ソフトバンクがドラフト１位で指名した米スタンフォード大・佐々木麟太郎内野手のマネジメント事務所であるナイスガイ・パートナーズの木下博之氏が２７日、都内で取材に応じた。

２３日のドラフト会議では２球団がサプライズ指名。ソフトバンクとＤｅＮＡとの競合となったが、城島健司チーフ・ベースボールオフィサー（ＣＢＯ）が交渉権獲得のくじを引き当てた。

海外留学中の日本人選手の１位指名は初。本人は、花巻東時代も今年もプロ志望届を提出しておらず、父で花巻東野球部の監督を務める洋氏も含めて驚いたという。１位指名は想定外で、競合することは全く予想もしていなかったという。また、ＤｅＮＡからは事前に何の連絡もなかったことも明かした。

木下氏は「ＮＰＢの動向は全く把握していなくて、突然ドラフトの候補者になった」と明かした。一方、広島やロッテなど４球団を除く８球団が熱心に視察。木下氏によると、洋監督は麟太郎を高く評価した球団関係者に対しては「指名枠を無駄にさせてしまう可能性がある。それは失礼にあたる」と伝えていたという。

父は学業と競技を高いレベルで両立させるため、米留学を決断した経緯がある。木下氏は「野球を終わった後の人生も長い。その後の人生も考えた上で、進学を選んだ」と語った。ＮＰＢ球団から指名を受けても、大学生活や卒業を優先させる可能性がある。また来年７月中旬には、ＭＬＢドラフトも控えている。その結果次第では、メジャー行きを決断する可能性もある。父はあらゆる可能性を考慮して、視察した球団側に自身の意向を伝えていたようだ。

ＮＰＢではＭＬＢ、ＮＣＡＡ（全米大学体育協会）との間で、それぞれの規約に沿う形でドラフト指名や契約についての手順などを確認した。７月７日の実行委員会で、１２球団に対してその内容を説明済みだ。

確認された内容に基づき、ＮＰＢ球団は大学の監督の承認を得た上で、選手に意思確認は可能だが、ＮＣＡＡの規約により具体的な交渉や契約は不可。ドラフト指名を経て、選手の所属チームの米国での全日程終了後に入団交渉が可能となる。スタンフォード大の麟太郎の場合は、リーグ戦終了は５月。一方、プレーオフにあたる大会で勝ち進んだ場合は、全日程終了が６月下旬になる可能性もある。

そのルールがあるため、木下氏は、全日程終了まではソフトバンクとは交渉しない方針を示した。また、麟太郎は「長い人生を考えて」留学を決意した経緯もある。７月中旬には、ＭＬＢのドラフト会議が控えているが、その結果次第では「大学に残る選択肢もある」と同氏。将来の目標としてメジャーがあることは認めたが、メジャーだけが目標ではない。世界的にも名門の同大で勉学に励み、実業家などを目指す選択肢だってある。

麟太郎は木下氏に対し「指名してくださった２球団にはすごく感謝をしています。これまで見に来てくださった球団にも感謝しています。励みになっていました。ただ、来年のシーズンは間違いなく、スタンフォード大でプレーすることは決めているので、それが揺らぐことはありません」と語ったという。