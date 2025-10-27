プロのひと工夫で定番メニューがグッとおいしく！「じゃがいも」レシピ2品【笠原将弘さんの秋野菜レシピ】


秋と言えば根菜の季節！　なかでも「じゃがいも」が主役のおかずは数え切れないほどあるけれど、代表的なのがグラタンとポテサラではないでしょうか。そこで、旬の野菜のおいしさを引き出す達人・「賛否両論」の笠原将弘さんに、ひと味違うじゃがいもグラタン＆ポテサラのレシピを教わってきました！

▷笠原将弘さん

東京・恵比寿にある、大人気の日本料理店「賛否両論」店主。雑誌『レタスクラブ』連載も大好評。「秋野菜はどれも大好き。今回は特に旬の秋野菜を使い、新米に合うおかずを考えてみました」

■じゃがいもシンプルグラタン

やや厚切りにしてじゃがいもの食感を楽しもう

【材料・2〜3人分】＊1人分224kcal／塩分1.4g

・じゃがいも（メイクイーン）・・・ 3個

・牛乳 ・・・180ml

・ピザ用チーズ・・・ 50g

・にんにくの薄切り ・・・1片分

バター　塩　粗びき黒こしょう

【作り方】

1．じゃがいもは1cm厚さに切ってさっと洗う。

2．鍋に1 、にんにく、牛乳、バター20g、塩小さじ1/2、粗びき黒こしょう少々を入れ、中火にかける。煮立ち始めたら吹きこぼれないように弱火にし、じゃがいもがやわらかくなって煮汁にとろみがつくまで約10分煮る。

3．耐熱容器に入れ、ピザ用チーズをのせる。

4．オーブントースターに入れ、チーズがこんがりとするまで約8分焼く。

■和風ポテトサラダ

マヨネーズを使わない、あっさり系。なめたけと塩昆布が味のアクセント

【材料・2〜3人分】＊1人分121kcal／塩分1.3g

・じゃがいも（だんしゃく）・・・ 3個

・なめたけ ・・・大さじ2

・万能ねぎの小口切り・・・ 3本分

・塩昆布 ・・・5g

・白いりごま・・・ 少々

■A

　└ごま油・・・ 小さじ2

　└酢 ・・・小さじ1

　└砂糖、塩 ・・・各ふたつまみ

　└こしょう ・・・少々

【作り方】

1．じゃがいもは皮つきのまま8等分に切り、水から下ゆでする。沸いたら弱火にし、やわらかくなるまで約13分ゆでて、湯をきる。熱いうちにペーパータオルなどで皮をつまむようにしてむく。鍋に戻し入れ、からいりしながら水分をとばす。

2．Aを加え、木べらで少し潰しながら混ぜ合わせる。

3．なめたけ、万能ねぎ、塩昆布を加えてさっくり混ぜる。器に盛り、白ごまをふる。

【じゃがいものおいしいポイント】

和洋中、何でも合うじゃがいも。煮ものにするならメイクイーン、潰して使うならだんしゃくがおすすめ。秋のじゃがいもはでんぷん質が多いのでそれを生かして。

＊　＊　＊

「じゃがいもシンプルグラタン」は、あえてほかに具材を加えず、じゃがいもととろけるチーズのハーモニーを味わう一品です。「和風ポテトサラダ」は新米にも合いますよ。ぜひ作ってみてくださいね！

