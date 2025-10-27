ÂçÄÍÃ£Àë¤¬¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¡¢¥ß¥é¥Î¤Ï³«Ëë2Ï¢¾¡¤Ê¤é¤º¡Ú¥»¥ê¥¨AÃË»Ò¡Û
¡¡10·î27Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¥»¥ê¥¨AÃË»Ò¤ÎÂè2Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¡ÊOH¡Ë¤ÎÂçÄÍÃ£Àë¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ß¥é¥Î¤¬¥¢¥¦¥§ー¤Ç¥Ô¥¢¥Á¥§¥ó¥Ä¥¡¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡³«ËëÀï¤Ç¤Ï¥â¥Ç¥Ê¤ÈÂÐÀï¤·¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Î·ãÆ®¤òÀ©¤·¤¿¥ß¥é¥Î¡£¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ12ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¤·¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤ëMVP¤Ë¤âµ±¤¤¤¿ÂçÄÍ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ß¥é¥Î¤Î³«ËëÂè2Àï¡£
¡¡ÂçÄÍ¤Ï³«ËëÀï¤ËÂ³¤¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Âè1¥»¥Ã¥È¤Î½Ð¤À¤·¤«¤éÂçÄÍ¤Ï¡¢ÆóÃÊ¥È¥¹¤ò¥é¥¤¥ÈÂ¦¤Ø·Ò¤®ÆÀÅÀ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±Áá¡¹¤ËÎ®¤ì¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢ÃæÈ×¤Þ¤Ç¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£15-17¤È¥êー¥É¤òµö¤·¤¿¾ìÌÌ¤ÇÂçÄÍ¤Î¥Ñ¥¤¥×¹¶·â¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì3ÅÀº¹¤¬³«¤¯¤â¡¢Ç´¤ê¤ò¤ß¤»¤¿¥ß¥é¥Î¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢¥Ç¥åー¥¹¤Ø¤È¤â¤Ä¤ì¹þ¤à¡£¥ß¥é¥Î¤Ï¥»¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÄÏ¤ó¤À¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ô¥¢¥Á¥§¥ó¥Ä¥¡¤Ë²¡¤·ÀÚ¤é¤ì1¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡Âè2¥»¥Ã¥È¤â¥¹¥¿ー¥È¤«¤éÂçÄÍ¤Ï¥³ー¥È¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£½øÈ×¤«¤é¥ß¥é¥Î¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤¤¡¢¥Ù¥ë¥®ーÂåÉ½¤Î¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¥Õ¥§¥ì¡¦¥ì¥¬ー¥¹¤ä¡¢ºòµ¨Åì¥ì¥¢¥íー¥ºÀÅ²¬¤Ç³èÌö¤ò¸«¤»¤¿OH¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥³¡¦¥ì¥Á¥Í¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò·è¤áÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ½ª»Ï¥êー¥É¤òÊÝ¤Ã¤¿¥ß¥é¥Î¡£¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤Ï¥ì¥¬ー¥¹¤¬2Ï¢Â³¤Ç¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹¤ò·è¤á¤ÆÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡Âè3¥»¥Ã¥È¤Ï¥Ô¥¢¥Á¥§¥ó¥Ä¥¡¤¬¥êー¥É¤¹¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶ì¤·¤¤¾ìÌÌ¤Ç´öÅÙ¤È¤Ê¤¯ÂçÄÍ¤Ë¥Üー¥ë¤òÂ÷¤µ¤ì¤ë¤¬¼¹Ù¹¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤¨¤Ê¤¤¡£¥ß¥é¥Î¤Ï²¿¤È¤«¹¶·â¤Ë·Ò¤²ÆÀÅÀ¤¹¤ë¤â¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¬Ã¥¤¨¤º¡¢ÅÀº¹¤¬³«¤°¤¤Î®¤ì¤òÂÇ³«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ3¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥é¥Î¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸å¤¬¤Ê¤¤Âè4¥»¥Ã¥È¡¢½Ð¤À¤·¤«¤éOP¤Î¥ì¥¬ー¥¹¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ô¥¢¥Á¥§¥ó¥Ä¥¡¤Ë3-7¤È¥êー¥É¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÄÍ¤¬´ËµÞ¤ò¤Ä¤±¤¿¹¶·â¤ÇÏ¢Â³¤ÇÆÀÅÀ¤·1ÅÀº¹¤Þ¤ÇµÍ¤á´ó¤ë¡£¤·¤«¤·Áê¼ê¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¹¶·â¤È¡¢Ç´¤ê¶¯¤¤¼éÈ÷¤Ë¶ì¤·¤ó¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¥Ô¥¢¥Á¥§¥ó¥Ä¥¡¤¬Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë4¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤âÃ¥¤¤¡¢¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È1-3¤Ç¥ß¥é¥Î¤ÏÇÔËÌ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÄÍ¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢10ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤¿¤¬¥Áー¥à¤Ï³«Ëë2Ï¢¾¡¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼¡Àï¥ß¥é¥Î¤Ï31Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î4:30¤«¤é¥¢¥¦¥§ー¤Ç¥ô¥§¥íー¥Ê¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
¥ß¥é¥Î 1-3 ¥Ô¥¢¥Á¥§¥ó¥Ä¥¡
Âè1¥»¥Ã¥È 26-28
Âè2¥»¥Ã¥È 25-14
Âè3¥»¥Ã¥È 17-25
Âè4¥»¥Ã¥È 18-25