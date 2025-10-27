前田敦子、AKB48“20周年”に感謝の思いで活動した2025年「現役メンバーの背中を押せる最後のタイミング」
俳優の前田敦子（34）が27日、都内で行われた韓国スキンケアブランド「SAM'U」ブランド体験レセプションパーティー“Deep Sea with SAM’U”に登場。報道陣の囲み取材に応じ、自身の原点となったAKB48への思いを語った。
【動画】前田敦子、AKB48 OGとしての本音を明かす
2025年はどんな1年になったかという質問に前田は、今年AKB48とともにデビュー20周年を迎えることを明かし「今年の12月8日がちょうどデビューした日なので、AKB48としても個人的にも20周年の最大のイベントの日になります。前日はライブで武道館にみんなで立たせてもらうんですけど、当日も何かあると思う」とにっこり。
そして「今もAKB48があり続けていることに感謝をしつつ、今いる子たちの背中を押せたらいいなと。それを最後にやれるタイミングかなと思っているので、これからもAKB48があり続けてほしいなっていう気持ちも込めて、OGとしてやれることを精一杯やっていきたいなって思います」とグループへの思いを明かした。
「今年はそれで節目を迎えて終われるのかなと思っている」といい、「私にとってはとっても大事な年末になるので、体調第一に。そして見た目も保てるように、ちゃんとケアをしながら頑張っていきたいと思います」と年末に向けて意気込みを語った。
