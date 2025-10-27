玉置浩二、提供楽曲コンピレーションシリーズ『玉置浩二の音楽世界』の第4弾が登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

玉置浩二が、他アーティストに提供した名曲を集めたコンピレーションアルバムシリーズの第4弾『玉置浩二の音楽世界IV』が、12月10日に2枚組CDとしてリリースされる。

■アルバムジャケットは玉置浩二自身が描いた絵を使用

メロディメーカーとしての玉置浩二の才能を改めて実感させるとともに、提供アーティストをより輝かせながら音楽的ケミストリーを生み出してきた、玉置の飽くなき創造性を感じさせる『玉置浩二の音楽世界』シリーズ。

その第4弾にも、広く知られる人気曲から現在では入手困難な楽曲まで、世代もジャンルも幅広い全25曲を収録。アルバムジャケットには、これまで同様、玉置自身が描いた絵画が用いられている。

ライナーノーツは、糸井重里。

ソロ作品や安全地帯とは一線を画すイメージの楽曲も多く、彼の多才で多彩な音楽世界を存分に堪能できるコンピレーション。ぜひチェックしてみよう。

■『玉置浩二の音楽世界IV』ジャケット写真

■リリース情報

2025.12.10 ON SALE

Various Artists

『玉置浩二の音楽世界IV』

< DISC 1 >

1. MIE「窓辺から」（作詞：来生えつこ 作曲：玉置浩二）1983

2. 岩崎宏美「ことづけ」（作詞：有馬三恵子 作曲：玉置浩二）1983

3. 高橋真梨子「ララバイシーガル」（作詞：大津あきら 作曲：玉置浩二）1983

4. 本田恭章 「ONE NIGHT HEAVEN」（作詞：松井五郎 作曲：玉置浩二）1984

5. 原田芳雄 「Bright Light in the Sea」（作詞：東海林良 作曲：玉置浩二）1983

6. 石川ひとみ「恋はダイスまかせ」（作詞：田口俊 作曲：玉置浩二）1984

7. 由紀さおり「変心」（作詞：残間里江子 作曲：玉置浩二）1984

8. 伊藤麻衣子「優しい絆」（作詞：売野雅勇 作曲：玉置浩二）1984

9. 田原俊彦「色男SEXY NIGHT」（作詞：森雪之丞 作曲：玉置浩二）1985

10. 亀淵友香「どこからきたの」（作詞：小椋佳 作曲：玉置浩二）1989

11. MARLENE「Never Say Goodbye」（作詞：MARLENE 作曲：玉置浩二）1989

12. 中森明菜「さよならじゃ終わらない」（作詞：松井五郎 作曲：玉置浩二）1989

< DISC 2 >

1. 荻野目洋子「想い出には早すぎる」（作詞：松井五郎 作曲：玉置浩二）1989

2. 西田ひかる「幸せはきっと」（作詞：松井五郎 作曲：玉置浩二）1992

3. 池田聡「シエスタ」 （作詞：池田聡 作曲：玉置浩二）1992

4. 五木ひろし「求婚」（作詞：松本隆 作曲：玉置浩二）1992

5. 和久井映見「離れても」（作詞：和久井映見 作曲：玉置浩二）1992

6. 森山良子「たとえ毎日が」（作詞：遠藤京子 作曲：玉置浩二）1994

7. 宇都美慶子「枯葉の輪舞 」（作詞：宇都美慶子 作曲：玉置浩二）1995

8. 石川鷹彦「わたぼうし」＊インスト楽曲（作曲：玉置浩二）1996

9. 香西かおり「すき」（作詞：香西かおり 作曲：玉置浩二）1997

10. 宇井かおり「ありがとうではじめよう」（作詞：松井五郎 作曲：玉置浩二）1997

11. 青田典子「スライドショー」（作詞：青田典子 作曲：玉置浩二）2016

12. King & Prince「We Are Young」（作詞：いしわたり淳治 作曲：玉置浩二）2023

玉置浩二 OFFICIAL SITE

https://saltmoderate.com/