5番I『i240』のリシャフトが奏功！ 佐久間朱莉は ALLピン＆日本シャフト製で記録的圧勝【勝者のギア】
＜NOBUTA GROUP マスターズGC レディース 最終日◇26日◇マスターズゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6562ヤード・パー72＞2億円がかかった高額賞金大会の最終日は、8打差の首位から出た佐久間朱莉が、6バーディ・1ボギーの「67」と伸ばして他を圧倒。2位の阿部未悠に11打差をつける、トータル25アンダーで優勝した。これが通算、今季ともに4勝目で、メルセデス・ランキング1位の座も守った。
【写真】圧勝の秘密？ リシャフトした5Iのシャフトを見せてもらった
前回優勝の「アース・モンダミンカップ」では、5Uを入れ、アイアンは6番からだったが、今大会では新作『i240』の5番アイアンを使用。大会毎に必要な番手を替えるのは当然だが、175ヤードを打つ5番アイアンに直近で『N.S.PRO MODUS? HYBRID G.O.S.T』にリシャフトしたことも奏功した。「6番アイアンと5Uの差が開きすぎてしまっていた。特に女子のセッティングだと、その距離のパー3が多い。その差を埋めたくて6Uも作ったんですけど、6Uだとつかまり過ぎたり、球が高すぎて風に弱かったり…」（佐久間）その“弱点”を埋めるのが、5番Iだったというわけだ。さらに佐久間は、その取り組みについて詳細を明かす。「5番アイアンのシャフトをスチールとカーボンの間のシャフト（G.O.S.T）にしたら、それがうまくハマってくれた。ヘッドもちょっとやさしいヘッド（i240）にしてもらって、しっかり高さも出てつかまりやすいクラブを作ってくれて、それで5番アイアンを入れています」下記のように、ウッドからウェッジまですべて日本シャフト製で統一しており、相当な信頼感がうかがえる。加えて、4日間の平均パットでぶっちぎりの「24.75」をマークし、今季から使い始めたPING『スコッツデールDS72』パターの出来も見逃せない。PINGのツアー担当者も以前こう話していた。「スコッツデールはソフトなのに初速の出るインサートが特徴ですが、今季シリーズ別の最多勝パター（シリーズ6勝）を牽引していて、佐久間プロも以前の『2021 PING PUTTER』の時よりオフセットが少ない見た目になったことで『よりアライメントがズレなくなった』と話しています」（塩谷竜太氏）11打差をつけての勝利は、4日間大会では2004年「日本女子オープン」の不動裕理に並ぶ快記録。信頼を置く14本とともに手にした優勝でもあった。なお今季31戦のうち、パターは?オデッセイが17勝（神谷そら2勝、河本結2勝、岩井千怜、吉田優利、穴井詩、安田祐香、稲垣那奈子、内田ことこ、小祝さくら、渡邉彩香、柏原明日架、荒木優奈、金澤志奈、菅楓華、木村彩子）で、?ピンが9勝目（佐久間朱莉4勝、工藤遥加、菅沼菜々、高野愛姫、櫻井心那、鈴木愛）。?スコッティ・キャメロン3勝（申ジエ、永峰咲希、堀琴音）で、?テーラーメイド2勝（高橋彩華、入谷響）。ゴルフボールは?タイトリストが11勝目（佐久間4勝、工藤、穴井、ジエ、稲垣、高野、高橋、鈴木）で、?スリクソンが8勝（岩井、安田、菅沼、入谷、内田、小祝、櫻井、菅）。?キャロウェイが6勝（神谷2勝、河本2勝、柏原、木村）で、?ブリヂストン5勝（吉田、渡邉、荒木、金澤、堀）、?テーラーメイド1勝（永峰）。1Wシャフトは?フジクラ11勝（神谷2勝、河本2勝、吉田、穴井、稲垣、高橋、永峰、荒木、木村）、?三菱ケミカル8勝（菅沼、高野、入谷、小祝、柏原、櫻井、金澤、菅）、?グラファイトデザイン（工藤、内田、渡邉、堀）の4勝に、?日本シャフト（佐久間4勝）が4勝で並び、?USTマミヤ2勝（安田、申）、?PING1勝（鈴木）。【佐久間朱莉の優勝ギア】1W：ピン G430 MAX 10K（9° レジオフォーミュラB＋S55 45?）3W：ピン G430 MAX（16° レジオフォーミュラM+ 55S）4,5U：ピン G430（22,26° N.S.PROプロトタイプ）5I：ピンi240（N.S.PRO MODUS? HYBRID G.O.S.T）6I〜PW：ピン BLUEPRINT S（N.S.PRO 850GH S)50,54,58°：ピン S159（N.S.PRO 950GH neo S）PT： ピン SCOTTSDALE DS72BALL：タイトリスト Pro V1x
