¾®ÀôÈ¬±À¤È¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó

¡Ö¾®ÀôÈ¬±À¡×¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³§ÍÍ¤Ï¤É¤ó¤Ê»Ñ¤òÁÛÁü¤·¤Þ¤¹¤«¡©
Ä«¥É¥é¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ì¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÀôÈ¬±À¤ÏÂ¾¼Ô¤È¤Ï°ã¤¦ÍÆ»Ñ¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¼«¤é¤ò¡Ö¥°¡¼¥ë¡×¤È·ÁÍÆ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
ÆÃ¼ì¤ÊÍÆ»Ñ¤ò»ý¤Ä¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤È¾¯½÷¤òÉÁ¤¤¤¿¥Û¥é¡¼ºîÉÊ¤ÎÂåÉ½³Ê¤È¤·¤Æ¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£È¬±À¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡×¤ËÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤Æþ¤ì¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âè5²ó¤Ç¤Ï¡¢ËÜ½ñÂè4¾Ï¤«¤é¡¢È¬±À¤È¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤Î½Ð²ñ¤¤¤È¡¢È¬±À¤Ë¤è¤ëºîÉÊ¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÁ´8²ó¡Ë
¡ÖÂç¤«¤é¤¹¡×¤È¤¤¤¦¼«²èÁü
¡¡¾®ÀôÈ¬±À¤Ï¥Û¡¼¥à¥ì¥¹Æ±Á³¤ÎÈà¤Ë¡¢ËÜ¤ÎºÛÃÇµ¡¤ÎÅÇ¤½Ð¤¹»æ¶ý¤Î¥Ù¥Ã¥É¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ø¥ó¥ê¡¼¡¦¥ï¥È¥¥ó¤Ë°¸¤Æ¤Æ¡¢Èà¤Îµö¤òÎ¥¤ì¤¿¸å¤â±Ê¤¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¿Í²û¤Ã¤³¤¤¼ê»æ¤ò½ñ¤Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ê»æ¤Ï¤¢¤ë»þ´ü¤Ï¡Ö¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¡¦¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡×¼Ò¤ÎÊØäµ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤â¤¹¤ë¡£¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¤òÎ¥¤ì¤¿¸å¤â½ñ´Ê¤ÏÂ³¤¯¡£Ê¸ÌÌ¤Ï¥æ¡¼¥â¥¢¤ËËþ¤Á¤¿¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢ºÇ½é¤Î·ëº§Áê¼ê¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«·Ï½÷À¥Þ¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤Ê¸ÀµÚ²Õ½ê¤Ï¡¢½ñ´Ê¤Î¸ø³«¤òµö¤·¤¿¥ï¥È¥¥ó¤Î°Õ¸þ¤Ê¤Î¤«ÊÔ½¸¼Ô¤ÎÇÛÎ¸¤Ê¤Î¤«ºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤â¤¤¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿¼¹ï¤Ê²Õ½ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¬¸Î¤Ë¤³¤Î½ñ´Ê½¸¤ÏÈ¬±À¤Î»ñ¼Á¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡¢¤ä¤ä¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ê¥æ¡¼¥â¥¢¤òÁ´ÂÎ¤Î°õ¾Ý¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¤³¤Î¥ï¥È¥¥ó°¸¤Î½ñ´Ê¤ËÆÃÄ¹Åª¤Ê¤Î¤Ï¤½¤³¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿È¬±À¤Î¼«²èÁü¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡È¬±À¤Ï¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£»þÂå¡¢¼«¿È¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¥°¡¼¥ë¡×¤Ê¤É¤È¥«¥ê¥«¥Á¥å¥¢¥é¥¤¥º¤·¤Æ·ÁÍÆ¤·¤¿¤¬¡¢¥ï¥È¥¥ó°¸½ñ´Ê¤Ç¤Î¼«²èÁü¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê¡Ö²è¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥ï¥È¥¥ó¤ÏÈ¬±À¤òRaven¡¢Âç¤«¤é¤¹¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£È¬±À¤¬°¦ÆÉ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥É¥¬¡¼¡¦¥¢¥é¥ó¡¦¥Ý¡¼¤Î»í¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë°ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¹õÈ±¤ÇÈ©¤¬Àõ¹õ¤¤¤³¤È¤òÈæÓÈ¤·¤¿°¦¾Î¤À¤Ã¤¿¡£È±¤ÈÈ©¤Î¿§¤«¤é¤âÈ¬±À¤¬¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¤ÎÇò¿Í¼Ò²ñ¤Ç¤Ï°ÛÃ¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬²þ¤á¤Æ¤ï¤«¤ë¡£¤½¤Î°¦¾Î¤Ë¤Á¤Ê¤ßÈ¬±À¤Ï¥ï¥È¥¥ó¤Ø¤Î¼ê»æ¤ËÂç¤«¤é¤¹¤Î³¨¤ò½ñ¤¤¤¿¡Î¿Þ£±¡Ï¡£¤½¤ì¸Î¡¢´©¹Ô¤µ¤ì¤¿½ñ´Ê½¸¤Ï¡ØLetters from the