約606万円！ ホンダ新「クーペSUV」発表！ 2リッター「VTEC」エンジン＆“ハニカムグリル”採用！ 新デザインの「大径ホイール」もイイ「ZR-V」伯国に登場

2リッター直噴VTECを搭載

ホンダのブラジル法人は2025年10月15日、SUV「ZR-V（ゼットアールブイ）」の2026年モデルを発表しました。

ブラジルでは2023年から販売されており、今回のアップデートでは装備の質感と利便性がさらに向上しています。

クーペライクなフォルムとハニカムグリルが調和する2026年モデルの「ZR-V」（ブラジル仕様）

ZR-Vは、11代目「シビック」と同じプラットフォームを採用するクロスオーバーSUVで、ブラジルでは「HR-V」と「CR-V」の中間に位置づけられるモデルです。

ボディサイズは全長4568mm×全幅1840mm、ホイールベースは2655mm。都市部での快適性とSUVらしいたくましさを兼ね備えた一台として高い人気を誇ります。

外観は、ハニカム形状のフロントグリルと伸びやかなボンネットラインが印象的で、クーペライクなフォルムがスタイリッシュな印象を与えます。

2026年モデルでは新デザインの18インチアルミホイール（ブラック×ダイヤモンドカット仕上げ）が採用され、よりスポーティで上質な足元に仕上げられました。

さらに、電動格納式ドアミラーが新たに装備され、利便性が向上。LEDヘッドライトやリアスポイラー、ブラックグロス加飾も引き続き標準装備されています。

インテリアは、曲線を描く“フローティングセンターコンソール”が特徴で、操作性とデザイン性を両立。上質なレザーシート（ブラックまたはライトグレー）やデジタルメーターを採用し、洗練された空間を演出しています。

インフォテインメントは9インチのタッチスクリーンを搭載し、ワイヤレスでApple CarPlayおよびAndroid Autoに対応。さらに「myHonda Connect」アプリによって、エアコンの遠隔操作や車両位置の確認などが可能になっています。

パワートレインには、2リッター直列4気筒i-VTECガソリンエンジン（161馬力／19.1kgm）とCVTを組み合わせ、街乗りから高速走行までスムーズで静かな加速を実現。

燃費はブラジル独自のPBEVモードで、市街地は10.4km／L、郊外で12.3km／Lと公表されています。

また、「Honda SENSING」も全車標準装備し、アダプティブクルーズコントロール（ACC）や衝突被害軽減ブレーキ（CMBS）、車線維持支援（LKAS）などを備え、安全性能も充実。8つのエアバッグや車両安定化制御、坂道発進補助なども標準で搭載されています。

ブラジルでの車両価格は21万4500レアル（日本円で約606万円）です。上質な仕立てと充実装備を備えた“高級SUV”として、ブラジル市場での存在感をさらに高めています。