¡¡ÉáÃÊ¤ÏÏª½ÐÅÙ¤Î¹â¤¤°áÁõ¤¬Â¿¤¤²Î¼ê¤¬¥é¥¤¥ÖÃæ¤Î¼Ì¿¿¤ò¹¹¿·¡£àÊ·°Ïµ¤°ìÊÑá¤Î»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖDe-CODE tour 2025¡¡next¢ª12/13,14 Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï²Î¼ê¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î°õ¾Ý¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÂç¤¤Ê¥ê¥Ü¥óÉÕ¤¤Î¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö°ìËë¤ÈÆ±°ì¿ÍÊª¤È¤ÏÅþÄì»×¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Î¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤â¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¤Î¤âÀ¶Á¿¤Ê¤Î¤â¡¢¤É¤Î·ÏÅý¤Ë¤â¤Ê¤ì¤ë¤«¤éÀ¨¤¤¤è¤Í¡ª¡×¡Ö¤¯¤¦¤Á¤ã¤ó¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¡¡²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¨¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Í¤§²Ä°¦¤µ¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£