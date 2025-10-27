【TTFC】『ガールズリミックス inハロウィンパーティー』配信開始！ 特番やメイキングも！
TTFCオリジナルシリーズ「ガールズリミックス」最新作、『ガールズリミックス inハロウィンパーティー』が、東映特撮ファンクラブ（TTFC）にて、10月26日（日）より配信。また、キャストによるバラエティ特番やメイキング映像も続々と配信される。
『仮面ライダー×仮面ライダー W＆ディケイド MOVIE大戦2010』（2009年12月公開）以来、16年ぶりに仮面ライダーキバーラへの変身シーンが描かれることとなった本作。「ガールズリミックス」シリーズとして決して放っておくことの出来なかった仮面ライダーが、野村静香によって復活を遂げた。『仮面ライダーキバ』（2008年）放送当時はまだ中学生だった静香、そして演じる小池里奈が、17年という時を経て満を持しての仮面ライダーキバーラへの変身。この「仮面ライダーキバーラ復活」はライダー史に残るに違いない。
山本ひかる、小池里奈、そして坂本浩一監督を迎えた『ガールズリミックス inハロウィンパーティー オーディオコメンタリー（副音声）バージョン』も同日より配信。仮面ライダーキバーラ変身の舞台裏についても語られるオーディオコメンタリーもお聞き逃しなく。
また、TTFCオリジナルのバラエティ特番、最恐のお化け屋敷に挑む！ 『ガールズリミックス in浅草花やしき』が、10月31日（金）、ハロウィン当日の17時より配信される。
戦いはまだ終わっていなかった…！？ 山本ひかる、小池里奈、志田音々によるガールズリミックスチームと、奥仲麻琴、千歳まち、谷口布実によるヴィラネスチームが再び激突！
今回の舞台は ”日本最古の遊園地” 「浅草花やしき」。下町情緒あふれる園内は、子どもから大人まで楽しめるアトラクションやイベントで賑わい、世代を超えて愛され続けている。
その園内で特に人気を博しているのが、7月にリニューアルされたばかりの「お化け屋敷〜首づかの呪い〜」。このアトラクションを舞台に、ガールズリミックスチームとヴィラネスチームが対戦する。しかも各チームが相手に ”追加の仕掛け” を出すことができる特別ルールを導入。『ガールズリミックス in浅草花やしき』オリジナル演出での対決だ。はたして恐怖に打ち勝つのはどちらのチームか！？
さらに、チームの絆が試される「結束力クイズ」、表現力が勝敗を分ける「ジェスチャークイズ」など、ハロウィン仕様の企画が盛りだくさん。笑いと真剣勝負が交錯する展開に！
勝利チームにはご褒美、敗北チームには罰ゲームが…！
『ガールズリミックス in浅草花やしき』は10月31日（金）ハロウィン当日17時配信スタート。同時刻より東映特撮YouTube Officialにて『ガールズリミックス in浅草花やしき（YouTube Version）』の公開も決定している。
歴史と遊び心が詰まった浅草花やしきを舞台に、笑いあり悲鳴ありのスペシャルバトルをお楽しみを。
そして、メイキング映像は11月2日（日）に配信開始。豪華キャストが登場する本作ならではの豪華なメイキング。『inハロウィン』ならではの、ハッピーハロウィンな楽しいメイキング映像を堪能しよう。11月2日（日）10時よりTTFC会員見放題配信。
さらに、「山本康平の忍び道 潜入！ハロウィンパーティーの巻」は11月9日（日）配信。
山本康平と、長澤奈央のTTFCオリジナル番組『山本康平の忍び道』が、本作の撮影現場に忍び込む！ 撮影現場に忍者のごとく溶け込むことができる山本康平ならではの密着取材。ガールズリミックスのキュートな正体を暴く！？ 11月9日（日）10時よりTTFC会員見放題配信。
TTFCで「ガールズリミックス」を存分に楽しもう。
（C）東映特撮ファンクラブ （C）石森プロ・東映