Raven,¡ÊÂç¤«¤é¤¹¤Î¼ê»æ¡Ë¡Ù¡Ê°ì¶å¡»¼·Ç¯¡Ë¤ÈÂê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ï¥È¥¥ó¤Ï¥±¥ë¥È·Ï¤Î°ÜÌ±¤È¤â¸À¤ï¤ì¡¢¤Ê¤é¤ÐÈ¬±À¤ÎÆýÊì¤ÈÆ±¤¸Ê¸²½Åª¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤ò»ý¤Ä¤¬¡¢¤µ¤Æ¡¢È¬±À¤Î½ñ¤Á÷¤Ã¤¿°ì·²¤Î¼«²èÁü¤Ï¥±¥ë¥ÈÅª¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¤¤¤µ¤µ¤«µ¿Ìä¤Ç¤¢¤ë¡£È¬±À¤Ï¼«¿È¤òÂç¤«¤é¤¹¤ËÉÁ¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼«¿È¤Î¿´¾Ý¤ò¤³¤ÎÂç¤«¤é¤¹¤Ë¾ï¤ËÂ÷¤·¤¿¡£¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¤òÎ¥¤ì¡¢¥Ë¥å¡¼¥ª¥ê¥ó¥º¤Ç¼ê»ý¤Á¤Î¶â¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Ìµ¿´¤Î¼ê»æ¤òÁ÷¤ë¤âÊÖ»ö¤¬¤Ê¤¤¤È¥ï¥È¥¥ó¤ÎÊèÉ¸¤òÉÁ¤Âç¤«¤é¤¹¤òÎ±¤Þ¤é¤»¤¿¤ê¡Î¿Þ£²¡Ï¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Þ¥Æ¥£¤È¤Î·ëº§¤Ç¼þ°Ï¤«¤éÍý²ò¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¸Î¤Ê¤Î¤«¡¢¥ï¥È¥¥ó¤Î¿´Â¡¤òÂç¤«¤é¤¹¤¬¤Ä¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë³¨¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤â¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¶âÁ¬¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÏÂç¤«¤é¤¹¤Ï¤ä¤»ºÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥Þ¥Æ¥£¤ËÈæ¤¨¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¼Ø¤ÈÂÐÖµ¤·¤Æ¤½¤Î´Ø·¸¤¬¤³¤¸¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò°Å¼¨¤µ¤»¤ë³¨¤â¤¢¤ë¡Î¿Þ£³¡Ï¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ËÂç¤«¤é¤¹¤Î³¨¤ÏÈ¬±À¤ÎÍÆ»Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼«¤é¤ÎÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò¥«¥ê¥«¥Á¥å¥¢¥é¥¤¥º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¥Ý¡¼¤Î»í¤ËÍ³Íè¤¹¤ëÂç¤«¤é¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊèÉ¸¡¢·ì¤Î¤·¤¿¤¿¤ë¿´Â¡¡¢Âç¤«¤é¤¹¤ÎÂØ¤ê¤Ëñññð¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿Éõ½ñ¡Î¿Þ£´¡Ï¤â¤¢¤ë¤¬¤³¤ì¤é¤ÎÉ½¾Ý¤ÏÈ¬±À¤ÎÃæ¤Î¤¤¤«¤Ê¤ëÀ¤³¦Àþ¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¥ï¥È¥¥ó¤ÏÈ¬±À¤¬¤è¤Û¤É°¦¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÈÕÇ¯¤Þ¤Ç¤³¤ì¤é¤Î¼ê»æ¤ä³¨¤òÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤ÏÈ¬±À¤ÎÊ¸¾Ï¤«¤é¼õ¤±¤ë°õ¾Ý¤È¤¤¤µ¤µ¤«²òÎ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¯¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤ÀÆó¡»Âå¤ÎÀÄÇ¯¤Ç¤¢¤ê¥ï¥È¥¥ó¤ËÂÐ¤·Â©»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë´Å¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤¬¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤Ò¤É¤¯ÍÄ¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡£»Ò¶¡¤¸¤ß¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÂç¤«¤é¤¹¤Î¼«²èÁü¤À¤¬¡¢¥«¥ê¥«¥Á¥å¥¢¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤ò¤·¤¿¤¬¡¢¤à¤·¤í¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¶á¤¤¡£¾Æ»àÂÎ¤ò¥ì¥ó¥º¤ÇÇÁ¤¹þ¤ß¡¢Êè½ê¤ò·¡¤êÊÖ¤·¡¢¼Âºß¤ÏÉÔÌÀ¤Î´ØÀá·ë¹ç»Î¤Îµö¤Ç¿ÍÂÎÉ¸ËÜ¤ÎÂ¤¤êÊý¤ò¼èºà¤·¤¿»þ´ü¤ò´Þ¤à·Á¤Ç¼ê»æ¤Ï½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£È¬±À¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ç¤¢¤ëÊè½ê¤ä¿Í¹ü¤ä·ì¤Î¤·¤¿¤¿¤ë¿´Â¡¤Ê¤É¤½¤Î¿·Ê¹µ»ö¤Î¼çÂê¤È¤â½Å¤Ê¤ë¤¬Æ±»þ¤Ë¥æ¡¼¥â¥¢¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤ÎÂç¤«¤é¤¹¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¤³¤Î»þ´ü¤ÎÈ¬±À¤ÎÊ¸¾Ï¤òÆÉ¤àÊä½õÀþ¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£È¬±À¤ÎÃ±ÂÎ¤Ç¤ÏÎÄ´ñÅª¤È¤â¤È¤ì¤ëµ»ö¤¬¡¢¼Â¤Ïµõ¼Â¤ÎÛ£Ëæ¤ÊÅÔ»ÔÅÁÀâÅª¿å°Ì¤ËºÇ¸å¤Ï¼ýÚÌ¤·¤Æ¤¤¤¯¹½À®¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¢¤ï¤»¤¿»þ¡¢È¬±À¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ø´ñÅª¤Ê»ö¾Ý¤Ø¤Î¥«¥ê¥«¥Á¥å¥¢Åª¤Êµ÷Î¥´¶¤¬¤ä¤Ï¤ê¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¥Ý¡¼¤Î»í¤¬½Ð¼«¤Ç¤¢¤ëÂç¤«¤é¤¹¤â´Þ¤áÍèÆü¸å¡¢ÄëÂç¤Ç²þ¤á¤ÆÏÀ¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¶²ÉÝ¾®Àâ¤ÎÄêÈÖ¤Î¥®¥ß¥Ã¥¯¤¬¤³¤Î»þ¡¢´û¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Åª¤ÊÉ½¸½¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÈ¬±À¤ÎÉÁ¤¯¡Ö¶²ÉÝ¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç»×¤¤¤ÎÂ¾½ÅÍ×¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÈ¬±À¤À¤¬¡¢ÍèÆüÄ¾¸å¤Ë