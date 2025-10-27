25日（現地時間）に行われたプレミアリーグ第9節でリヴァプールはブレントフォードと対戦し、2-3で敗れた。これでプレミアリーグでは4連敗となり、順位も7位に後退してしまった。



ブレントフォードを相手にリヴァプールはロングスローとカウンターによって前半だけで2失点を許す苦しい展開となり、終盤にモハメド・サラーのゴールで1点差に詰め寄るのが精一杯。昨シーズンのような攻守両面で相手を圧倒するような強さが見られず、敵地でまたしても黒星を喫した。





シーズン序盤の好調ぶりから一転し、不振の真っ只中にあるリヴァプール。チームを長年支えてきたアンドリュー・ロバートソンは、チームの公式チャンネル『LFC TV』の中で現状に対する強い危機感を口にするとともに、チームメイトに更なる奮起を促している。「ブレントフォード戦での僕らはシンプルに良くなかった。相手はセカンドボール、スローイン、背後へのロングボールを狙っていて、それに対して僕らも何をするべきかは理解していたけど、常にあと一歩遅かった」「プレミアリーグのチームはすんなりとボールを渡してはくれない。全てのチームが明確なプランを持って試合に臨んでくる。ブレントフォードは彼らのプランをパーフェクトに実行した。僕らは全くそうではなかった」「僕らは一生懸命頑張らないといけない。トレーニングや試合、リカバリーも含めて全てだ。このクラブでプレイするなら結果を求められる。しかし良い瞬間はハードワークをしなければやって来ない」「僕らには時間がない。試合、試合、試合だからね。良いプレイをしなければならない。継続的に、そして直ぐにだ」リヴァプールの次戦は、29日に予定されているカラバオカップ準々決勝クリスタル・パレス戦。彼らにとっては2大会ぶりの優勝、そしてチーム内の雰囲気を変えるためにも勝利が必要不可欠な試合となりそうだ。