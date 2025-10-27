「Snow Manが豪邸でシェアハウスしてみた」配信決定 11月2日よりディズニープラスで
【モデルプレス＝2025/10/27】Snow Manが出演するバラエティ番組「Snow Manが豪邸でシェアハウスしてみた」（全4話／一挙配信）が、11月2日より「ディズニープラス」で配信される。
【写真】Snow Man目黒蓮、撮影現場に豪華差し入れ
◆「Snow Manが豪邸でシェアハウスしてみた」配信決定
◆SEVENTEENドキュメンタリーなども配信
