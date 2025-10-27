立憲民主党・岡田悟衆院議員が2025年10月26日、高市早苗首相の演説中にヤジを連発した議員を批判した大阪府・吉村洋文知事に対し、吉村氏のその文章に「ら抜き言葉」があると指摘した。SNS上では、岡田氏に「本当にくだらない」などの批判が殺到している。

岡田氏「見せれない→見せられない」

吉村氏が批判したのは、高市氏が24日に衆院本会議で所信表明演説を行った最中に、複数の議員がヤジを連発したことだ。高市氏の演説が始まると、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）に関するヤジや、裏金問題、暫定税率に関するヤジが飛び続けた。

こうしたヤジに対し、ほかの議員から「静かにしろ！」「聞こえないんだよ！」などと怒号が上がる場面もあったが、その後もヤジは止まなかった。高市氏が演説を止める場面もみられた。X上では、立憲民主党・水沼秀幸衆院議員や岡田氏がヤジを飛ばしたのではないかと特定する動きもあり、両者に対する批判が相次いでいる。

こうした中、吉村氏が24日、「高市総理の所信表明に対する国会のやじは酷いな」とX上で批判。続けて、「もうやめた方がいいよ。反対意見や批判はあるとしても、人の話はちゃんと聞こう。子供に見せれない。恥ずかしいよ」と訴えた。

これに対し、ヤジを飛ばしたとSNS上で指摘されている岡田氏本人が反応。吉村氏の投稿を引用リポストし、「見せれない→見せられない」と、「ら抜き言葉」があると指摘した。

この岡田氏の反応が、27日12時時点で3000件以上の返信がつくなど「炎上」状態になっている。「国会議員のくせに、バカバカし過ぎる」「本当にくだらない」「こんなことするために政治家になったのだろうか」「マジでとんでもないな」「ほんまに低レベルだ」などの声の批判が殺到している。

なお水沼氏と岡田氏は、27日までに、国会でヤジを連発したのではないかと指摘されている件について言及していない。