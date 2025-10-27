プロのひと工夫で定番のグラタン＆ポテサラがグッとおいしく！「じゃがいも」レシピ2品【笠原将弘さんの秋野菜レシピ】
秋と言えば根菜の季節！ なかでも「じゃがいも」が主役のおかずは数え切れないほどあるけれど、代表的なのがグラタンとポテサラではないでしょうか。そこで、旬の野菜のおいしさを引き出す達人・「賛否両論」の笠原将弘さんに、ひと味違うじゃがいもグラタン＆ポテサラのレシピを教わってきました！
教えてくれたのは…
▷笠原将弘さん
東京・恵比寿にある、大人気の日本料理店「賛否両論」店主。雑誌『レタスクラブ』連載も大好評。「秋野菜はどれも大好き。今回は特に旬の秋野菜を使い、新米に合うおかずを考えてみました」
■じゃがいもシンプルグラタン
やや厚切りにしてじゃがいもの食感を楽しもう
【材料・2〜3人分】＊1人分224kcal／塩分1.4g
・じゃがいも（メイクイーン）・・・ 3個
・牛乳 ・・・180ml
・ピザ用チーズ・・・ 50g
・にんにくの薄切り ・・・1片分
バター 塩 粗びき黒こしょう
【作り方】
1．じゃがいもは1cm厚さに切ってさっと洗う。
2．鍋に1 、にんにく、牛乳、バター20g、塩小さじ1/2、粗びき黒こしょう少々を入れ、中火にかける。煮立ち始めたら吹きこぼれないように弱火にし、じゃがいもがやわらかくなって煮汁にとろみがつくまで約10分煮る。
3．耐熱容器に入れ、ピザ用チーズをのせる。
4．オーブントースターに入れ、チーズがこんがりとするまで約8分焼く。
■和風ポテトサラダ
マヨネーズを使わない、あっさり系。なめたけと塩昆布が味のアクセント
【材料・2〜3人分】＊1人分121kcal／塩分1.3g
・じゃがいも（だんしゃく）・・・ 3個
・なめたけ ・・・大さじ2
・万能ねぎの小口切り・・・ 3本分
・塩昆布 ・・・5g
・白いりごま・・・ 少々
■A
└ごま油・・・ 小さじ2
└酢 ・・・小さじ1
└砂糖、塩 ・・・各ふたつまみ
└こしょう ・・・少々
【作り方】
1．じゃがいもは皮つきのまま8等分に切り、水から下ゆでする。沸いたら弱火にし、やわらかくなるまで約13分ゆでて、湯をきる。熱いうちにペーパータオルなどで皮をつまむようにしてむく。鍋に戻し入れ、からいりしながら水分をとばす。
2．Aを加え、木べらで少し潰しながら混ぜ合わせる。
3．なめたけ、万能ねぎ、塩昆布を加えてさっくり混ぜる。器に盛り、白ごまをふる。
【じゃがいものおいしいポイント】
和洋中、何でも合うじゃがいも。煮ものにするならメイクイーン、潰して使うならだんしゃくがおすすめ。秋のじゃがいもはでんぷん質が多いのでそれを生かして。
＊ ＊ ＊
「じゃがいもシンプルグラタン」は、あえてほかに具材を加えず、じゃがいもととろけるチーズのハーモニーを味わう一品です。「和風ポテトサラダ」は新米にも合いますよ。ぜひ作ってみてくださいね！
