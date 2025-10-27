ロッテの種市篤暉投手（27）が27日、ZOZOマリンスタジアムで行われた秋季練習でライブBP（実戦形式の打撃）に登板した。11月に行われる「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本VS韓国」（東京ドーム）に向けての調整の一環で、上田と友杉を相手に計26球を投げ、安打性3本に抑えた。

見守った建山投手コーチは「向こう（侍ジャパンの強化合宿）に行くまでに何回か、ピッチングだけじゃなくて実戦を入れた方がいいっていうことで、もう1回ぐらいはライブBPして向こうに預けようかなと思ってますけど」と説明。WBC公式球への対応については「全体的にボールのつかまり悪いんで、それをつかまえようとする作業、そこがちょっと大変そうですけどね」との見方を示した。

今回は韓国との強化試合だが、建山コーチは「今回はWBCの選考会じゃないけど、そういうところも兼ねての招集だと思う」とし、「国際舞台に行くっていうことは、ものすごく本人にプラスなると思っているので。大変なんですけど、そこは、ぜひ選ばれるようなね、ピッチングをしっかり見せてほしい」と期待した。