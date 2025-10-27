¡Ö·ëº§¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×à´ñÀ×¤Î50ÂåáË¾·îÍý·Ã¤Îà¿¿´é¤Îº©´ê¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö»ê¶áµ÷Î¥¤Ç¤âÈþ¤·¤¤¡×¡Ö20Âå¤Ëº®¤¶¤Ã¤Æ¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¹õ¤¤¾åÃå¤Ë¿¿¼î¤Î¼ó¾þ¤ê¤Ç¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ë
¡¡¤½¤ÎÈþËÆ¤«¤éà´ñÀ×¤Î50Âåá¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬à¿¿´é¤Î·ëº§´êË¾¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡»Ê²ñ¤Î¤ª»Å»ö¤Ç¤·¤¿¡¡·ëº§¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡¾Ð¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏË¾·îÍý·Ã(53)¡£
¡¡¹õ¤¤¥·¥Ã¥¯¤Ê¾åÃå¤Ë¿¿¼î¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢È±¤ò¸å¤í¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ÊÁõ¤¤¤Ç¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö»ê¶áµ÷Î¥¤Ç¤âÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÇ¯Îð¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡¡20Âå¤Ëº®¤¶¤Ã¤Æ¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âåºÎï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Ë¾·î¤Ï2004Ç¯¤«¤éÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥º¡¼¥à¥¤¥ó!!¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¤Î»Ê²ñ¼Ô¤ò17Ç¯È¾Ì³¤á¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡ÖDayDay.¡×·îÍËÆü¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢È´·²¤ÎÈþËÆ¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤éà´ñÀ×¤Î50Âåá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÆÈ¿È¡£