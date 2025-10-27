材料2つで絶品メイン！忙しくても作れる「じゃがいもと豚肉のガーリック炒め」がリピ確のおいしさ

常備2食材で夕飯のメインが完成！

忙しい日でもごはん作りを助けてくれる、心強い食材といえば「豚こま肉」と「じゃがいも」。

今回は、この2つだけで作れる絶品おかずレシピを見つけたので実際に作ってみました！

じゃがいもにこんがり焼き色をつけるのがポイント

1. じゃがいもは皮をむき、スライスして水にさらします。水気をきったら電子レンジで加熱しておきます。

炒める前にレンジで加熱することで、炒め時間の短縮になるほか、さらに形が崩れることも防げるのだそう。





2. フライパンに油をひき、チューブにんにくと豚こま肉を入れて、炒めます。火が通ったら、箸でフライパンの端に寄せておきましょう。





3. 空いたスペースにじゃがいもを入れます。フライパン全体にじゃがいもを広げ、豚肉をじゃがいもの上に重ねます。





4. ふたをして、弱火で5分ほど加熱します。





5. ふたを取って火を強め、塩こしょうで味を調えます。じゃがいもに香ばしい焼き色がついたら、全体をざっくり混ぜて完成です！





じゃがいもの香ばしさ＆豚肉のコクが◎





調理時間は10分ほど。じゃがいもの下処理にピーラーとスライサーを使えば、包丁とまな板がなくても作れちゃいます。

こんがり色づいたじゃがいもがおいしそう！





それでは、さっそくいただきます！

塩こしょうのシンプルな味付けが豚肉のコクを引き立てて、豚肉好きにはたまらないおいしさです。にんにくの香りも食欲を刺激してきます。

じゃがいもが全体をボリュームアップして食べ応えを出してくれるとともに、焼き目の香ばしさとホクホクの食感がアクセントにもなっています。

塩を強めにふっているので、ご飯によく合う味です。一緒に食べた家族も、「おいしい！」を連発しながらペロリと平らげていました！

実際に調理する際のコツは？

じゃがいもにしっかりと焼き色がついたほうがおいしいので、じゃがいもをしっかり広げられる大きめのフライパンを使うのがポイントだなと感じました。

最後に全体を混ぜるときは、じゃがいもの形が崩れないように意識して。フライ返しを使い、下から全体をすくい上げるように動かすといいですよ。

忙しい日のお助けおかずになりそう！

実際に作った方からのつくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）でも「じゃがいもと豚肉の相性がぴったり！」「シンプルな味付けでおいしかったです」と好評のレシピ。リピートしてこの味を何度も楽しんでいるという方も多くいらっしゃいました。

常備食材でぱぱっと簡単に作れるから、買い物に行く時間もない忙しい日の心強い味方になってくれるレシピです。

冷蔵庫に豚こま肉とじゃがいもがあるという方、さっそく今日のおかずに作ってみてはいかがでしょうか？

（TEXT：菱路子）