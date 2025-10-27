２０２３年シーズン限りで日本ツアーから引退した女子プロゴルファーのイ・ボミ（韓国）が２７日、都内で行われた「本間ゴルフ 事業戦略・新製品発表会」に出席。同社のアンバサダーに就任した俳優・剛力彩芽とともにトークショーを行った。

ボミは１９年１２月に俳優のイ・ワンと結婚し、２３年をもって日本ツアーを引退。この日は白のシャツに黒のタイトスカートというシンプルなモノトーンコーデで、現役当時と変わらぬスタイルを見せつけた。

自分自身の「次の一手」というトークテーマでは、「こどもとゴルフ」と回答。「引退して２年たちましたけど、子どもがほしくなってて」とほほ笑みつつ、「ゴルフが本当に好きになったんです（現役時代の）試合は難しかったんですけど、今は本当に大好きで」と心境の変化も明かした。

さにら「日本で２０勝したことで、韓国の永久シードで試合に出ることできるから、もしできるなら、子どもと一緒に試合に出られたらうれしいな」と、将来の壮大な夢も口に。「ですので、そこまでサポートお願いします」と、関係者に冗談めかしてアピールした。