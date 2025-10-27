モデルでタレントの滝沢カレン（33）が、月曜パートナーを務める27日放送のTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）に生出演。生活の変化について語った。

ペーパードライバーを卒業し、初の長距離ドライブに成功したというMCの「パンサー」向井慧が「全国のペーパードライバーに夢を与えたい！」と話す一幕が。自身もペーパードライバーだという滝沢は「もう何年も乗ってない」と明かした。

「テレビに出始めてから1回も乗っていない」として「旅行中とか、テレビの番組で運転することはあってもプライベートで運転することはない」と説明。同じくテレビでの運転経験があるという向井は「あのロケって、前後（番組の）車が挟んでくれる…テレビ番組は前に行ったロケ車が道を示してくれて、後ろは止めてくれるから、正直全然楽なんですよね」と苦笑いした。

乗らなくなった理由を「怖いですし、当てられても“事故”って言われてしまう」とこぼしつつ「じゃあ自分の安全は自分で守ろう…じゃあ運転しないになってしまった」と回顧。しかし運転することは「大好きだった」として「運転はしたい」と本音もこぼした。