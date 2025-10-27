テクニカルポイント ドル円 主要ポイントから離れた水準
154.69 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
153.22 エンベロープ1%上限（10日間）
153.01 現値
151.70 10日移動平均
151.28 一目均衡表・転換線
150.80 21日移動平均
150.19 エンベロープ1%下限（10日間）
149.93 一目均衡表・基準線
148.21 一目均衡表・雲（上限）
147.80 200日移動平均
147.78 100日移動平均
147.13 一目均衡表・雲（下限）
146.91 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
10日線が151円70銭など、主要ポイントのほとんどから上に乖離。ボリンジャーバンド2シグマ上限は154円台となっており、上下ともに近くに目立ったポイントがない。
153.22 エンベロープ1%上限（10日間）
153.01 現値
151.70 10日移動平均
151.28 一目均衡表・転換線
150.80 21日移動平均
150.19 エンベロープ1%下限（10日間）
149.93 一目均衡表・基準線
148.21 一目均衡表・雲（上限）
147.80 200日移動平均
147.78 100日移動平均
147.13 一目均衡表・雲（下限）
146.91 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
10日線が151円70銭など、主要ポイントのほとんどから上に乖離。ボリンジャーバンド2シグマ上限は154円台となっており、上下ともに近くに目立ったポイントがない。