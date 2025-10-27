元AKB48で女優の前田敦子（34）が27日、都内で韓国のスキンケアブランド「SAM’U（サミュ）」ブランド体験レセプションパーティーに出席した。

真っ白なノースリーブとパンツスタイルの衣装に身を包み登場。体形維持の方法について語り、「食事制限で我慢して、ストレスをためるダイエットをしないことが大事。食べたいものを食べながら運動して、太りにくい体を作るとなじんでいっている。無茶をすると自分に跳ね返ってくるので、無理をせずにきれいを保つ方法を続けていくのが心のケアにもなる」とほほえんだ。

韓国美容に親しんでいるといい、「今日この後も仕事で韓国に行くので、またいろいろ買って帰りたい。韓国で新しい商品を試したり美容医療に行くのも好きで、韓国美容は月に1回ぐらい行きたい。ご褒美でありルーティンでもあります」と語った。

12月8日にAKB48がデビュー20周年を迎え、自身もデビュー20周年。12月7日にはAKB48の日本武道館公演の出演が決まっており「今もAKB48があり続けてることに感謝しつつ、今いる子たちの背中も押したい。OGとしてやれることを精いっぱいやりたい」と意気込んだ。