【10月25日発売!】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介
2025年10月の新商品5品まとめ(10月25日発売予定 )
今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 季節の味覚を楽しめるお弁当や、食欲の秋にぴったりの惣菜パン、ホットスナックまで幅広くラインナップしています。
ローソン2025年10月の新商品まとめ
秋の訪れを感じながら、ローソンの新商品をチェックしてみては?
「おろし海鮮かき揚げ丼」(697円)
「おろし海鮮かき揚げ丼」(697円)
価格 : 697円
エネルギー : 783kcal
※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと
※一部店舗では、近隣の店舗で調理しているとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
店内で揚げた海鮮かき揚げをたっぷりと盛り付け、大根おろしでさっぱりと楽しめる一品が登場です。かき揚げのサクサク食感とおろしの爽やかさが絶妙にマッチ。食べ応えがありながらも後味が軽やかに仕上がっています。
「食物繊維が摂れる 麻辣湯〜春雨入り〜」(397円)
「食物繊維が摂れる 麻辣湯〜春雨入り〜」(397円)
価格 : 397円
エネルギー : 117kcal
※容器が画像と異なる場合があるとのこと
※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
辛味と旨みがバランスよく調和した、しびれる辛さがクセになる麻辣湯が登場。春雨入りでヘルシーに仕上げつつ、野菜のシャキシャキ感も楽しめます。
「ホットサンド ベーコン&チーズ」(365円)
「ホットサンド ベーコン&チーズ」(365円)
価格 : 365円
エネルギー : 344kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
ベーコン、ゆでたまご、チーズを挟み、温めるととろけるチーズのコクが広がるホットサンドが登場です。アクセントに粒マスタードを効かせ、満足感のある味わいに仕上げています。
「1/2日分の野菜が摂れる 豚肉と玉子のキャベツ包み焼」(484円)
「1/2日分の野菜が摂れる 豚肉と玉子のキャベツ包み焼」(484円)
価格 : 484円
エネルギー : 228kcal
※北海道・沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
キャベツ、玉ねぎ、ねぎ、にんじんなど、1/2日分の野菜が摂れる包み焼が登場。豚肉と玉子を組み合わせた、栄養バランスに優れた一品。ヘルシーながらも満足感のある味わいに仕上がっています。
「トリュフ風味の塩パン」(160円)
「トリュフ風味の塩パン」(160円)
価格 : 160円
エネルギー : 300kcal
※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
もっちりとした食感のパンに、香り高いトリュフ風味をまとわせた一品が登場です。シンプルながら上品な味わいで、朝食や軽食にもぴったりな商品になっています。
まとめ
10月25日発売の新商品は、「おろし海鮮かき揚げ丼」や「麻辣湯〜春雨入り〜」、「トリュフ風味の塩パン」など、秋の味覚と多彩なメニューが楽しめるラインナップ。ぜひローソンでチェックしてみてください。
※画像は公式ホームページより引用
