ヒグチアイ、大人気スマートフォンRPG「アークナイツ」(中国大陸版)6.5周年記念イメージソングに「ぼくらが一番美しかったとき」を書き下ろし！

シンガーソングライターのヒグチアイが、大人気スマートフォンRPG「アークナイツ」(中国大陸版)の、ゲーム・ローンチ6.5周年を記念したイメージソングに「ぼくらが一番美しかったとき/When We Were the Most Beautiful」を書き下ろした。自身初の”アークナイツ”とのタッグとなる。

「ぼくらが一番美しかったとき」はデジタルシングルとして順次配信開始となる。

同曲は、スケール感溢れるストリングスとピアノが鳴り響く壮大なバンドサウンドを優しく温かな歌声が包むバラード楽曲。動画サイト”bilibili”では、「ぼくらが一番美しかったとき」と”アークナイツ”のコラボPVを公開中。ヒグチアイの歌う壮大なバラードを聴きながら、スマートフォンRPG”アークナイツ”の世界に浸ろう。

10月29日には、その「ぼくらが一番美しかったとき」も収録されるキャリア6枚目のニューアルバム『私宝主義』をリリースする。11月4日にはタワーレコード新宿店にてインストアイベントも予定されているのでオフィシャルサイトをチェックしてほしい。

またアルバムの全曲ちょい聴きトレーラーも公開された。併せてチェックしよう。

メジャーデビュー記念日の11月23日からは全国ツアー“ただわたしがしあわせでありますように”もスタートする。東京・日本橋三井ホールを皮切りに弾き語りのソロ公演で全国8箇所を廻り、初のZepp DiverCityを皮切りにバンド編成での東名阪ツアーと初の韓国公演が控えている。チケットは一般発売中。

いよいよ来週リリースとなるアルバムとツアーを楽しみにしていてほしい。

「ぼくらが一番美しかったとき」×”アークナイツ”コラボPV

https://www.bilibili.com/video/BV1FbsdzME6E

●配信情報ヒグチアイ/ 塞壬唱片MSR配信シングル「ぼくらが一番美しかったとき/When We Were the Most Beautiful」配信リンクはこちらhttps://higuchiai.lnk.to/When_We_Were_the_Most_Beautiful

●リリース情報

2025年10月29日発売

ヒグチアイ6thアルバム

『私宝主義』

予約はこちら

https://higuchiai.lnk.to/shihousyugi

【初回限定盤（CD＋BD）】



品番：PCCA-06430

価格：￥6,600（税込）

【通常盤（CDのみ）】



品番：PCCA-06431

価格：￥3,300（税込）

＜CD＞

1. わたしの代わり

2. 花束

3. バランス

4. 雨が満ちれば（TBSドラマストリーム『地獄の果てまで連れていく』主題歌）

5. エイジング

6. 一番にはなれない

7. 誰（映画『あのコはだぁれ？』主題歌）

8. 静かになるまで

9. 恋に恋せよ（Huluオリジナル『おとなになっても』主題歌）

10. もしももう一度恋をするのなら（ABEMA『さよならプロポーズ via ギリシャ』『さよならプロポーズ via スペイン』テーマソング）

11. ぼくらが一番美しかったとき（『アークナイツ』(中国大陸版)6.5周年記念イメージソング）

＜Blu-ray＞

2024年2月に大阪 なんばHatchで開催されたワンマンライブの一部と、

2024年12月に行われた東京国際フォーラムホールCでのライブ映像をフル収録。

HIGUCHIAI band one-man live 2024 [ 未成線上 ]

2024年2月4日(日)大阪 なんばHatch

1 祈り

2 わがまま

3 最後にひとつ

4 このホシよ

5 いってらっしゃい

6 悪魔の子

7 誰でもない街

8 mmm

9 大航海

HIGUCHIAI ALL TIME BEST LIVE “元気じゃなくてもまた会いましょう”

