【 中川安奈 】 「中国に遊びに行っていた妹からのおみやげ」「ガシガシ使えるお気に入りバッグにつけましたっ」 オフショットを公開
フリーアナウンサーの中川安奈さんが自身のインスタグラムを更新。
最新のオフショットを公開しました。
中川安奈さんは「中国に遊びに行っていた妹からのおみやげ ラブブとはまた別のこんなに可愛いシリーズがあるなんて❤」と、投稿。
続けて「私は妹とおそろいのチップが出ました わくわくの開封作業たのしすぎる〜」と記しました。
そして「妹とも色ちがいのガシガシ使えるお気に入りバッグにつけましたっ」と綴ると画像をアップ。
この投稿にファンからは「可愛いですね〜 そして､安奈さんの革ジャン､ジーンズ姿がカッコいいです!!」・「ジーパン姿と笑顔が似合っててカッコいいです」・「安奈ちゃんの爽やかな水色❤のトップスとデニムのコーデ、超似合ってて、超可愛いい笑顔です♪ねえー」などの反響が寄せられています。
【 中川安奈さん プロフィール 】
生年月日：1993年10月22日
最終学歴：慶應義塾大学法学部政治学科
出身：東京都
特技：英語、スペイン語、犬の鳴きまね
趣味：ゴルフ、ダンス、洋楽を聴くこと
性格：天真爛漫
3歳から4年間フィンランド、10歳から4年間プエルトリコに在住。
帰国後、慶應義塾湘南藤沢高等部へ入学、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。
2016年NHKにアナウンサーとして入局。
初任地はNHK秋田放送局で3年近く勤務。
その後2019年から1年間NHK広島放送局、2020年に東京アナウンス室で活動。
2025年3月、9年間勤務した同局を退社。
同年4月フリーアナウンサー、タレントとして活動を開始。
【担当：芸能情報ステーション】