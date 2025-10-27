テクニカルポイント ドル円 主要ポイントから離れた水準 テクニカルポイント ドル円 主要ポイントから離れた水準

154.69 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

153.22 エンベロープ1%上限（10日間）

153.01 現値

151.70 10日移動平均

151.28 一目均衡表・転換線

150.80 21日移動平均

150.19 エンベロープ1%下限（10日間）

149.93 一目均衡表・基準線

148.21 一目均衡表・雲（上限）

147.80 200日移動平均

147.78 100日移動平均

147.13 一目均衡表・雲（下限）

146.91 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）



10日線が151円70銭など、主要ポイントのほとんどから上に乖離。ボリンジャーバンド2シグマ上限は154円台となっており、上下ともに近くに目立ったポイントがない。

