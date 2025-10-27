KDDIと沖縄セルラーは、シャープの対話AIキャラクター「ポケとも」をau ＋1 collectionで11月21日に発売する。価格は3万9600円で、予約受付はすでに始まっている。

「ポケとも」は、AIによる音声対話機能を備えたキャラクター型デバイス。ミーアキャットをモチーフにしたロボットで、高さ約12cm、重さ約200gの手のひらサイズ。腹部のランプや身振り手振りで感情を表現する。

シャープ独自のAI技術「CE-LLM（Communication Edge - Large Language Model）」を搭載し、ユーザーの話しかけに共感や励ましで応じるほか、自ら話しかけることもできる。内蔵カメラで周囲の状況を把握し、その情報を会話に反映する。

専用アプリと連携すると、会話の内容や訪れた場所、見た景色などを記憶し、対話を重ねることでユーザーを理解して、次第に“寄り添うパートナー”として成長していく。なお、利用には「ポケとも」本体代金のほか、シャープが提供する「ココロプラン for ポケとも」（月額495円～）の契約が必要となる。

また、11月19日～12月2日の期間、伊勢丹新宿店本館6階催物場のお歳暮ギフトセンター内で「ポケとも」の展示が行われる。発売日以降は会場での購入も可能で、購入者には「ポケともキーホルダー」がプレゼントされる。

「ポケとも」キーホルダー