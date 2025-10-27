¡Ö¥³¥ó¥È¡¦¥Ç¡¦¥ó¥¬¥Ê¡×ÀµÏÀ¤¹¤®¤Æ¥¤¥é¥Ã¡ª¡©¥í¥³¥Ç¥£¡¦ÅÆ¤¬¥Ê¥ó¤Î´é¤ò»ý¤ÄÀµµÁ¤Î¥Òー¥íー¡¦¥Ê¥ó¥Þ¥ó¤Ë¡ª ¥²¥¹¥È¡¦Ãæ´Ö½ßÂÀ¤Ï°ÛÀ¤³¦¤ÎÍ¦¼Ô¤ËÊ±¤·¡¢¥í¥³¥Ç¥£¡¦Æ²Á°¡õ¥»¥ë¥¹¥Ñ¡¦Âç¿Ü²ì¤ÈÁÈ¤ó¤ÇËâ²¦¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤¬¡Ä¡ª¡©
ABC¥Æ¥ì¥Ó¤¬´ØÀ¾¤«¤é¿·¤¿¤Ê¥Ó¥Ã¥°¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢¡Ö·î¤è¤ë¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¡×¤ÎÂè£±ÃÆ¡Ö¥³¥ó¥È¡¦¥Ç¡¦¥ó¥¬¥Ê¡×¤¬¤Ä¤¤¤Ë10·î27Æü¡Ê·î¡Ë¥¹¥¿ー¥È¡ª
¥í¥ó¥°¥³ー¥È¥À¥Ç¥£¡ÊÆ²Á°¡¢ÅÆ¡Ë¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¡ÊÄÔ¡¢¥±¥Ä¡Ë¡¢¥»¥ë¥é¥¤¥È¥¹¥Ñ¡ÊÈî¸å¡¢Âç¿Ü²ì¡Ë¡¢³¿Äâ¡ÊÃæÌî¡¢¥¤¥ï¥¯¥é¡Ë¤È¤¤¤¦£´ÁÈ¤Î´ØÀ¾¥³¥ó¥È»Õ¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¥³¥ó¥ÈÈÖÁÈ¤À¡£
Ëè½µ¡¢´ØÀ¾¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¥²¥¹¥È¡È¥ª¥â¡¦¥í¡¦¥Ó¥È¡É¤ò·Þ¤¨¡¢¶¦¤Ë¥³¥ó¥È¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¡£µÇ°¤¹¤Ù¤Âè1²ó¤Î¡É¥ª¥â¡¦¥í¡¦¥Ó¥È¡È¤ÏWEST.¤ÎÃæ´Ö½ßÂÀ¡ª º£²ó¤Ï¡Ö¾å»Ê¤ÈÉô²¼¡×¡ÖËâ²¦¤È¤Î·èÀï¡×¡Ö¥Ê¥ó¥Þ¥ó¡×¡Ö¥Þ¥Êー¹ÖºÂ¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ö¾å»Ê¤ÈÉô²¼¡×¤Ï¡¢¾å»Ê¡Ê¥¤¥ï¥¯¥é¡Ë¤ÈÉô²¼¡ÊÅÆ¡Ë¤¬Ìë¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç·«¤ê¹¤²¤ë¥·¥çー¥È¥³¥ó¥È¡£¿¿ÌëÃæ¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¸ò¤ï¤µ¤ì¤ë¡¢¾å»Ê¤ÈÉô²¼¤Î°ì¸«¤è¤¯¤¢¤ë¤ä¤ê¼è¤ê¡£¤·¤«¤·¡¢°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ¾õ¶·¤¬°ìÊÑ¡ª ÅÆ¤ÎÀäÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤ÎÊÑ²½¤Ë¤´ÃíÌÜ¤ò¡£
¡ÖËâ²¦¤È¤Î·èÀï¡×¤Ï°ÛÀ¤³¦¤¬ÉñÂæ¡£Í¦¼Ô¡ÊÃæ´Ö¡Ë¡¢ËâË¡»È¤¤¡ÊÆ²Á°¡Ë¡¢ÉðÆ®²È¡ÊÂç¿Ü²ì¡Ë¤¬¡¢À¤³¦¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËËâ²¦¡ÊÅÆ¡Ë¤È·ã¤·¤¤Àï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤¬¡¢Ëâ²¦¤ÎÌÔ¹¶¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì3¿Í¤Ï¼¡Âè¤Ë¥À¥áー¥¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¯¡£²óÉüÌô¤ÇHP²óÉü¤ò»î¤ß¤ë¤â¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÍî¤È¤··ê¤ÇÂç¥Ô¥ó¥Á¤Ë¡ª¡© ÅÆ¤ÎÆ²¡¹¤¿¤ëËâ²¦¤Ö¤ê¤ä¡¢Ãæ´Ö¤¬ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡Ö¥Ê¥ó¥Þ¥ó¡×¤Ï¡¢¥Ê¥ó¤Î´é¤ò»ý¤ÄÀµµÁ¤Î¥Òー¥íー¡¦¥Ê¥ó¥Þ¥ó¡ÊÅÆ¡Ë¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¥·¥êー¥º¥³¥ó¥È¡£¥´¥ß¥Þ¥ó¡Ê¥±¥Ä¡Ë¤Î°½¹¶·â¤Ë¶ì¤·¤à3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡ÊÆ²Á°¡¢Âç¿Ü²ì¡¢ÄÔ¡Ë¤¬½õ¤±¤òµá¤á¤ë¤È¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¥Ê¥ó¥Þ¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¥Ê¥ó¥Þ¥ó¤Ï¡ÖÎ©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¤Î¶õ¤ÃÏ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ªÁ°¤é¤â°¤¤¡×¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢¥Òー¥íー¤é¤·¤«¤é¤Ì¤Þ¤µ¤«¤ÎÀâ¶µ¡ªÀµÏÀ¤¹¤®¤Æ¤Ê¤ó¤«¥¤¥é¥Ã¤È¤¯¤ë¥Ê¥ó¥Þ¥ó¤È¡¢À¸°Õµ¤¤Ê»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¹¶ËÉÀï¤Î¹ÔÊý¤Ï¤¤¤«¤Ë¡Ä¡ª¡©©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡Ö¥Þ¥Êー¹ÖºÂ¡×¤Ï¡¢·Ý¿Í8¿ÍÁ´°÷»²²Ã¤Î¥³¥ó¥È¡£¥Þ¥Êー¹Ö»Õ¤Î¿ÀµÜ»ûÎï»Ò¡Ê¥¤¥ï¥¯¥é¡Ë¤¬»²²Ã¼Ô¡ÊÆ²Á°¡¢ÅÆ¡¢ÄÔ¡¢¥±¥Ä¡¢Èî¸å¡¢ÃæÌî¡Ë¤ËÀµ¤·¤¤¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¤Î¿©¤ÙÊý¤ò¶µ¤¨¤ë¡£¡Ö»ÑÀª¤¬°¤¤¡×¡Ö°Ø»Ò¤ËÇØÃæ¤ò¤Ä¤±¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤ÉÅÐ¾ì¤«¤é¸·¤·¤¯»ØÆ³¤¹¤ë¿ÀµÜ»û¤À¤¬¡¢¤¤¤¶¡ÖÀµ¤·¤¤¿©¤ÙÊý¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï°¢Á³¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¤ÎÄó¶¡¼Ô¡ÊÂç¿Ü²ì¡Ë¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¥Þ¥Êー¹ÖºÂ¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Òー¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡ª¡©©ABC¥Æ¥ì¥Ó
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢NG¥·ー¥ó¤äÃæ´Ö¤Ë¤è¤ëÉñÂæÎ¢¥Èー¥¯¤â¤ªÆÏ¤±¡ª ½é²óÊüÁ÷¤Ï10·î27Æü¡ÊÆü¡Ë¿¼Ìë0»þ～0»þ30Ê¬¡£TVer¤Ç¤âÌµÎÁÇÛ¿®¡£
¡Ú½Ð±é¡Û¥í¥ó¥°¥³ー¥È¥À¥Ç¥£¡ÊÆ²Á°Æ©¡¢ÅÆ¡Ë¡¢¥»¥ë¥é¥¤¥È¥¹¥Ñ¡ÊÈî¸åÍµÇ·¡¢Âç¿Ü²ì·ò¹ä¡Ë¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¡ÊÄÔâ«Ê¿¡¢¥±¥Ä¡Ë¡¢³¿Äâ¡ÊÃæÌî¼þÊ¿¡¢¥¤¥ï¥¯¥é¡Ë
¡Ú¥²¥¹¥È¡ÛÃæ´Ö½ßÂÀ¡ÊWEST.¡Ë