¤Ï¸¶¹Æ¤òÇã¤¤¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤ÈÀä±ï¡¢°ìÈ¬¶å¡»Ç¯¡¢Åçº¬¸©¾¾¹¾¤Ç¤Þ¤º¿Ò¾ïÃæ³ØµÚ¤Ó»ÕÈÏ³Ø¹»¤Î±Ñ¸ì¶µ»Õ¤Î¿¦¤òÆÀ¤ë¡£Àá¤È½Ð²ñ¤¦¤Î¤Ï¤³¤Î»þ´ü¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å°ìÈ¬¶å°ìÇ¯¡¢·§ËÜ¤ÎÂè¸Þ¹âÅùÃæ³Ø¹»¤ËÉëÇ¤¡¢¤Á¤Ê¤ß¤ËÆ±¹»¤Î¹»Ä¹¤Ï»Ñ»°»ÍÏº¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Î»Õ¤Ç¤¢¤ë²ÅÇ¼¼£¸ÞÏº¤Ç¤¢¤ë¡£ÅìµþÄë¹ñÂç³Ø¤Î¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¤Î¼Îá¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï¼Â¤ËÍèÆü¤·¤Æ¤«¤éÏ»Ç¯¸å¡¢°ìÈ¬¶åÏ»Ç¯¤Î¶å·î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ç¥£¥ª¥À¥Ç¥£Áñ¤Î²ø´ñÃÌµÁ
¡¡¤µ¤ÆÈ¬±À¤ÏÄëÂç¤Ç±ÑÊ¸³Ø¤Î¹ÖµÁ¤ò»ý¤Ä¤ï¤±¤À¤¬¥á¥¢¥ê¡¼¡¦¥·¥§¥ê¡¼¤Î¾®Àâ¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¡¸½Âå¤Î¥×¥í¥á¥Æ¥¦¥¹¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´öÅÙ¤«¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£È¬±À¤Î¼ø¶È¤Ï¥¨¥É¥¬¡¼¡¦¥¢¥é¥ó¡¦¥Ý¡¼¤ËÃ°Ç°¤Ê²òÀâ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²ø´ñ¾®Àâ¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤¬ÃúÇ«¤Ë¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÃø½Ò²È¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÀ®¤·¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿È¬±À¤¬Ê¸³Ø»Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¼«¿È¤Îµï¾ì½ê¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤À¤«¤éÈ¬±À¤Î¹ÖµÁ¤Ï¤½¤Îºî¼Ô¤Ë¼«¿È¤ò²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç²¾Â÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡È¬±À¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤ÆÅö½é¤ÏÈ¿È¯¤·¤¿²ÆÌÜÞûÀÐ¤Î¹ÖµÁ¤ò¤¤¤¶¼õ¹Ö¤¹¤ë¤È¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¤½¤ÎÊ¸³ØÍýÏÀ¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢È¬±À¤Î¹ÖµÁ¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¤¢¤ë¼ï¤Î»ä¸ì¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¼ã¤¤³ØÀ¸¤Î¶¦´¶¤òÆÀ°×¤«¤Ã¤¿Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡È¬±À¤Î±ÑÊ¸³Ø»Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ù¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤Ï¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤ÏÆóÅÙ³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á°ì¤Ä¤Ï¼êÃ»¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¥·¥§¥ê¡¼É×¿Í Mrs. Percy Shelley¡Ê°ì¼·¶å¼·¨¡°ìÈ¬¸Þ°ì¡Ë¤Î¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡ÙFrankenstein¡Ê°ìÈ¬°ìÈ¬¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£ºî¼Ô¤Ï¥·¥§¥ê¡¼¤ÎÆóÅÙÌÜ¤ÎºÊ¤Ç¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥´¥É¥¦¥£¥ó¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ë¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¥Ð¥¤¥í¥ó¤È¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥ë¥¤¥¹¤È¥·¥§¥ê¡¼¤È¥·¥§¥ê¡¼É×¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì¤Ä¤º¤Ä¤³¤ï¤¤ÏÃ¤ò½ñ¤³¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¬ÌóÂ«¤ò¼é¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆó¿Í¤À¤±¡¢¥ë¥¤¥¹¤È¥·¥§¥ê¡¼É×¿Í¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¥·¥§¥ê¡¼É×¿Í¤ÎÏÃ¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¼ã¤¤³ØÀ¸¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£Èà¤Ï²½³Ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í´Ö¤òºî¤ëÊýË¡¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£Èþ¤·¤¤¿Í´Ö¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤½¤í¤·¤¤ÍÆËÆ¤Î²øÊª¤¤êºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÏÃ¤Ï¶µ·±ÏÃ¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¶µ·±¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤³¤ì¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÆÉ¤Þ¤ìÂ³¤±¤ë¤Ë¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÊÌîÃæÎÃ¡¦ÌîÃæ·Ã»ÒÌõ¡Ö·²¾®Àâ²È¡×¡Ø¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥óÃøºî½¸¡¡Âè°ìÆó´¬¡¡±ÑÊ¸³Ø»Ë¶¡Ù¹±Ê¸¼Ò¡¢°ì¶åÈ¬ÆóÇ¯¡Ë
