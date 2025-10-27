木村拓哉が、写真家で映画監督の蜷川実花が編集長を務める『Mgirl』の表紙巻頭に登場。蜷川が自身の公式Instagramで3枚の写真を公開している。

【写真】木村拓哉がヒョウ柄のジャケット姿を披露『Mgirl』ショット①②

■蜷川実花が撮影した世界観全開の『Mgirl』ショット

木村が表紙を飾った『Mgirl』N°37は、10月24日に発売された。

公開されたのは、ヒョウ柄のジャケット姿で寝ころび、獲物を狙うような目つきを見せたカット（1）。ブルーの世界観の中、白いモクレンの花に囲まれた神秘的な目力強めショット（2）。ブラインドのあいだから前を見つめている、影も味方につけた澄んだ瞳のモノクロショット。

蜷川は「表紙は木村拓哉さん。撮影すると、いつだって刺激をもらいまくる。同い年のスーパースター。私もがんばろっていつも思うわ。12ページも撮らせてもらったのでぜひみてね！」というメッセージも添えている。

「木村さん年々かっこよくなってる」「美しい魅力が全開」「蜷川さんが撮るキムタクは最高」などといったファンの声が続々と到着している。

なお蜷川は木村が登場の表紙ショットも公開している。

■艶っぽいピンクの色味も映える『Mgirl』表紙