【かっぱ寿司】トミカとのコラボレーションが近日開催決定！
かっぱ寿司は、ダイキャスト製ミニカー「トミカ」とのコラボキャンペーンを近日開催する。
＞＞＞コラボレーショントミカシルエットをチェック！（写真2点）
『トミカ』は1970年に日本初の手のひらサイズの国産車ダイキャスト製ミニカーシリーズとして発売。今では3世代にわたり愛されている。現在までに国内外累計1万種以上の車種が発売され、累計販売台数は10億台（2024年12月時点）を超えている。
今回のかっぱ寿司とのコラボで登場するトミカは、おいしいお寿司の裏側を支えるはたらくくるまをテーマに、ここでしか手に入らない、かっぱ寿司オリジナルのミニカー、第1弾・第2弾で各1種ずつご用意される。
どんな車が登場するか、シルエットを頼りに、たっぷりと創造してほしい。
ちなみに今回のミニカーはABS製となる。
プレゼントの詳細については、近日中に発表されるということなので、続報をお見逃しなく。
＞＞＞コラボレーショントミカシルエットをチェック！（写真2点）
『トミカ』は1970年に日本初の手のひらサイズの国産車ダイキャスト製ミニカーシリーズとして発売。今では3世代にわたり愛されている。現在までに国内外累計1万種以上の車種が発売され、累計販売台数は10億台（2024年12月時点）を超えている。
今回のかっぱ寿司とのコラボで登場するトミカは、おいしいお寿司の裏側を支えるはたらくくるまをテーマに、ここでしか手に入らない、かっぱ寿司オリジナルのミニカー、第1弾・第2弾で各1種ずつご用意される。
どんな車が登場するか、シルエットを頼りに、たっぷりと創造してほしい。
ちなみに今回のミニカーはABS製となる。
プレゼントの詳細については、近日中に発表されるということなので、続報をお見逃しなく。