¡¡È¬±À¤Ï¹ÖµÁ¤ÎÃæ¤ÇÆóÇ¯Ï¢Â³¤·¤Æ¡Ö¶²ÉÝ¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹ÖµÁ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢Ä«»þÂå¤Î¡Ö°ÎÂç¤Êºî²È¤¿¤Á¡×¤È¤·¤Æ¥Ç¥£¥±¥ó¥º¤ä¥µ¥Ã¥«¥ì¥¤¤é»Í¿Í¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¸å¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢¶²ÉÝ¥í¥Þ¥ó¥¹¤ä·³Ââ¾®Àâ¡¢³¤ÍÎ¾®Àâ¤È¤¤¤Ã¤¿º£¤Ç¸À¤¦¤Ê¤é¥¸¥ã¥ó¥ë¾®Àâ¤Î½Ð¼«¤È¤â¸À¤¨¤ëÎÎ°è¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÆóÎ®ºî²È¡×¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤³¤ì¤é¤ÎÄ¬Î®¤òÂåÉ½¤¹¤ëºî²È¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¶²ÉÝ¥í¥Þ¥ó¥¹¤Î¸ÅÅµ¤È¤·¤Æ¤Î¾®Àâ¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ù¤Èºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥á¥¢¥ê¡¼¡¦¥·¥§¥ê¡¼¤ò°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¡ÖÆóÎ®ºî²È¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¾®Àâ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤·¤«¤·¡Ö¸ÅÅµ¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦É¾²Á¤Î¶þÂ÷¤Ë¤ä¤Ï¤êÈ¬±À¤Î¼«¿È¤ÎºîÉÊ¤Ø¤Î¼«Éé¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¤½¤Î¸ÀµÚ¤Î¶ñÂÎÅªÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¡£È¬±À¤Î¸¦µæ¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤¬¡Ö¶µ·±¡×¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ø¤Îº¤ÏÇ¤«¤é¾®¤µ¤ÊÏÀÁè¤¬¤¢¤ê¤â¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¿¿°Õ¤Ï¸å¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¤·¤Æ¤ä¤Ï¤êÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¤½¤Î¸ÀµÚ¤¬¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Ç¥£¥ª¥À¥Ç¥£Áñ¤Î²ø´ñÃÌµÁ¡×¤Ë½ª»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÁÞÏÃ¤Ï¶²ÉÝ¾®Àâ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¡¢±Ç²è¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ù¡Ê°ì¶å»°ÆóÇ¯¡Ë¤ÎÂ³ÊÔ¤Ç¤¢¤ë¥¸¥§¥¤¥à¥º¡¦¥Û¥¨¡¼¥ë´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤Î²Ö²Ç¡Ù¡Ê°ì¶å»°¸ÞÇ¯¡Ë¤ÎËÁ¸±¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ°Ê¹ß¡Î¿Þ£µ¡Ï¡¢¤³¤ÎÊ¸³Ø»Ë¾å¤ÎÁÞÏÃ¤Ï·«¤êÊÖ¤·±Ç²è¤ÎÂêºà¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÀÏÃ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ê¤¤¡£
¡¡È¬±À¤Î¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ù¤Ø¤Î´Ø¿´¤Ï²¿¤è¤ê¤³¤Î°ìÌë¤Î²øÃÌ²ñ¤Ë¤¢¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¦¾¯¤·Ä¹¤¤¸ÀµÚ¤¬¤¢¤ë¹ÖµÁ¤Ï¡Ø±ÑÊ¸³ØáÃ¿ÍÎóÅÁ¡Ù¤ÎÃæ¤Î¡Ö¥Þ¥ó¥¯¡¦¥ë¥¤¥¹¤È¡Ò¶²ÉÝ¡¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ÇÉ¡Ó¡×¤È¤¤¤¦²ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ç¤¢¤ë¡£¤ä¤Ï¤êÄëÂç±ÑÊ¸²Ê¤Ç¤Î¹ÖµÁ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¹ÖµÁÁ´ÂÎ¤ÎÃæ¤Ç°·¤ï¤ì¤¿¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò´Þ¤áÅö»þ¤Ï¼þ±ïÅª¤Ê¡¢¤·¤«¤·º£¤Ç¤ÏÊ¸³Ø»Ë¤ËÀµÅö¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ºî²È¤¿¤Á¤¬Àè¶îÅª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Þ¥ó¥¯¡¦¥ë¥¤¥¹¡×¤È¤Ï¥´¥·¥Ã¥¯¾®Àâ¤ÎÂåÉ½Åªºî²È¤Î°ì¿Í¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥°¥ì¥´¥ê¡¼¡¦¥ë¥¤¥¹¤Î°ÛÌ¾¤ÇÈà¤¬Ì¾¤òÀ®¤·¤¿¾®Àâ¡Ø¥Þ¥ó¥¯¡Ù¡Ê°ì¼·¶åÏ»Ç¯¡Ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤Î¾®Àâ¤ÏÀ»¿¦¼Ô¤Ë¤è¤ëÆùÍß¤ä»¦¿Í¤ä¹õËâ½Ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¤¢¤é¤æ¤ëÈ¿Æ»ÆÁÅª¤Ê¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤¬½¤Æ»±¡¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ²¼ÊèÃÏ¤ä¸Å¾ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥´¥·¥Ã¥¯¾®ÀâÄêÈÖ¤ÎÉñÂæ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢½éÈÇ¤ÏÆ¿Ì¾¤Ç½