ドンチッチ欠場のレイカーズが接戦を制す…リーブスが51得点大暴れ、八村塁も18得点で貢献

10月27日（現地時間26日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズがゴールデン1センターでサクラメント・キングスと対戦した。

レイカーズは開幕2試合合計で91得点23リバウンド17アシストのルカ・ドンチッチが負傷のため欠場。ゲイブ・ビンセント、オースティン・リーブス、マーカス・スマート、八村、ディアンドレ・エイトンが先発を務めた。

レブロン・ジェームズ、ドンチッチを欠くなか、八村がチーム最初の得点を挙げると、エイトン、スマート、ビンセント、リーブスも加点。ベンチから出場したジャレッド・バンダービルトとジェイク・ラレイビアも得点を重ね、36－27で第1クォーターを終えた。

0－7のランで始まった第2クォーターは、リードが激しく入れ替わる展開。残り9秒に同点に追いつかれ、62－62でハーフタイムを迎えた。前半を終えて、リーブスがチーム最多21得点。エイトンが13得点、八村が10得点で続いた。

後半も一進一退の展開が続くと、4点ビハインドで迎えた第4クォーター開始3分1秒からリーブス、エイトンの連続得点でリードを奪取。八村のダンク、ラレイビアの長距離砲もあり、残り4分18秒の時点で117－106と2ケタ点差をつけた。

その後は再び接戦になりながら勝利を収め、25日（同24日）のミネソタ・ティンバーウルブズ戦に続いて2連勝。リードチェンジ17回、同点12回の激戦を制した。

レイカーズはリーブスが6本の3ポイント、21本のフリースローを含む51得点に11リバウンド9アシスト2スティールの大暴れ。エイトンが22得点15リバウンド、八村が10本中7本のフィールドゴール、4本のフリースローを決めて18得点に3リバウンド2アシスト2スティール、スマートが11得点5アシスト、ラレイビアが11得点6リバウンド、バンダービルトが9得点5リバウンド2スティールを記録した。

なお、レイカーズは28日（同27日）にポートランド・トレイルブレイザーズと対戦する。

■試合結果



サクラメント・キングス 120－127 ロサンゼルス・レイカーズ



SAC｜27｜35｜28｜30｜＝120



LAL｜36｜26｜33｜32｜＝127



THE ONE-HANDED HAMMER FROM RUI HACHIMURA! pic.twitter.com/BXlJYbHoHI

- TSN (@TSN_Sports) October 27, 2025

【動画】八村塁が豪快ダンク