Ö¤ê¤Ë¤¢¤ê¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Àß·×¤Ë¤è¤ë¹Ý´É¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Õ¥ì¡¼¥à¡¦¥·¥ã¥·¡¼¤ÎÃ±ÂÎ½ÅÎÌ¤Ï¤ï¤º¤«82kg¤À¤Ã¤¿¡£¶õµ¤Äñ¹³¤âÄã¤¯¡¢0.25¤È¤¤¤¦ÌÜ¤òµ¿¤¦¤è¤¦¤ÊÄñ¹³·¸¿ô¤À¤Ã¤¿¡Ê¤³¤Î¿ô»ú¤Ï¡¢¤Î¤Á¤ËÎäµÑ¤Î¤¿¤á¤ÎÊÑ¹¹¤ÇÁý¤¨¤¿¡Ë¡£ÅëºÜ¤µ¤ì¤¿3¥ê¥Ã¥¿¡¼¤ÎÄ¾Îó6µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¡¼½Å»ë¤È¤Ï¤¤¤¤¤¬¤¿¤¯¡¢Ìó160mph¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò°ú¤½Ð¤»¤ëÄøÅÙ¤Î½ÐÎÏ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¶¥µ»¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢½éÀï¤Î1952Ç¯¥ß¥Ã¥ì¥ß¥ê¥¢¤«¤é¹¬Àè¤Î¤è¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¾¡Íø¤Ë¤Ï¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢SL¤Ï2°Ì¡¢3°Ì¡¢4°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¼¡¤Ë¡¢¥Ù¥ë¥ó¤Ç¤Î¥¹¥¤¥¹GP¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ë½ÐÁö¤¹¤ë¤È¡¢É½¾´Âæ¤òÆÈÀê¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤ÎºÇ¶¯¥Þ¥·¥ó¤Ï¥ë¡¦¥Þ¥ó¤ËÄ©¤ó¤À¡£¥ï¡¼¥¯¥¹¥Á¡¼¥à¤Î¥¯¡¼¥Ú¤Ï¥ë¡¼¥Õ¤Î¾å¤Ë¥¨¥¢¥Ö¥ì¡¼¥¤òÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï24»þ´Ö¥ì¡¼¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤Ë¼è¤ê³°¤µ¤ì¤¿¡£Æ±ÍÍ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï1955Ç¯¥ë¡¦¥Þ¥ó¤òÁö¤Ã¤¿300SLR¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Ç¼ÂÀï¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿¡£
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤¬ÅÁÅý¤ÎÂÑµ×¥ì¡¼¥¹¡¢¥ë¡¦¥Þ¥ó24»þ´Ö¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤Î¤Ï22Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥¸¥ã¥¬¡¼¤ä¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡¢¥é¥ó¥Á¥¢¡¢¥«¥Ë¥ó¥¬¥à¤Ê¤É¡¢ÊÂ¤ß¤¤¤ë¥ï¡¼¥¯¥¹¥Á¡¼¥à¤¬Î©¤Á¤Õ¤µ¤¬¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÇ¯¤Î¥ë¡¦¥Þ¥ó¤Ï¡¢¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥ë¥ô¥§¡¼¤¬¥¿¥ë¥Ü¡¦¥é¡¼¥´¤ÇÁö¹Ô¤òÂ³¤±¡¢À¤³¦½é¤Î¥½¥íÍ¥¾¡¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¤ËÇ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»Ä¤ê1»þ´Ö¤Ç¥ê¥¿¥¤¥¢¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤¬1-2¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
W194SL¤ÎÃ»¤¤¶¥µ»¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î¥é¡¦¥«¥ì¥é¡¦¥Ñ¥Ê¥á¥ê¥«¡¼¥Ê¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤ë¡£¥«¡¼¥ë¡¦¥¯¥ê¥ó¥¯¡¿¥Ï¥ó¥¹¡¦¥¯¥ì¥ó¥¯ÁÈ¤¬Ê¿¶ÑÂ®ÅÙ103mph¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î¥Ø¥ë¥Þ¥ó¡¦¥é¥ó¥¯¡¿¥¢¡¼¥ô¥£¥ó¡¦¥°¥ë¥Ã¥×ÁÈ¤¬2°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£½ÐÁö4²ó¤Ç3¾¡¡£SL¤Ï¸«»ö¤ËÇ¤Ì³¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Êª¸ì¤Ï¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤ä²¤½£¼Ö¤òÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«Åì³¤´ß¤ÎÍÎÏ¼Ô¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Û¥Õ¥Þ¥ó¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£¥Û¥Õ¥Þ¥ó¤Ï¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥í¡¼¥É¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÂ¤¤ì¤ÐÇä¤ì¤ë»Ô¾ì¤¬¤¢¤ë¤È¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤ËÁÊ¤¨¤¿¡£1000ÂæÇã¤¤¼è¤ë¤³¤È¤òÊÝ¾Ú¤·¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÂæ¿ô¤Ï¤â¤Ã¤È¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Û¥Õ¥Þ¥ó¤ÎËÜÅö¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¤â¤Ã¤È¼êº¢¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë190SL¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ÎµÒ´ó¤»¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥í¡¼¥É¥«¡¼¤Ø»ÅÎ©¤ÆÄ¾¤¹