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¤¬¤½¤ÎÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤µ¤ËºÆÈÎ°Ê¹ß¤Ï¼ÂÌ¾¤Ç½ÐÈÇ¤µ¤ì¥Þ¥ó¥¯¡¦¥ë¥¤¥¹¤Î°ÛÌ¾¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡È¬±À¤Ï¥«¥½¥ê¥Ã¥¯·Ï¤Î³°¹ñ¿Í¶µ»Õ¤Î¤¤¤ëÄëÂç¤Ç¤³¤ÎÈ¿Æ»ÆÁÅª¾®Àâ¤òÏÀ¤¸¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢Èà¤¬ÄëÂçÂàÇ¤¤Î»þ¤Ë¤Ï¥«¥½¥ê¥Ã¥¯·Ï³°¹ñ¿Í¤ÎÆ±Î½¤Î°ìÉô¤«¤éÇÓÀÍ¤ÎÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤â¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë¤â±ó°ø¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·È¬±À¤Ï¥ë¥¤¥¹¤Î½ÅÍ×À¤ò°ìÈ¬À¤µª¤«¤é°ì¶åÀ¤µª¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¶²ÉÝ¤È¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Î¾®Àâ¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï°¿¤ë°ÕÌ£ºÇÂç¤Î»¿¼¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡ÖºÇ¤â°Û¾ï¤Ê¿ÍÊª¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥ë¥¤¥¹¤ÎºÇÂç¤Î¸ùÀÓ¤È¤·¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤¬¥ë¥¤¥¹¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¥ë¥¤¥¹¼«¿È¤Î»Å»ö¤Î¤¿¤á¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤Û¤«¤Î¿Í¤Î»Å»ö¤Î¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¥Ð¥¤¥í¥ó¡¢¥·¥§¥ê¡¼¡¢¥·¥§¥ê¡¼É×¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤¿¥ë¥¤¥¹¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë²¿¤é¤«¤Î¶²¤í¤·¤¤Êª¸ì¤ò°ì¤Ä½ñ¤«¤Ê¤¤¤«¤È¤â¤Á¤«¤±¡¢»°¿Í¤ò¤½¤Îµ¤¤Ë¤µ¤»¤¿¡£¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥í¥ó¤Ïº£¤Ç¤Ï¤á¤Ã¤¿¤Ë¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡ØµÛ·ìµ´¡Ù¤È¤¤¤¦»¶Ê¸Êª¸ì¤ò½ñ¤¤¤¿¤·¡¢¥·¥§¥ê¡¼É×¿Í¤Ï°ì¼ï¤ÎÀ¤³¦Åª¸ÅÅµ¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìºý¤Î½ñÊª¤ò½ñ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î½ñÊª¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸À¸ì¤ËËÝÌõ¤µ¤ì¡¢²¿Àé¿Í¤â¤Î¿Í¤Ë»È¤ï¤ì¤ëÄ¾ÓÈ¤äÈæÓÈ¤ä·Ý½ÑÅª¼çÂê¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤Î¤³¤È¤À¡£¥ë¥¤¥¹¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ÎÈóËÞ¤ÊÊª¸ì¤Ï¤±¤Ã¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤í¤¦¡£¡ÊÍ³ÎÉ·¯Èþ¡¦ÌçÏÆÍ³µª»ÒÌõ¡Ö¥Þ¥ó¥¯¡¦¥ë¥¤¥¹¤È¡Ò¶²ÉÝ¡¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ÇÉ¡Ó¡×¡Ø¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥óÃøºî½¸ Âè°ì¡»´¬ ±ÑÊ¸³ØáÃ¿ÍÎóÅÁÂ¾¡Ù¹±Ê¸¼Ò¡¢°ì¶åÈ¬¼·Ç¯¡Ë
¡¡¤ä¤Ï¤ê¥Ç¥£¥ª¥À¥Ç¥£Áñ¤Î°ìÌë¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¡¢¥ë¥¤¥¹¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤·¤Ç¤Ï¥á¥¢¥ê¡¼¤Ï¾®Àâ¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ù¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤È¤½¤ÎÊ¸³Ø»Ë¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤¿±Æ¶ÁÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë»¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¥Û¥é¡¼¾®Àâ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð´û¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡¢È¬±À¤Î¥Ç¥£¥ª¥À¥Ç¥£Áñ¤Ç¤Î°ìÌë¤Îµ½Ò¤Ï¸½ºß¤ÎÄêÀâ¤ËÈæ¤¹¤ÈÀµ³Î¤µ¤ò·ç¤¯¡£¤Þ¤º°ìÆ±¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¹¥¤¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤ËÆþ¤ë»þ¤Î·ÐÍ³ÃÏ¤È¤·¤Æ¥¹¥¤¥¹¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¥·¥§¥ê¡¼¤é¤Ï¥¹¥¤¥¹ÂÚºß¸å¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë°ÜÆ°¤â¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤«¤é¾ì½ê¤Îºø¸í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥Ð¥¤¥í¥ó¶ª¤ÎÂÚºßÀè¤Ï¥¹¥¤¥¹¡¦¥ì¥Þ¥ó¸ÐÈÊ¤Î¥Ç¥£¥ª¥À¥Ç¥£Áñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£»äÀ¸³è¾å¤ÎÌäÂê¤òÊú¤¨¥¤¥®¥ê¥¹¤«¤éÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¥Ñ¡¼¥·¡¼¡¦¥Ó¥Ã¥·¥§¡¦¥·¥§¥ê¡¼¤Ï¡¢¤³¤Î»þ¤Ï¤Þ¤À¡Ö¥·¥§¥ê¡¼É×¿Í¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥¢¥ê¡¼¡¦¥´¥É¥¦¥£¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥á¥¢¥ê¡¼¤ÎµÁËå¤Ç¥Ð¥¤¥í¥ó¤Î°¦¿Í¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥¯¥ì¥¢¡¦¥¯¥ì¥¢¥â¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¥Ð¥¤¥í¥ó¶ª¤Îµö¤ËÅ¾¤¬¤ê¹þ¤à¡£¤½¤³¤Ë¤Ï´û¤Ë°å»Õ¤Ç¥Ð¥¤¥í¥ó¤ÎÆ±À°¦¤ÎÎø¿Í¤È¤â¤µ¤ì¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥Ý¥ê¥É¥ê¤¬¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¥Ç¥£¥ª¥À¥Ç¥£Áñ¤Î°ìÌë¤Ëµï¤¢¤ï¤»¤¿´é¤Ö¤ì¤Ç¡¢¥ë¥¤¥¹¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ç¥£¥ª¥À¥Ç¥£Áñ¤Ë¤Ï¥ë¥¤¥¹¤âË¬¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö°ìÌë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ÎÇ¯¤ÏÁ°Ç¯°ìÈ¬°ì¸ÞÇ¯»Í·î¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥¹¥ó¥Ð¥ïÅç¤Ç¤Î²Ð»³ÂçÊ®²Ð¤Î²Ð»³³¥¤Î±Æ¶Á¤Ç¡ÖÊ®²Ð¤ÎÅß¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£Îä²Æ¤Ç±«¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤â¤³¤Î°ìÌë¤ò¿ÀÏÃ¤á¤¤¤¿¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î°ìÌë¤Î¾ð·Ê¤Î¾ÜºÙ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÈ¬±À¤ÎÎÄ´ñ¤Ë¸Æ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿º´Æ£½ÕÉ×¤ÎÊ¸¾Ï¤«¤é°úÍÑ¤·¤¿¤¤¡£º´Æ£¤ÏÈ¬±À¤Î¡Ø±ÑÊ¸³ØáÃ¿ÍÎóÅÁ¡Ù¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤«¤éÀâ¤µ¯¤³¤·¤Ä¤Ä°ìÌë¤ò¤³¤¦ÉÁ¤¯¡£
¡¡¤¢¤ëÈÕ¤Î»ö¡¢¥Ð¥¤¥í¥ó¡¢¥·¥§¥ê¡¢¥Ý¥ê¥É¥ª¥ê¤Ë¥´¥É¥¤¥ó¤ÎÌ¼Æó¿Í¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¸Þ¿Í¤Î°ìºÂ¤ÇÆÈ°ï¼ï¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Þ¥´¥ê¥¢¥Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²øÃÌ¾®Àâ¤ÎÏÃ¤Ê¤É¤¬½Ð¤Æ¡¢°ìÀÚ¤ê²øÃÌ¤Ð¤Ê¤·¤¬±É¤¨¤¿ÀÞ¥Ð¥¤¥í¥ó²þ¤Ã¤ÆÅöÂå¸ÐÈÊÇÉ¤ÎÂç»í¿Í¥³¥ª¥ê¥Ã¥Â¤Î°ïÊÔÅö»þ¤Ê¤ªÌ¤È¯É½¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¯¥ê¥¹¥¿¥Ù¥ë¡×¤Î½éÀá¤ò¹ª¤ß¤ËëÖÆÉ¤·¤¿¡£¤½¤Îµ´µ¤ÓÂ¡¹¿Í¤ËÇ÷¤ëÍÅ°Û¤Î»íÉÊ¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤«¡¢¥·¥§¥ê¤ÏÌðÄí¤Ë¥Ä¥Èµ¯¤Á¾å¤ë¤ÈÉô²°¤òÆ¨¤²½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤È¡¢¥Ý¥ê¥É¥ª¥ê¤â¥Ð¥¤¥í¥ó¤â¤Ä¤Å¤¤¤Æ¥É¥ä¥É¥äÉô²°¤ò½Ð¤Æ¥·¥§¥ê¤ÎÀ×¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Èà¤Ï¥Þ¥ó¥È¥ë¥Ô¥¤¥¹¤ËÑß¤ì¤«¤«¤Ã¤Æ³Û¤«¤é¤ÏÎä´À¤òÅ©¤é¤·¤Æ´é¿§¤¬¿¿ÀÄ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¿§¡¹¤È²ðÊú¤·¤Æ¤ä¤ê¡¢²¿¤Ç°ìÂÎ¤½¤¦¶Ã¤¤¤¿¤Î¤«¤È¿Ö¤¯¤È¡¢¤¢¤Î»þ¥·¥§¥ê¤Ï½÷¤¬¶»¤Î¤¢¤¿¤ê¤ËÌÜ¤Î¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¸¸Áü¤òÉÁ¤¤¤ÆµÞ¤ËÉÝ¤í¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¤Ç¡Ê¸¶ÃøÃæÎ¬¡Ë¤½¤Î¸å¤ÇÏÃ¤Î½ø¤Ë°ìºÂ¤ÎÌÌ¡¹¤¬²øÃÌ¤ò°ì¾Ï¤º¤ÄÀ§Èó¤È¤â½ñ¤³¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦»ö¤Ë¤Ê¤ê°ú¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¥Ð¥¤¥í¥ó¤È¥Ý¥ê¥É¥ª¥ê¤È¥´¥É¥¤¥ó¾î¤È»°¿Í¤Ç¾î¤Î¤¬¾åµ¤Î¡Ö¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡×¡¢¥Ý¥ê¥É¥ª¥ê¤Î¤¬¥Ð¥¤¥í¥ó¶ªºî¤Ç·öÅÁ¤µ¤ì¤¿Îã¤Îºî¤Ç¤¢¤ë¡£¡Êº´Æ£½ÕÉ×¡ÖµÛ·ìµ´¡×¡ØÈÈºá¸øÏÀ¡Ù°ì¶å»°ÆóÇ¯°ì·î¹æ¡¢»ÍÏ»½ñ±¡¡Ë
¡¡¡Ö¥´¥É¥¤¥ó¤ÎÆó¿Í¤ÎÌ¼¡×¤È¤Ï¥á¥¢¥ê¡¼¤È¥¯¥ì¥¢¤¬À¯¼£É¾ÏÀ³Ø¤ÇÌµÀ¯ÉÜ¼çµÁ¤ò¾§¤¨¤¿¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥´¥É¥¦¥£¥ó¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÎã¤Îºî¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Åö½é¤Ï¥Ð¥¤¥í¥óºî¤È¤·¤Æ½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¥Ý¥ê¥É¥ê¤ÎÃøºî¡ØµÛ·ìµ´¡Ù¡Ê°ìÈ¬°ì¶åÇ¯¡Ë¤ò»Ø¤¹¡£¥á¥¢¥ê¡¼¤Î¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ù¤â½éÈÇ¤ÏÉ×¤ÎÁ°½ñ¤¤Î¤ß¤Ç¥á¥¢¥ê¡¼¤ÎÌ¾¤ÏÌµ¤¯¡¢¥·¥§¥ê¡¼¤ÎÃøºî¤Èºø¸í¤µ¤ì¤ëÂÎºÛ¤À¤Ã¤¿¡£¥Ð¥¤¥í¥ó¤Ï¤³¤Î°ìÌë¤ËµÛ·ìµ´¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿»í¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ç¥£¥ª¥À¥Ç¥£Áñ¤Î°ìÌë¤¬¿ÀÏÃÅª¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡×¤È¡ÖµÛ·ìµ´¡×¤È¤¤¤¦²ø´ñ¾®Àâ¤ÎÆóÂç