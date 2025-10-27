朝晩の冷え込みが厳しくなり、手肌や唇の乾燥が気になる季節が近づいている。日々のケアは欠かせないものだが、どうせならもっと心がときめくアイテムを使いたいと考える読者も多いだろう。

ギフトコスメブランド「Lovisia（ラヴィジア）」と大人気キャラクター「ちいかわ」が再びタッグを組んで発表した新作コスメ、「Lovisia ちいかわマスコットハンドクリーム」と「Lovisia ちいかわリップクリーム ハートシリーズ」だ。2025年10月31日（金）より順次販売が開始され、ハンドクリームは各1,100円（税込）、リップクリームは各858円（税込）で提供される。

製品概要 製品名：Lovisia ちいかわマスコットハンドクリーム・Lovisia ちいかわリップクリーム ハートシリーズ

価格：Lovisia ちいかわマスコットハンドクリーム：1,100円（税込）

Lovisia ちいかわリップクリーム ハートシリーズ：858円（税込）

発売日：2025年10月31日（金）より順次販売

毎日持ち歩きたいマスコットハンドクリーム

まず注目したいのは、「Lovisia ちいかわマスコットハンドクリーム」だ。このアイテムの最大の魅力は、Lovisiaだけのオリジナル立体マスコット付きシリコンカバーである。ちいかわたちがハンドクリームにちょこんと乗っている姿は、見ているだけで心が和むことだろう。さらに、このマスコットは後ろ姿までこだわって作られているとのことで、細部へのこだわりがファンにはたまらないポイントだ。

ラインアップは、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、くりまんじゅう、モモンガ、ラッコ、シーサーの全7種類である。それぞれのキャラクターに合わせた、落ち着いた「くすみカラー」のシリコンカバーが、ちいかわたちの可愛さを一層引き立てている。また、香りもキャラクターごとに異なり、毎日使うのが楽しみになるだろう。

どれも癒される素敵な香りで気分転換にもぴったりだ。可愛さだけでなく、ハンドクリームとしての機能性も充実しており、ラベンダー油、オオシマザクラ花エキス、シアバター（シア脂）、ハチミツエキスの4種類の潤い成分が配合されている。乾燥しがちな手肌を優しく潤してくれるため、可愛いちいかわたちと一緒に手肌もしっかりケアできるのは一石二鳥である。

ハートが可愛いちいかわリップクリーム ハートシリーズ

ハンドクリームとぜひペアで使いたいのが、「Lovisia ちいかわリップクリーム ハートシリーズ」である。こちらは、ハンドクリームとのカラーリングがぴったり合うようにデザインされており、一緒に使うことで統一感のある可愛さを演出できる。Lovisiaだけのオリジナルデザインで、ハートを抱きしめたり寄り添ったりしているちいかわたちが描かれていて、見ているだけで癒される。さらに、このリップクリームには「ハートの刻印入り」とのことで、細かなところまで可愛いのはさすがLovisiaである。

リップクリームもハンドクリームと同様、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、くりまんじゅう、モモンガ、ラッコ、シーサーの全7種類のラインアップだ。ミルクティーやフルーツ系の甘い香りが特徴である。

なめらかな質感で、塗るたびに甘い香りに包まれるのは至福のひとときだろう。特に乾燥が気になるこれからの季節、可愛いリップクリームでこまめにケアできるのは嬉しいポイントである。アセロラエキス、アボカドオイル、シアバター、ハチミツエキスの4種類の保湿成分が、乾燥しがちな唇をしっとり潤してくれる。唇を保湿するたびに、ちいかわたちの可愛さに癒される、まさに「可愛さのつまったアイテム」だ。

数量限定！Lovisia限定ステッカーをゲットしよう

さらに嬉、Lovisiaオンラインショップで「Lovisia ちいかわマスコットハンドクリーム」と「Lovisia ちいかわリップクリーム ハートシリーズ」を合計2,500円（税込）以上購入すると、「Lovisia限定ステッカー」がプレゼントされる。ちいかわたちがハートを抱きしめている、とっても可愛いオリジナルデザインのステッカーとのことだ。ただし、1会計につき1個、無くなり次第終了とのことなので、確実に手に入れたい方は早めにチェックすることをおすすめする。

ちいかわとLovisiaのコラボコスメで毎日がもっと楽しく

Lovisiaから新登場する「Lovisia ちいかわマスコットハンドクリーム」と「Lovisia ちいかわリップクリーム ハートシリーズ」は、ちいかわたちの可愛さと、Lovisiaが誇る品質が見事に融合した、まさに夢のようなアイテムたちである。

毎日頑張る自分へのご褒美に、またはちいかわ好きの友人や大切な人へのギフトに、これらのアイテムを贈ってみてはどうだろうか。乾燥が気になる季節のケアタイムが、きっと特別な癒やしの時間になるはずである。ぜひ、Lovisiaのオンラインショップや全国のバラエティショップで、ちいかわたちと一緒に素敵な毎日を過ごしてみてほしい。

