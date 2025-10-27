静岡の新人女子アナ、抜群スタイル際立つ黒ワンピオフショットに「デートみたい」「爽やかで素敵な笑顔」
静岡朝日テレビアナウンサーの佐々木沙羅が、26日にインスタグラムを更新。黒ワンピースのオフショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】スタイル際立つタイトな黒ワンピ姿（ほか3枚）
早稲田大学出身で、2025年に静岡朝日テレビへ入社した佐々木アナ。今回の投稿では「秋を見つけに駿府城へ」とオフショットを披露。複数公開されている写真には、タイトな黒ワンピースを着て、オフの時間を楽しむ彼女の姿が収められている。投稿の中で佐々木は「紅葉はまだでも、相変わらずの美しさに惚れ惚れほのぼの」と駿府城での散策を振り返っている。
この投稿にファンからは「デートみたい」「爽やかで素敵な笑顔」「綺麗です」などのコメントが集まっている。
引用：「佐々木沙羅」インスタグラム（＠sasaki__sarah）