2024年12月14日(土) 東京国際フォーラム ホールC

1 かぞえうた

2 ココロジェリーフィッシュ

3 猛暑です

4 不幸ちゃん

5 悪い女

6 玉ねぎ

7 まっすぐ

8 悲しい歌がある理由

9 わたしのしあわせ

10 備忘録

11 黒い影

12 街頭演説

13 メドレー

14 東京にて

15 ラジオ体操

16 祈り

17 劇場

encore1 悪魔の子

encore2 縁

予約はこちらから

https://higuchiai.lnk.to/6thalbum_cd

ショップ別先着予約購入特典

・Amazon.co.jp：メガジャケ（各形態別）

・楽天ブックス：クリアポーチ（W130×H135）

・セブンネットショッピング：トート型エコバッグ

・タワーレコード：ステッカーType A

・HMV・HMV&BOOKS：ステッカーType B

※特典は数に限りがあり、発売前でも終了する可能性がございます。お早目のご予約・ご購入ををお勧めいたします。

※ECショップでは、「特典付き」商品カートと「特典なし」商品カートがある場合がございます。ご注意ください。

※対象店舗であっても、一部取り扱いのない店舗がございます。ご予約・ご購入の際には、特典の有無をご確認ください。

●ライブ情報

全国ツアー情報

HIGUCHIAI solo/band tour 2025-2026“ただわたしがしあわせでありますように”

-solo-

2025年11月23日(日) 東京 日本橋三井ホール

open 16:15 / start 17:00 全席指定 / 前売5,800円 当日 6,300円 / ドリンク代別

info：SOGO TOKYO https://sogotokyo.com/

2025年11月24日(月祝) 宮城 エル・パーク仙台 スタジオホール

open 17:30 / start 18:00 自由席 / 前売5,300円 当日5,800円 / 整理番号付

info：GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info

2025年11月29日(土) 神戸 KOBE QUILT

［1st］open 14:30 / start 15:00 ［2nd］open 17:30 / start 18:00 自由席 / 前売5,300円 当日5,800円 / 整理番号付 / ドリンク代別

info：SOUND CREATOR 06-6357-4400 https://www.sound-c.co.jp/

2026年1月10日(土) 広島 CLUB QUATTRO

open 15:30 / start 16:00 全席指定 / 前売5,800円 当日 6,300円 / ドリンク代別

info：YUMEBANCHI広島 https://www.yumebanchi.jp/

2026年1月11日(日) 高松 オリーブホール

open 16:30 / start 17:00 全席指定 / 前売5,800円 当日 6,300円 / ドリンク代別

info：DUKE高松 087-822-2520 https://www.duke.co.jp/

2026年1月17日(土) 福岡 RESOLA HALL

open 16:30 / start 17:00 全席指定 / 前売5,800円 当日 6,300円

info：BEA 092-712-4221 https://www.bea-net.com/

2026年1月24日(土) 札幌 モエレ沼公園 ガラスのピラミッド

open 17:00 / start 17:30 自由席 / 前売5,300 円当日5,800円 / 整理番号付

info：WESS info@wess.co.jp

2026年1月31日(土) 長野 千石劇場

open 17:30 / start 18:00 全席指定 / 前売5,800円 当日 6,300円

info：FOB新潟 025-229-5000 http://www.fobkikaku.co.jp/

-band-

2026年2月13日(金) 東京 Zepp DiverCity(TOKYO)

open 18:45 / start 19:30 全席指定 / 前売 6,800円 当日 7,300円 / ドリンク代別

info：SOGO TOKYO https://sogotokyo.com/

2026年2月22日(日) 大阪 GORILLA HALL OSAKA

open 17:00 / start 17:30 全席指定 / 前売 6,800円 当日 7,300円 / ドリンク代別

info：SOUND CREATOR 06-6357-4400 https://www.sound-c.co.jp/

2026年2月23日(月祝) 名古屋 NAGOYA ReNY limited

open 16:30 / start 17:00 全席指定 / 前売 6,800円 当日 7,300円 / ドリンク代別

info：SUNDAY FOLK PROMOTION 052-320-9100 https://www.sundayfolk.com/

2026年3月 韓国(振替公演)

※詳細後日発表

各プレイガイドで発売中

オープラス

https://eplus.jp/higuchiai/

ローソンチケット

https://l-tike.com/higuchiai

チケットぴあ

https://w.pia.jp/t/higuchiai-t/

