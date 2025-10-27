チョコプラ長田「SASUKE」収録中に剥離骨折で全治3ヶ月 怪我の経緯・現在の容態も明かす【発表全文】
【モデルプレス＝2025/10/27】お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平が、TBSの大型番組『SASUKE2025』の番組収録中に剥離骨折したことがわかった。26日、同局が発表した。
同局は書面を通じて「『SASUKE2025』（年末 全国ネット放送予定）の本番収録中に、チョコレートプラネット長田庄平さん（吉本興業 所属）が怪我をされました」と報告。「1stステージ挑戦中 第2エリアのローリングヒルに飛び移る際」の事故だったことを説明し「常駐していた医師に診察をうけた所レントゲンの撮影の必要がある旨指示がありました。それをうけ、近隣の病院で精密検査を行った所、左足の甲の剥離骨折と判明し全治3か月と診断されました」と明かした。
「当該の番組収録に当たっては、医師、救急救命士およびトレーナーを配置するなど、安全性に細心の注意を払っておりましたが、長田さんが怪我をされたことについて、大変申し訳なく、心より御見舞い申し上げます」と謝罪し「長田さんの1日も早いご回復をお祈りするとともに、今後も番組制作上の安全管理について徹底して参る所存です」とつづった。
長田は同日、自身のX（旧Twitter）を更新。本件について「ご心配とご迷惑をお掛けして申し訳ありません」とコメントし「年甲斐も無く張り切ってしまいファミコンのコントローラーのスタートボタンぐらいの骨が剥がれました」と伝えた。
さらに「自力では歩けるぐらいですのでご心配無用です」と現在の容態を報告し「番組には迅速な対応と手厚くサポートして頂きました」と感謝を記している。（modelpress編集部）
「SASUKE2025」出場者の怪我について
「SASUKE2025」（年末 全国ネット放送予定）の本番収録中に、チョコレートプラネット長田庄平さん（吉本興業 所属）が怪我をされました。
＜概要＞
10月26日（日）9：00頃、神奈川県青葉区 緑山スタジオ敷地内のオープンセットにおいてSASUKEの番組収録を行っておりました所、長田庄平さんが1stステージ挑戦中 第2エリアのローリングヒルに飛び移る際に怪我をされました。
インタビュー終了後、長田さんが足の痛みを訴えた為、常駐していた医師に診察をうけた所レントゲンの撮影の必要がある旨指示がありました。
それをうけ、近隣の病院で精密検査を行った所、左足の甲の剥離骨折と判明し全治3か月と診断されました。ギブスで固定し、一定期間、松葉杖を使用するとのことです。
なお、所属事務所によれば、今後の仕事については継続して行うとのことです。
＜TBS コメント＞
当該の番組収録に当たっては、医師、救急救命士およびトレーナーを配置するなど、安全性に細心の注意を払っておりましたが、長田さんが怪我をされたことについて、大変申し訳なく、心より御見舞い申し上げます。
長田さんの1日も早いご回復をお祈りするとともに、今後も番組制作上の安全管理について徹底して参る所存です。
以上
