13時の日経平均は992円高の5万292円、アドテストが249.16円押し上げ 13時の日経平均は992円高の5万292円、アドテストが249.16円押し上げ

27日13時現在の日経平均株価は前週末比992.43円（2.01％）高の5万292.08円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1415、値下がりは155、変わらずは41と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を249.16円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が233.34円、ファストリ <9983>が101.82円、フジクラ <5803>が33.84円、東エレク <8035>が28.28円と続く。



マイナス寄与度は24.24円の押し下げで信越化 <4063>がトップ。以下、中外薬 <4519>が7.88円、良品計画 <7453>が3.17円、安川電 <6506>が2.86円、日産化 <4021>が1.04円と続いている。



業種別では33業種すべてが上昇。値上がり率1位は非鉄金属で、以下、精密機器、証券・商品、情報・通信、卸売、鉱業と続いている。



※13時0分10秒時点



株探ニュース

