乾燥シーズンにぴったり♡イニスフリーの「グリーンティー セラミド バリア クリーム」数量限定セット登場

秋冬の乾燥が気になる季節にぴったりのスキンケアが、イニスフリーから数量限定で登場します。2025年11月1日（土）より発売される「グリーンティー セラミド バリア クリーム セット」は、ブランド人気のクリーム現品に加え、グリーンティーラインの人気3製品のトラベルサイズがついた特別なセット。うるおいバリアを整え、季節の変化に負けない健やかな肌へ導いてくれます。

イニスフリー「グリーンティー セラミド バリア クリーム」数量限定セットとは

乾燥やゆらぎが気になる季節に頼もしい存在となる「グリーンティー セラミド バリア クリーム」は、潤いを閉じ込める“新感覚*¹バターテクスチャー”が魅力。

塗った瞬間に肌表面にバリア膜を形成し、しっとり感が長時間続きます。

セットには、現品クリーム（50mL）のほか、人気のグリーンティーラインから導入美容液（10mL）、洗顔フォーム（30g）、水分クリーム（15mL）の3アイテムが付属。

価格は2,970円（税込）で、うるもち肌を目指す方にぴったりの数量限定キットです♡

美容茶葉×セラミドの力で、ゆらぎにくい肌へ

イニスフリー独自の「スーパーグリーンティー™⁴」が、肌の奥⁵まで素早く潤いを届けるのがポイント。

緑茶由来の高純度グリーンティーセラミド³が角質層を整え、乾燥による肌荒れを防ぎます。

さらに、ベタつかないのにしっかり潤うなめらかな使用感で、朝のメイク前にもおすすめ。ヴィーガン認証⁶や低刺激処方*⁷を取得しており、敏感肌の方にも優しい設計です。

*¹ 使用感のこと（自社製品内において）

*² チャ葉エキス（保湿成分）

*³ セラミドNP（保湿成分）

*⁴ チャ葉エキス、チャ種子油（全て保湿成分）

*⁵ 角質層まで

*⁶ 韓国ヴィーガン認証院にて

*⁷ すべての人に刺激が起こらないというわけではありません

毎日のケアに、心地よいうるおいを♪

乾燥や寒さが気になる季節こそ、肌を守るスキンケアを大切に。

イニスフリーの「グリーンティー セラミド バリア クリーム セット」は、保湿・なめらかさ・心地よさのすべてを叶える頼もしい存在です。

人気アイテムが揃った数量限定セットで、冬の肌をうるおいバリアで包み込み、毎日をしっとり前向きに過ごしてみませんか？