154.69　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
153.22　エンベロープ1%上限（10日間）
153.01　現値
151.70　10日移動平均
151.28　一目均衡表・転換線
150.80　21日移動平均
150.19　エンベロープ1%下限（10日間）
149.93　一目均衡表・基準線
148.21　一目均衡表・雲（上限）
147.80　200日移動平均
147.78　100日移動平均
147.13　一目均衡表・雲（下限）
146.91　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）

10日線が151円70銭など、主要ポイントのほとんどから上に乖離。ボリンジャーバンド2シグマ上限は154円台となっており、上下ともに近くに目立ったポイントがない。