GIF: mio

クリエイティブの裏側を覗き見。

2025年10月24日（金）〜11月9日（日）、バルミューダの旗艦店 BALMUDA The Store Aoyamaで開催されているのは、特別イベント『life is creative.』。デザインが落とし込まれる前の試作品や、トースターのモード設定のテストメモなど、バルミューダの哲学そのものを垣間見ることができました。

試作品を間近で見られる貴重なイベント

Photo: mio 左から、3Dプリンタのデザインモック、原理試作品、現行品

こちらは、2021年に登場したコーヒーメーカー「BALMUDA The Brew」。実は開発は2014年に始まり、それから7年かけてリリースに至ったのだとか。

中央に展示されているのは、「手づくりの原理試作品」なる抽出実験用のもの。バルミューダが考えるベストなレシピに辿り着くべく、お湯の入れる速度、量、間隔をプログラミングしながら味を探ったといいます。

12年ぶりに新しくなった加湿器「Rain」も

GIF: mio 花に水やりをするように水を注げます

10月23日より予約販売が開始された加湿器「Rain」の展示も。花器や壺に着想を得たというフォルムは、他にはない美しさ……。新モデルは、水を注ぐ部分が高精細ディスプレイに変わり、サウンド、映像、光も楽しめる仕様です。

GIF: mio

12年ぶりの「Rain」新モデルは表現力も進化。

新機能「Ambient Time」では、Long Rain、Infinity Boat、Satoyamaの3つを選ぶことで、サウンド・映像・光でゆったりした雰囲気に。日常に余白を作るようなリラックスした雰囲気を作り出してくれます。

Photo: mio

加湿性能とメンテナンス性もアップデート。実際に解体する様子を見せていただいたところ、熱を使わない気化式だからこそ構造はシンプル。給水ボウルや加湿フィルターは丸洗い可能です。

55万円の美しいランタンの展示も

Photo: mio

さらに、10月27日より予約開始の「Sailing Lantern」も展示されていました。元Apple最高デザイン責任者 サー・ジョニー・アイブ率いるLoveFromとのコラボレーションで生み出されたこちらは、世界で1,000台限定のプロダクトかつ55万円（税込）です。

Photo: mio

バルミューダの特別イベント『life is creative.』は、入場無料、事前予約不要。11月9日（日）までオープン中です。会場では週替わりでバルミューダのキッチンシリーズを使ったブーランジェリーとのコラボメニューも販売されるみたい。

それぞれの家電のストーリーを体験することで、今使っている／これから使うバルミューダ製品との生活が、もっと温かいものになると感じたのでした。