38歳の動きじゃない！ セリエA初ゴールのジェイミー・バーディ、派手すぎるゴールパフォに注目集まる
セリエA第8節、クレモネーゼとアタランタの試合は1-1のドローに終わった。先制点を決めたのは、今夏レスター・シティから獲得したFWジェイミー・バーディだ。
バーディは78分、ゴール前でこぼれ球を蹴り込んで先制点をもたらす。8試合目にしてセリエA初ゴールとなり、同時にクレモネーゼでの初ゴールとなった。
38歳のバーディは、まるで体操選手のように側転からのバック転を披露し、自らのゴールを派手に祝った。英『Mirror』は、「はるかに若々しく見えた」、『THE Sun』は「まだまだ体力に余裕があることを示した」とこのゴールパフォーマンスに注目している。
キャリアの晩年を迎えているかもしれないが、まだまだ勝利への意欲を持ち続けているバーディ。これからもイタリアでの爆発が見られるか、期待したい。
Jamie Vardy's having a party! #CremoneseAtalanta 1-0 pic.twitter.com/h1TB4QMH3S— Lega Serie A (@SerieA_EN) October 25, 2025