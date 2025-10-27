¾¼ÏÂ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¢¥¤¥É¥ëàÌ¼´é½Ð¤·áÃÂÀ¸Æü¤ª½Ë¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Öµã¤±¤ë¤ä¤ó¤«¤¡¡Á¡×¡ÖËÜÅö¤ËÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼
¸ý¸µ¤¬»÷¤Æ¤ë¡©¡¡26ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤
¡¡¾¼ÏÂ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¸½ºß¤â³èÌö¤¹¤ë58ºÐ²Î¼ê¤¬26ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿Ì¼¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ñ¹ñ¤ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¸½ÃÏ¤Ç½¢¿¦¤·¤¿¤È¤¤¤¦Ì¼¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏÌÚ¸µ¤æ¤¦¤³(58)¡áÊ¡²¬¸©À¸¤Þ¤ì¡£¡ÖÎ¥¤ì¤Æ¤ëÊ¬¡¢²ñ¤¤¤¿¤µ¤ÏÊç¤ë¤±¤ì¤É¡¡ÅÅÏÃ¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡Ì¼¤«¤é¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤â»ä¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¡26Ç¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÌÚ¸µ¡£¡ÖÉÔ°ÕÂÇ¤Á¤Î¤è¤¦¤Ë¶»¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¡£º£Æü¤ÎÎÞ¤Ï³ÊÊÌ¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥³¥á¥ó¥È¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡ËÜÅö¤ËÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡Öµã¤±¤ë¤ä¤ó¤«¤¡¡Á¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»Ò°é¤Æ26Ç¯ÌÜ¡Á´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡Á¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÌÚ¸µ¤Ï1983Ç¯¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë²Î¼ê¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢CM¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£·ëº§¡¢½Ð»º¤ò·Ð¤Æ°ì»þ°úÂà¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2014Ç¯¤ËºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±´ü¤ÎÂçÂô°ïÈþ(59)¡¢¿¹ÈøÍ³Èþ(59)¡¢·¬ÅÄÌ÷»Ò(57¡¢Ê¡²¬¸©Ä¾Êý»Ô½Ð¿È)¡¢¾¾ËÜÌÀ»Ò(59)¡¢ÆÁ´Ý½ã»Ò(59¡¢ÂçÊ¬»Ô½Ð¿È)¡¢¾®ÎÓÀé³¨(61)¤È¤È¤â¤Ë35¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¡Ö¡ÁÉÔºî¤È¸À¤ï¤ì¤¿»ä¤¿¤Á¡Ø¤ª¿À¥»¥Ö¥ó¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡Ù¡Á¡×(2018Ç¯)¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£