「塩さばのおろし竜田揚げ」の献立


今回ご紹介するのは、食欲の秋にうってつけの１週間分の献立。料理研究家の池田美希さんが、食材使い切り、１日30分以内で作れる献立を考えてくれました。

買い物リストつきだから、書いてある通りに買いものをしてくればOK。彩りや栄養バランスのことまで考えられた食卓が完成する、まさに神献立です。

「今日の夕飯なんにしよう」というストレスがなくなると、日々の生活に少しだけ余裕が生まれますよ！

▶教えてくれたのは…

料理研究家の池田美希さん


池田美希 さん

料理研究家。簡単だけど手抜きじゃない、気がきいた家庭料理が得意。好物は、揚げものなどがっつり系のおつまみおかず。

■秋の「さば」は、脂がのってとろけるおいしさ！

10月の旬食材


この時期にぜひ使ってみてほしいのが、「さば」。

「さばは秋には脂がのっておいしさもひとしお。しょうがの風味をきかせると、さっぱりとした口当たりになり、より食欲をそそります（池田美希さん）」

生のさばが手に入らないときは、塩さばでもOK。焼いて食べてもおいしいですが、片栗粉をまぶしてこんがり揚げ焼きにしても絶品です。

秋のさばは脂がのっておいしい！ 生のさばを使う場合は塩をふって臭みをとって


今の季節は「きのこ」も、お得に手に入りやすい季節。

「きのこはうまみが豊富で、少し加えるだけでもうまみたっぷりの１品になるので、煮もの、炒めもの、あえもの、汁ものなどに幅広く使ってください（池田美希さん）」

そして「チンゲンサイ」も実は秋が旬だってご存知でしたか？

チンゲンサイはほかの葉物野菜と比べて身が厚いので、これ１つで存在感のある具材に！ 彩りがよく、食卓を明るくしてくれるのもうれしいですよね。

チンゲンサイは秋が旬。軸を先に加熱し、葉はあとで加えて


今回ご紹介するのは、こんな秋の食材をたっぷりと盛り込んだ１週間分の献立。買い物にでかける際は、以下の「買い物リスト」を忘れずにチェックしておいてくださいね！

■食材使い切り！ 1週間（平日5日分）の買い物リスト（2人分）

買い物リスト


＜週初めに買っておくもの＞

塩さば（半身・骨なし）…2枚（約200g）

豚バラしゃぶしゃぶ用肉…150g

とりもも肉…1枚（約250g）

大根…1/2本（約600g）

トマト…2個（約360g）

青じそ…10枚

しめじ…大1パック（約200g）

チンゲンサイ…2株（約200g）

レタス…1個（約300g）

赤パプリカ…1個（約150g）

さつまいも…1本（約300g）

玉ねぎ…1個（約200g）

白菜キムチ…120g

絹厚揚げ…2枚（約300g）

＜4日目に買い足すもの＞

豚こま切れ肉…200g

とりむね肉…大1枚（約300g）

まいたけ…1パック（約100g）

にら…1わ（約100g）

長ねぎ…（約160g）

＜常備食材＞

ピザ用チーズ…20g

しょうが…2/5かけ

にんにく…少々

桜えび…大さじ2

ザーサイ（味つき）…15g

梅干し（塩分10％）…1個

白すりごま…大さじ2

削りがつお…1/2袋（約2g）

焼きのり…1/2枚

赤唐辛子の小口切り…小さじ1/2

＜この調味料もチェック！＞

めんつゆ（3倍濃縮）

■【1日目】「塩さばのおろし竜田揚げ」の献立

「塩さばのおろし竜田揚げ」の献立


主菜：塩さばのおろし竜田揚げ

副菜：厚揚げとチンゲンサイのうま煮

ご飯：さつまいもご飯

こうばしく揚げた塩さばに、青じそを混ぜた大根おろしをたっぷりのせた「塩さばのおろし竜田揚げ」がメイン。さばは少ない油で揚げ焼きにするから、後かたづけもラクチンです。副菜に添えるのは、めんつゆにオイスターソースを加えたコクのある煮汁で煮た「厚揚げとチンゲンサイのうま煮」。ごはんにさつまいもを炊き込めば、旬がたっぷり味わえる3品のできあがり！

■【2日目】「大根チキンカレー」の献立

「大根チキンカレー」の献立


主菜：大根チキンカレー

副菜：レタスと青じそのさっぱりサラダ

2日目は大根が主役のチキンカレー。玉ねぎをしっかりと炒めることで甘みを引き出し、奥行きのある味わいに。玉ねぎを炒めている間に大根をレンチンしておけば、煮込む時間が短縮できます。カレーを煮ている間に、切ってあえるだけのサラダを作って。サラダに混ぜた青じその爽やかな香りが、カレーと相性抜群です。

■【3日目】「豚しゃぶとレタスのおかずナムル」の献立

「豚しゃぶとレタスのおかずナムル」の献立


主菜：豚しゃぶとレタスのおかずナムル

副菜：さつまいものごまみそ煮

副菜：厚揚げキムチのチーズ焼き

疲れてくる週の中日は、レンジで作れるラクチンおかずナムル。赤パプリカをたっぷり入れれば、ビタミン補給も◎です。豚肉をレンチンしている間に、副菜2品に取りかかりましょう。さつまいものごまみそ煮は、しめじを入れてうまみをプラス。厚揚げはキムチとチーズの黄金コンビをのせて、トースターで焼くだけ！

■【4日目】「とりむね肉の南蛮漬け」の献立

「とりむね肉の南蛮漬け」の献立


主菜：とりむね肉の南蛮漬け

副菜：まいたけとトマトのおかかあえ

副菜：チンゲンサイと桜えびのスープ

4日目は脂肪分の少ないとりむね肉を使ったヘルシーな南蛮漬け。甘酸っぱさの中に辛みをきかせた定番の味わいです（唐辛子の量はお好みで調整を）。副菜はレンチンしたまいたけとトマトを、めんつゆ＆削りがつおであえた、うまみたっぷりの1品。チンゲンサイのスープは、ざっと炒めた桜えびのこうばしさをアクセントを加えて。

■【5日目】「豚こまのキムチ炒め」の献立

「豚こまのキムチ炒め」の献立


主食：豚こまのキムチ炒め

主菜：大根の梅ザーサイサラダ

メインの「豚こまのキムチ炒め」は、かくし味のマヨネーズがポイント。マイルドな辛さになり、子どもも食べやすい味に仕上げています。副菜はたたいた梅干しの酸味がおいしい「大根の梅ザーサイサラダ」。ザーサイの塩気がアクセントになって、もりもり食べ進められますよ。炒めものはできたてを食卓に運びたいので、サラダから作り始めて。

＊　＊　＊

食材をきれいに使い切ることができれば、ムダが省けて大きな節約に！　日々の献立に迷ったら、ぜひ取り入れてみてくださいね。

文＝斉藤久美子（栄養士）