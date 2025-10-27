東京ディズニーリゾートの公式SNSが、『ラヴィット！』（TBS系）10月28日放送回の予告を公開。番組では「舘様のロイヤルホリデー in 東京ディズニーリゾート」スペシャルとして、Snow Manの宮舘涼太、若槻千夏、アインシュタイン、ちょんまげラーメンが登場する。

【画像】ディズニーシーを満喫する宮舘涼太／ディズニーランドでは“ウッディ”コーデを披露

■タワー・オブ・テラーを背景に両腕を大きく広げる宮舘涼太

「東京ディズニーシーで大はしゃぎ！」というコメントとともに公開された写真には、青空の下、『ティム・バートンのナイトメアー・ビフォア・クリスマス』に登場するジャックのカチューシャをつけ、満面の笑みを浮かべた宮舘の姿が。

袖をまくったデニムシャツに淡いブルーのデニムパンツという爽やかなコーディネートで、タワー・オブ・テラーを背景に両腕を大きく広げている。

楽しんでいることが伝わる写真に、SNSでは「舘様かわいすぎる」「カチューシャ似合ってる」「ナチュラル笑顔が尊い」「デニムコーデ素敵」「激メロお兄さん」「心から楽しんでる顔してるの愛くるしい」といった声が相次いでいる。

■ディズニーランドでは“脚長”ウッディコーデを披露！

なお、10月14日放送回で宮舘は、イエローのチェックシャツに牛柄のベスト、細身のデニムパンツにカウボーイブーツ、そしてブラウンのテンガロンハットを合わせた、『トイ・ストーリー』のウッディを思わせる装いを披露した。

Snow Man