¥Û¥Õ¥Þ¥ó¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡É¥¬¥ë¥¦¥£¥ó¥°¡É¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Ï¥¦¥£¡¼¥ó½Ð¿È¤ÎÂçÊª¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë1953Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤ÎSL¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¼êÇÛºÑ¤ß¤Ç¡¢»Ô¾ì¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢1954Ç¯2·î¤Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÂè7Ï¢Ââ·±ÎýÅï¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹ñºÝ¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¥ç¡¼¤Ç300SL¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤È¤¡¢¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï¤Þ¤À»º¤ß¤Î¶ì¤·¤ß¤Î¤µ¤Ê¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¥·¥ç¡¼¥«¡¼¤Î³°´Ñ¤Ï¡¢Íç¤Î¥·¥ã¥·¡¼¤«¤é¤¿¤Ã¤¿3¥«·î¤Ç¤Þ¤È¤á¾å¤²¤¿»ÃÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¾þ¤êµ¤¤Î¤Ê¤¤¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤Ï¶ÑÀ°¤Î¼è¤ì¤¿»Ñ¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÊ±ß·Á¤Î¥¨¥¢¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¯¤Ï¤â¤Ã¤ÈÉý¤Î¹¤¤¥°¥ê¥ë¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥Û¥¤¡¼¥ë¥¢¡¼¥Á¸åÊý¤Ë¤ÏÉ©·Á¤Î³«¸ýÉô¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È²¼¤Î°µÎÏ¤òÍÞ¤¨¤ëÆ¯¤¤ò¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¸ú²Ì¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
ÊÑ¹¹ÅÀ¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Ï°ÌÃÖ¤¬¾å¤¬¤Ã¤ÆÁ°Êý¤ËÆÍ¤½Ð¤·¡¢¥µ¥¤¥É¥Ü¥Ç¥£¤ÎÎØ³Ô¤Ï¤è¤êÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥¢¡¼¥Á¤Î¾å¤Ë¤Ï¡ÉºÙÄ¹¤¤Áä¡É¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥Ñ¡¼¥Ä¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÃ»´ü´Ö¤Î¤¦¤Á¤Ë¤µ¤é¤ËÀöÎý¤µ¤ì¤¿¡£¥ô¥¡¥ë¥¿¡¼¡¦¥Ø¥Ã¥«¡¼¤Î²¼¡¢¤³¤ÎâÁ¤¤¤Ð¤«¤ê¤Î¥é¥¤¥ó¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥Ã¥Ò¡¦¥¬¥¤¥¬¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ä¥¯¥í¡¼¥à¤ÎÁõ¾þ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Äñ¹³·¸¿ô¤Ï0.425¤ÈÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¤¿¤¬¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤ÎDNA¤Ï¤Û¤«¤ÎÉôÊ¬¤Ë¿§Ç»¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥·¥ã¥·¡¼¤ÎÂçÈ¾¤Ï¡¢ºÙ¤¤¹Ý´É¤ò³Ê»Ò¾õ¤ËÁÈ¤ó¤À´ûÂ¸¤Î¤â¤Î¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢¤½¤³¤Ë¾¯¤·¼ê¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢ÎÌ»º¥â¥Ç¥ë¤ËÅ¬¤·¤¿¥Õ¥ì¡¼¥à¤ä¥Þ¥¦¥ó¥È¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¾ï¼±¤ËÈ¿¤·¤Æ¡¢¥í¡¼¥É¥«¡¼¤Î300SL¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤è¤ê¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¹Ò¶õµ¡ÍÑ¤ÎÄ¾Ê®¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÇÀ¤³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤¿¥À¥¤¥à¥é¡¼¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤Ï¡¢Æ±¤¸´ñÀ×¤ò¥í¡¼¥É¥«¡¼¤Ç¼Â¸½¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¤Î¤À¡£¥¬¥ë¥¦¥£¥ó¥°¤Ï¡¢»ÔÈÎ¼Ö¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÄ¾Ê®¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£2966cc¤Î OHCÄ¾Îó 6µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢240bhp¡¿6100rpm¤ÎºÇ¹â½ÐÎÏ¤È30.0kgm¡¿4800rpm¤ÎºÇÂç¥È¥ë¥¯¤òÈ¯´ø¡£¥ª¡¼¥ë¥·¥ó¥¯¥í¥á¥Ã¥·¥å¤Î4ÃÊ¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÈZFÀ½¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥¹¥ê¥Ã¥×¡¦¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ì¥ó¥·¥ã¥ë¤òÍÊ¤·¤Æ¡¢ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ï¼ÂºÝ¤Ë217km/h¤ËÃ£¤·¡¢0-60mph²ÃÂ®¤Ï7.7ÉÃ¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È¹âÀÇ½¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¡¢¡É¶¥µ»ÍÑ¡É¤È´§¤·¤¿¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¤âÉ¸½àÅª¤Ê»ÅÍÍ¤Î¥¬¥ë¥¦¥£¥ó¥°¤Ç¤µ¤¨¡¢É¤Å¨¤¹¤ë¤â¤Î¤ÏÅö»þ¤Û¤È¤ó¤ÉÂ¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£²¿¤·¤í¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½¤Î¥Õ¥£¥ó¤òÈ÷¤¨¤ëµðÂç¤Ê¥É¥é¥à¥Ö¥ì¡¼¥¤òÁõÈ÷¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤ÏÀÇ½ÉÔÂ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡Ê¤³¤Îº¢¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¤¿¤¤¤Æ¤¤¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡Ë¡£¤½¤Î¾å¡¢¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤Ë¤âÆñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥¹¥¤¥ó¥°¼°¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥¢¥¯¥¹¥ë¤Ï¡¢¥ê¥¢¤Î¥í¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌäÂê¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¡£¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤È¥À¥ó¥Ñ¡¼¤Î¥ì¡¼¥È¤ò¾å¤²¤ì¤Ð¥Û¥¤¡¼¥ë¥È¥é¥Ù¥ë¤ò½Ì¾®¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â½ÏÎý¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤µ¤¨ÍýÁÛÅª¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£300SL¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÂ¿¤¯¤Ï½ÏÎý¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¹âÂ®Áö¹ÔÃæ¤Ë²óÈò¹ÔÆ°¤ò¼è¤ì¤Ð¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤â¤Ã¤ÈÄã¤¤Â®ÅÙ¤Ç¤â¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¥ó¥°¤È¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°¤ò¶èÊÌ¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¡¢¼êÄË¤¤¤ª»ÅÃÖ¤¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢300SL¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ê¤é¡¢·ã¤·¤¤Áö¤ê¤â²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾Úµò¤Ë¡¢1955Ç¯¤Î¥ß¥Ã¥ì¥ß¥ê¥¢¤Ç¥¸¥ç¥ó¡¦¥Õ¥£¥Ã¥Á¤¬5°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥é¥ê¡¼¤Ç¤â¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥¬¥ë¥¦¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¤½¤Î½é´ü¤Ë¡¢¼ê¤ËÉé¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°É¾¤¬À÷¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤ì¤òÊ§¿¡¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£À¸»º¤Ï 1956Ç¯¤Ë½ªÎ»¤·¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë1400Âæ¤¬À½Â¤¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á29Âæ¤Ï¡¢¶¥µ»»ÈÍÑ¤òÇ°Æ¬¤Ë¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÏÁí¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½¥Ü¥Ç¥£¤Ç¡¢Áí½ÅÎÌ¤¬80kg·Ú¤«¤Ã¤¿¡ÊÉ¸½à»ÅÍÍ¤Î´¥Áç½ÅÎÌ¤Ï1160kg¡Ë¡£¥À¥¤¥à¥é¡¼¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤Ï¥°¥é¥¹¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼À½¥Ü¥Ç¥£¤â»î¤·¤¿¡£²ÝÂê¤òÊª¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¯¡¼¥Ú¤Ë¼¡¤¤¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿300SL¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Ï¥ê¥¢¥¢¥¯¥¹¥ë¤Î¥Ô¥Ü¥Ã¥È°ÌÃÖ¤¬²¼¤¬¤ê¡¢1961Ç¯¤«¤é¤Ï¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ö¥ì¡¼¥¤òÁõÈ÷¤·¤¿¡£¶µ·±¤Ï¤¤Á¤ó¤ÈÀ¸¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¦¡¦¡¦¸åÊÔ¤ËÂ³¤¯¡£
ÊÔ½¸ËÝÌõ¡§°ËÅìÏÂÉ§¡ÊMobi-curatorsLabo.¡Ë¡¡¸¶Ê¸ËÝÌõ¡§ÌÚ²¼·Ã
Transcreation¡§Kazuhiko ITO¡ÊMobi-curatorsLabo.¡Ë¡¡Translation¡§Megumi KINOSHITA
Words¡§Richard Heseltine¡¡Photography¡§Luis Duarte
THANKS TO owner Ricardo Sáragga and Adelino Dinis.