万博「くら寿司」インテリアの一部を移設・再活用 来春オープン予定の大阪市内の店舗へ
くら寿司は27日、「くら寿司 大阪・関西万博店」のインテリアの一部を移設すると発表した。
【写真】くら寿司 大阪・関西万博店の店内
「くら寿司 大阪・関西万博店」には、4月13日から10月13日までの半年間で、のべ30万人以上が来店した。このうち、廃棄されるペットボトルのキャップやポリタンクを使ったレジカウンターなどを、来春オープン予定の大阪市内の店舗で再活用する。
「“万博レガシー”として、大阪・関西万博の思い出とともに、より多くのお客様に特別な体験をお届けする店舗として展開していく予定です」と伝えた。
