鈴木おさむ氏＆大島美幸夫婦、フードコートでの2ショットに「親近感湧く」と反響 息子が撮影
【モデルプレス＝2025/10/27】元放送作家の鈴木おさむ氏が10月26日、自身のInstagramを更新。妻でお笑いトリオ・森三中の大島美幸との2ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】53歳元放送作家「親近感湧く」フードコートでの夫婦ショット
鈴木氏は「息子と妻と映画」と日常を綴り、息子と大島は「チェンソーマン レゼ篇」、自身は「秒速5センチメートル」を鑑賞したことを報告。「映画終わって、息子と妻と合流。品川の映画館の下にあるフードコートで」と夫婦ショットを投稿した。
写真では、鈴木氏と大島が2人並んで食べ物を指す仲睦まじい姿を写しており「僕ら2人の撮影は息子です」と報告している。
この投稿に「素敵な家族時間」「フードコートに行ってるの親近感湧く」「息子さんの写真が最高」「幸せが溢れてる」「大島さんの笑顔が優しい」「仲良し家族で嬉しい」とコメントが集まっている。
鈴木氏と大島は、2002年に結婚。2015年6月に第1子長男・笑福くんが誕生した。（modelpress編集部）
