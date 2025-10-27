¡ÚµÆ²Ö¾Þ¡Û¥¸¥ç¥Ã¥ー¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿ÀîÅÄ¾²í¤Î2½µÏ¢Â³¡È¥Ï¥é¥Ï¥é¡É¥²ー¥ÈÆâ¡¡¡Ö¤¢ー¡ª¡×¤ÇÈ¯ÇÏ¤ÎºÒÆñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó´û»ë´¶
Âè86²óµÆ²Ö¾Þ¤Ï26Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¨¥Í¥ë¥¸¥³¤¬À©ÇÆ¡£ÀÄÍÕ¾Þ¤Î¾¡Íø¤«¤éÆüËÜ¥Àー¥Óー¤ò¼«½Å¤·¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯½é½ÐÁö¤ÇºÇ¸å¤Î°ì´§¤òÄÏ¤ó¤À¡£
°È¾å¤ÎC.¥ë¥áー¥ëµ³¼ê¤ÏÀè½µ¤Î½©²Ú¾Þ¤ËÂ³¤¯GIÏ¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢µÆ²Ö¾Þ¤Ï2023Ç¯¤Î¥É¥¥¥ì¥Ã¥Ä¥¡¡¢24Ç¯¤Î¥¢ー¥Ð¥ó¥·¥Ã¥¯¤ËÂ³¤¯»Ë¾å½é¤Î3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£ÉðËµ³¼ê¤ËÊÂ¤Ö»Ë¾åºÇÂ¿¥¿¥¤¤ÎµÆ²Ö¾Þ5¾¡ÌÜ¤ò¥Þー¥¯¤·¡¢JRAÇ¯´Ö100¾¡¤ËÅþÃ£¤ÈµÏ¿¤Å¤¯¤á¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¥¨¥Í¥ë¥¸¥³¤Î½ÖÈ¯ÎÏ¤È¥¨¥ê¥¥ó¥°¤ÎËöµÓ¤Ë¤âÇ®»ëÀþ
¥ìー¥¹¸å¡¢JRA¤Î¸ø¼°YouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¸¥ç¥Ã¥ー¥«¥á¥é¤Ï¡¢2Ãå¥¨¥ê¥¥ó¥°¤Ë¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿ÀîÅÄ¾²íµ³¼ê¤Î±ÇÁü¤À¤Ã¤¿¡£
Æ°²è¤Ë¤ÏÀè½µ¹Ô¤ï¤ì¤¿½©²Ú¾Þ¤Ç¤Î¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤ËÂ³¤¡¢¥²ー¥ÈÆâ¤ÇË½¤ì¤ë¥¨¥ê¥¥ó¥°¤ò¡Ö¤¬¤Þ¤ó¡¢¤¬¤Þ¤ó¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤¤¤è～¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯¤Ê¤À¤á¤ëÀîÅÄ¾²íµ³¼ê¤ÎÀ¼¤¬½¦¤ï¤ì¤¿¡£¥¨¥ê¥¥ó¥°¤Ï¼ó¤ò²¼¤²¤ëÆ°ºî¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ÀîÅÄ¾²íµ³¼ê¤¬¡Ö¤¢ー¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À½Ö´Ö¤Ë¥²ー¥È¤¬³«¤È¯ÇÏ¡£
»¥ËÚµÇ°¤Î¥×¥í¥°¥Îー¥·¥¹¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥É¥¿¥Ð¥¿·à¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÀîÅÄ¤µ¤ó¤Ï2½µÂ³¤±¤ÆÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¡Ä¡×¡Ö2Ãå¤Ë»ý¤Ã¤ÆÍè¤ì¤¿¤ÎËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¡×¡Ö¥×¥í¤Ï¤Û¤ó¤Þ¤ÎÌ¿·ü¤±¡¡·ë²Ì¤¬Á´¤Æ¡¡¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢È¯ÇÏ¸å¤ÏÎäÀÅ¤Ë¥¨¥Í¥ë¥¸¥³¤ò¥Þー¥¯¡£ºÇ½ª¥³ー¥Êー¤ÇÁ°¤òÁö¤ë¥¨¥Í¥ë¥¸¥³¤¬°ì½Ö¤Çº¹¤ò¹¤²¤ë¤È¡¢¤½¤Î²ÃÂ®ÎÏ¤Ë¡Ö¥¨¥Í¥ë¥¸¥³¤Î½ÖÈ¯ÎÏ¤ä¤Ð¤¤¤Ê¡×¡Ö¥¨¥Í¥ë¥¸¥³¤¬¤¿¤À¤¿¤À¶¯¤¹¤®¤ë¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤â¶ÃØ³¡£¤½¤ì¤Ç¤âºÆ¤ÓµÍ¤á´ó¤ë¥¨¥ê¥¥ó¥°¤ÎËöµÓ¤Ë¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¥¨¥ê¥¥ó¥°¤Ä¤¨ー¤Ê¡×¡ÖÆÏ¤«¤ó¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉºÇ¸å¤ÎËöµÓ¥¨¥°¤¤¡×¡Ö¤¢¤ÎËöµÓ¤«¤é2Ãå¤Þ¤Ç·þ¤ì¤ë¤Î¤ÏÀ¨¤¤¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
º£½µ¤ÏGIÇÏ7Æ¬¤¬Â·¤Ã¤¿Å·¹Ä¾Þ¡¦½©¡£¥ë¥áー¥ëµ³¼ê¤ÏÆüËÜ¥Àー¥Óー2Ãå¤Î3ºÐÇÏ¥Þ¥¹¥«¥ìー¥É¥Üー¥ë¤Ëµ³¾èÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢3½µÏ¢Â³¤ÎGIÀ©ÇÆ¤Ë´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¡£
°ìÊý¡¢ÀîÅÄµ³¼ê¤Ï4ºÐÌÆÇÏ¥¯¥¤ー¥ó¥º¥¦¥©ー¥¯¤Ëµ³¾è¡£¿·³ãµÇ°¤Ç¤ÏËÜÇÏ¾ìÆþ¾ì»þ¤ËÅ¾ÅÝ¡¢ÊüÇÏ¤Ë¤è¤ëÈèÏ«¤Ç¶¥Áö½ü³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯¤Î½©²Ú¾Þ¤Ç¤ÏÈ¯ÇÏ¤Çíµ¤¤¤À¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£°ú¤Â³¤¡¢¤Þ¤º¤ÏÌµ»ö¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£