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤½¤³¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¤«¤é¤Ç¡¢¹¹¤Ë¥ë¥¤¥¹¤¬µï¤¢¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦°ìºî¡Ø¥Þ¥ó¥¯¡Ù¤â¤½¤³¤Ë²Ã¤ï¤ê¿ÀÏÃ¤È¤·¤Æ¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é»Ë¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡È¬±À¤Î¸í²ò¤¬²¿¸ÎÀ¸¤¸¤¿¤Î¤«¤Ï½ñ»ï³ØÅª¤Ê¸¡¾Ú¤â²ÄÇ½¤À¤í¤¦¤¬¤Ü¤¯¤Î¼ê¤Ë¤ÏÍ¾¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈ¬±À¤ÎÌõ¼Ô¤Ç¤¢¤êÇî³Ø¤ÊÊ¿°æÄè°ì¤Ï¥ë¥¤¥¹¤Î´ØÍ¿¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÀâ¤¬¶¯¤¤»þ´ü¤â¤É¤¦¤ä¤é¤¢¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£È¬±À¤¬»²¾È¤·¤¿Àâ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿Ê¸¸¥¤¬¶²¤é¤¯¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤Î°ìÌë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½éÈÇ¤Ë´ó¤»¤¿É×¥·¥§¥ê¡¼¤Î¡Ö½ø¡×¤Ç¡Ö°ìÈ¬°ìÏ»Ç¯¤Î²Æ¡×¡Ö¥¸¥å¥Í¡¼¥ô¤Î¹Ù³°¡×¤Ç¡ÖÉ®¼Ô¤Î¤Õ¤¿¤ê¤ÎÍ§¿Í¤ÈÉ®¼Ô¼«¿È¡×¤¬¡ÖÄ¶¼«Á³Åª¤Ê¤Ç¤¤´¤È¤Ë´ð¤Å¤¯ÏÃ¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì½ñ¤³¤¦¤È¡¢ÁêÃÌ¡×¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¤³¤È¤ÇºÇ½é¤«¤éÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¥á¥¢¥ê¡¼¤ÎÂ¸ºß¤òÛ£Ëæ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤«¡¢¡ÖÍ§¿Í¡×¤Î¸ÇÍÌ¾»ì¤Ï¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ºÆÈÇ¤Ç¤Ï¥á¥¢¥ê¡¼¤Î¡Ö¤Ï¤·¤¬¤¡×¤¬¿·¤¿¤Ë½ñ¤«¤ì¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï»Í¿Í¤Ç¥á¥¢¥ê¡¼¤ÈÉ×¥·¥§¥ê¡¼¡¢¥Ð¥¤¥í¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥Ý¥ê¥É¥ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤ë¡£¤À¤¬¥ë¥¤¥¹»²²ÃÀâ¤ò¤â¤È¤Ë¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡ÙÃÂÀ¸¤òºÇÂç¤ÎÊ¸³ØÅª¹×¸¥¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿È¬±À¤Î¥ë¥¤¥¹ÏÀ¤ÏÆó¤Ä¤ÎÅÀ¤Ç¶½Ì£¿¼¤¤¡£
¡¡°ì¤Ä¤Ï¥ë¥¤¥¹¤ÎÍèÎò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸ÀµÚ¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¥ë¥¤¥¹ÏÀ¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¤³¤Î¹ÖµÁ¤¬¥á¥¢¥ê¡¼¡¦¥·¥§¥ê¡¼¤Îºî²ÈÏÀ¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Í¤¸¤ì¤Ï°ìÂÎ²¿¸Î¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¥ë¥¤¥¹¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¬±À¤Ï¾ÜºÙ¤Ë½Ò¤Ù¤ë¡£È¬±À¤Ë¤è¤ì¤Ð¥ë¥¤¥¹¤Ï¡ÖÀ¾¥¤¥ó¥É½ôÅç¤ÎÁñ±à¡×½êÍ¼Ô¤òÉã¤È¤·¤¿¤¬ÉãÊì¤ÏÎ¥º§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ°Ê²¼¤ÎÇ¡¤±¿Ì¿¤ò¤¿¤É¤ë¡£
¡¡¥ë¥¤¥¹¾¯Ç¯¤ÏÉã¿Æ¤ÈÊë¤é¤¹¤³¤È¤òµñ¤ß¡¢¼«Ê¬¤ÎÁ´À¸³¶¤òÊì¿Æ¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÊû¤²¤ë·è¿´¤ò¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â¾®ÊÁ¤Ê¾¯Ç¯¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤â°ìÀ¸³¶¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¾®ÊÁ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥ë¥¤¥¹¤ÏÈó¾ï¤ÊÍ¦µ¤¤Èµ¡ÃÎ¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢½½¶åºÐ¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡ØÅì¥¤¥ó¥É¿Í¡Ù¤È¤¤¤¦ÉñÂæ·à¤ò½ñ¤¾å¤²¡¢¤³¤ÎµÓËÜ¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¡¢¾å±é¤µ¤ì¤¿¡£¥ë¥¤¥¹¤Ï¤³¤Î·à¤äÂ¾¤Î¤â¤Î¤ò¡¢Êì¿Æ¤ÎÀ¸³è¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤À¤±½ñ¤¤¤¿¡£¡ÊÃæÎ¬¡ËÆó½½ºÐ¤Î¤È¤¡¢¥ë¥¤¥¹¤Ï¤½¤é¶²¤í¤·¤¤Êª¸ì¤ò½ñ¤¡¢Ê¸³Ø¼ÔÃç´Ö¤ÇÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ð¥¤¥í¥ó¤Î»í¤Ç¤âÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¥Þ¥ó¥¯¡¦¥ë¥¤¥¹¡×¤È¤¤¤¦ÞÕÌ¾¤òÆÀ¤¿¡ÊÍ³ÎÉ·¯ÈþÂ¾Ìõ¡Ö¥Þ¥ó¥¯¡¦¥ë¥¤¥¹¤È¡Ò¶²ÉÝ¡¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ÇÉ¡Ó¡×¡¢Á°·Ç½ñ¡Ë
