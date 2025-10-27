人気メニューをドッキング！ ユニークな一皿「ポテサラハムカツ」
【写真を見る】えっ、こんなに少ない材料で作れるの…！？ きじま流「基本のマカロニサラダ」はアレンジ自由自在！
煮たり焼いたり炒めたり！ 調理によって色々な食感を楽しめるのが魅力のじゃがいも。メインのボリュームおかずから副菜まで、使い勝手も抜群です。さらに常備食材の定番であるじゃがいもは、和洋中、どんなジャンルとも相性ばっちりですよね。
そんなじゃがいもをもっと美味しく食べられる、日々のレパートリーを増やすレシピをご紹介します。
人気メニューをドッキングしたユニークな一皿
1人分 628kcal
塩分 2.3g
材料（2人分）
じゃがいも…小1個
ハム…6枚
玉ねぎの縦薄切り…小1/4個分
A
・塩、粗びき黒こしょう…各少々
・酢、サラダ油…各大さじ1/2
B＜混ぜる＞
・溶き卵…1/2個分
・牛乳…大さじ3
・小麦粉…大さじ3
・マヨネーズ…大さじ1
・こしょう…少々
マヨネーズ
小麦粉
パン粉
サラダ油
作り方
1 じゃがいもは皮つきのままよく洗う。軽く水けをきってラップで包み、2分レンチン（600W）し、上下を返してさらに2分、中に火が通るまでレンチン（600W）する。
2 ボウルに玉ねぎを入れ、Aを順に加えて、そのつど混ぜる。
3 1の粗熱がとれたら皮をむいて2に加え、マヨネーズ大1を加えて、ペースト状になるまでフォークで潰し混ぜる。
4 ハム1枚に3の1/6量をのせ、ハムを半分に折って周囲を指で押さえ、小麦粉を薄くまぶす。残りも同様にし、1個ずつBにからめる。
5 バットにパン粉1カップを入れて4をまぶし、手で押さえてパン粉をつける。別のバットなどに並べ、冷蔵庫で約10分休ませる。
6 フライパンに約1cm深さの油を入れて弱めの中火で熱し、5を2個ずつ入れる。約2分、上下を返してさらに約2分揚げ焼きにし、全体がきつね色になったら取り出す。残りも同様に揚げ焼きにする。
7 食べやすく切って器に盛り、好みでウスターソースを添える。
料理／きじまりゅうた、撮影／木村 拓
■レシピを参考にするときは
・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。
・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。
・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。
・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。
※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのじゃがいも100レシピ』から一部抜粋・編集しました。
編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのじゃがいも100レシピ』