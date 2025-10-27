コロチキ・ナダル、“永遠に乗るつもりで買った”愛車公開に反響「車の趣味も良いなぁー」「似合ってる」「CMあげてー」
お笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズのナダルが、27日までに更新されたファッション誌『OCEANS』のインスタグラムに登場。自身の愛車を公開した。
【写真・動画あり】コロチキ・ナダル、“永遠に乗るつもりで買った”愛車公開
同誌は「コロコロチキチキペッパーズのナダルさんがOCEANSに登場『永遠に乗るつもりで買った』という愛車・三菱 デリカ D:5への思いを語ってくれました」と説明。「デリカは昔からめっちゃ好きでした。“高校生の頃から”はさすがに盛りましたけど、2007年にデリカ D:5になってから本当に好きで、社会人になったら買いたいとずっと思ってました」とナダルのコメントを抜粋した。
そして「ナダルさんの車に注ぐ愛は、取材班も思わず感服するほど。面白いエピソードばかりで終始笑いが絶えない撮影現場でした」「記事では趣味の釣りに行った時の話や雪山でのまさかの自損事故の話までたくさん紹介していますので、ぜひご覧ください！」と告知した。
ナダルは動画にも登場し、「今日は僕の愛車『デリカを取材していただけるということで、めちゃめちゃうれしいです」と喜び。「取材終わりまして、あらためて、めちゃめちゃ大好き。一番好きな車。ずっと乗り続けようと思っています。デリカ愛がすごいので」と愛車への思いを口にした。
さらに「この記事を読んでいただきまして、三菱自動車の皆さん、ぜひ僕にCMをください。よろしくお願いします」とちゃっかりアピールした。
この投稿に「思った以上にナダルとデリカ似合ってるなぁ。もうナダルd5でもいいぐらい」「ナダルバイクの趣味も車の趣味も良いなぁー」「CMあげてー ってかデリカ、ナダルかっこいいな」などの声が上がっている。