¡¡¡Ö¥Ð¥¤¥í¥ó¤Î»í¤ÇÍÌ¾¤Ë¡×¤È¤Ï¥Ð¥¤¥í¥ó¤¬É÷»É»í¤ÎÃæ¤Ç¥ë¥¤¥¹¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡£¡ÖÀ¾¥¤¥ó¥É½ôÅç¡×¤È¤¤¤¦È¬±À¤ÎÊ¸³ØÅªÅ¾´¹¤ÎÃÏ¤Î½Ð¿È¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¶öÁ³¤ÎÉä¹ç¤À¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÈ¬±À¤ÎÍèÎò¤È¤Î°ìÃ×¤¬¤ä¤Ï¤êµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£Éã¤ÈÊì¤¬ÊÌ¤ì¡¢¤½¤·¤ÆÊì¤ò»Ù¤¨¡¢Êì¤Î¤¿¤á¤Ëºî²È¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÏÈ¬±À¤Î²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿´êË¾¤Ë¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¡£¡Ö¾®ÊÁ¤Ê¾¯Ç¯¡×¡Ö¶Ã¤¯¤Û¤É¾®ÊÁ¤Î¤Þ¤Þ¡×¤È¼«¿È¤È¶¦ÄÌ¤Î¤½¤Î¿ÈÂÎÅªÆÃÄ§¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤¢¤¿¤ê¤Ë²¿¤è¤ê¤â¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¡£¥ë¥¤¥¹¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÉã¤ÎÁñ±à¤òÁêÂ³¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤âÂç½ÇÊì¤ÎÇË»º¤ÇÁ´¤Æ¤ò¼º¤¤¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¥Û¡¼¥à¥ì¥¹Æ±Á³¤È¤Ê¤ëÈ¬±À¤Î±¿Ì¿¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤ï¤Ð²ÄÇ½À¤³¦¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤ò¥ë¥¤¥¹¤Ë½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢È¬±À¤Ï¥ë¥¤¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ï¤¶¤ï¤¶°ì¹àÌÜ¤òÎ©¤Æ¡Ö°Û¾ï¡×¤È»¿¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢¤½¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÉ¾²Á¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ï¸«½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤â¤¹¤ë¡£¥ë¥¤¥¹¤ÎÉÁ¤¯¡Ö¤·¤ã¤ì¤³¤¦¤Ù¡¢·ì¡¢ÆùÍß¤Î²ô¤Î¤è¤¦¤Ê²øÊª¡×¤Ê¤Éº£¤Ï¡ÖÒü¾Ð¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤µ¤¨¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¤³¤ì¤ÏÈ¬±À¤Îµ¼Ô»þÂå¡¢Èà¤¬ºÇ½é¤ÎÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¿·Ê¹µ»ö¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¥ë¥¤¥¹¤Ø¤ÎÈãÈ½¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤ÏÈ¬±À¤¬¼«¿È¤ò¡Ö¥°¡¼¥ë¡×¤ä¥Ý¡¼Í³Íè¤Î¡ÖÂç¤«¤é¤¹¡×¤ËÈæÓÈ¤¹¤ëÎà¤Î¼«¸ÊÈÜ²¼¤Ë¶á¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤ä¤Ï¤ê¥ë¥¤¥¹¤Ë¸Ê¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£¤À¤«¤éÈ¬±À¤Ï¥ë¥¤¥¹¤ò¡Ö°ìÀ¸¤Î¤¦¤Á¤Ë°ìÅÙ¤È¤·¤ÆÃÑ¤º¤Ù¤¤³¤È¤¢¤ë¤¤¤Ï»Ä¹ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿ÍÊª¡×¤Ç¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿ÍÊª¤¬È¿Æ»ÆÁÅª¤ÇÎÄ´ñÅª¤Ê¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤â¤¹¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥ë¥¤¥¹¤ÎÎÑÍýÀ¤Î¶¯Ä´¤âÈ¬±À¤Î¼«¸Ê¸ÀµÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²ø´ñ¼ñÌ£¤Î¾®ÃË¤¬¥á¥¢¥ê¡¼¤ÎÊ¸³ØÅªÁÏÂ¤¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤³¤½¤¬È¬±À¤¬¥ë¥¤¥¹¤Ë¸Ê¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¡¢¸«¤¿Ì´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£È¬±À¤¬¥¢¥ó¥Í¥Ã¥¿¤ä¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÎÅª¤Ê½÷À¤¿¤Á¤ËË¾¤ó¤À´Ø·¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£½÷À¤ËÊ¸³ØÅª·¼ÌØ¤ò»Ü¤¹¤È¤¤¤¦È¬±À¤Î¼«¸ÊÁü¤¬¥ë¥¤¥¹¤ËÅê±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ü¤¯¤Ë¤Ï»×¤¨¤ë¡£
¡¡¤À¤È¤¹¤ë¤È¤³¤Î¥ë¥¤¥¹ÏÀ¤¬È¾¤Ð¤Ç¥á¥¢¥ê¡¼¡¦¥·¥§¥ê¡¼ÏÀ¤ËÅ¾¤¸¤ëÍýÍ³¤â¤ï¤«¤ë¡£È¬±À¤Ï¥ë¥¤¥¹¤Î¾®Àâ¤òÉ¾²Á¤ËÃÍ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ìÊý¤Ç¡Ö¶²ÉÝÇÉ¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¤¦¤Á¤Ç¡¢¤³¤ì¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÂ¾¤ÎºîÉÊ¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¸ÅÅµ¤È¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¡×¤È¥á¥¢¥ê¡¼¤Î¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ù¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¡£¥á¥¢¥ê¡¼¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ë¥¤¥¹¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÎÅª½÷À¤ÎÊ¸³ØÅª¥á¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¼«¿È¤ÎÍýÁÛ²½¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
