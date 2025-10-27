&TEAM（エンティーム）が10月25日・26日、さいたまスーパーアリーナで自身初のアジアツアーのアンコール公演『2025 &TEAM CONCERT TOUR “AWAKEN THE BLOODLINE” ENCORE in JAPAN』を開催。グループ公式Xでは、公演を終えたメンバーの集合ショットが公開された。また、10月27日放送の日本テレビ『DayDay.』では、公演直後のインタビューがオンエアされ、大きな話題を呼んでいる。

【写真】約16万人を動員！アジアツアー最終公演オフショット／『DayDay.』インタビューオフショット／アンコール公演 テレビ独占初放送決定／公式MVティザー／10月25日公演集合ショット

■&TEAMアジアツアーアンコール公演を終幕！約16万人を動員

投稿の1枚目にはステージ裏の階段で撮影された集合ショット、3枚目には背後にファンの寄せ書き、前方にはファンレターが詰まった箱を置き、アンコール衣装でポーズをとる姿が収められている。ツアー最終日を終えたメンバーの、達成感に満ちた表情が印象的だ。

■Kがアーティストを目指すきっかけとなった場所を明かす

『DayDay.』の「DottiDotti」コーナーでは、ライブ映像を交えたインタビューが放送された。FUMA（フウマ）は「みなさんの歓声が忘れられないですね」、EJ（ウィジュ）は「会場いっぱいのファンを見て泣きそうでした」と語り、それぞれが熱い想いを明かした。

さらにK（ケイ）は、アーティストを目指すきっかけとなったブルーノ・マーズのコンサートを観たのが、さいたまスーパーアリーナだったと告白。「その場所で最高の仲間と一緒にアーティストとして戻ってきて音楽をできるのは、本当に感慨深い日でした」と振り返った。

JO（ジョウ）は、テンションが上がり「W.O.L.F」の掛け声のリズムを変えてYUMA（ユウマ）を驚かせたエピソードを披露し、そのシーンも放映。最後にHARUA（ハルア）は「いつかはドームでライブをしたい」「世界中のファンのみなさんにも会いに行きたい」と今後の夢を語り、さらなる飛躍を誓った。

なお、この公演は2026年1月31日20:30より、CSチャンネル・日テレプラスにてテレビ独占初放送される予定だ。

SNSでは「ツアー完走おめでとう」「配信でも熱気伝わってきました」「一緒に歌って踊って楽しすぎた」「たくさんの思い出と素敵な景色をありがとう」「ドームも行こうね！！」「明日迎える韓国デビュー、新たなスタートを心から応援してる！」といった温かなコメントが続々と寄せられている。

■韓国デビュー目前！&TEAM『Back to Life』公式MVティザー映像も公開

また、公式Xには韓国1stミニアルバム『Back to Life』（10月28日リリース）の公式MVティザー映像も公開。水飛沫をあげながら対峙する9人の姿など、ストーリー性とスケール感溢れる映像に、ファンの期待がさらに高まっている。

■写真：10月25日公演の&TEAM終演後ショット