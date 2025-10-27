SHERBETS¥Ù¡¼¥¹¤ÎÃçÅÄ·û»Ô¡¢¥É¥¯¥¿¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¥Ä¥¢¡¼ÉÔ»²²Ã¤Ë¡Ö¶ì½Â¤Î·èÃÇ¡×¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°
¡¡¥Ð¥ó¥É¡¦SHERBETS¤¬¤¤ç¤¦27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÈSNS¤ò¹¹¿·¡£¥Ù¡¼¥¹¤ÎÃçÅÄ·û»Ô¤¬¡¢Æ±¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ËÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£ÃçÅÄ¤¬¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¡¢ÇØÃæ¤òÄË¤á¥É¥¯¥¿¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¼£ÎÅ¤ËÅØ¤á¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¼Õºá¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛSHERBETS¡¢¥Ù¡¼¥¹¡¦ÃçÅÄ·û»Ô¡Êº¸¤«¤é2ÈÖÌÜ¡Ë
¡¡È¯É½¤Ç11·î21Æü¤«¤é¤Î2Ç¯¤Ö¤êÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ÖBEST SELECTION TOUR 2025¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ù¡¼¥¹ÃçÅÄ·û»Ô¤¬¥É¥¯¥¿¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ä¥¢¡¼ÉÔ»²²Ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖSHERBETS¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Æ¥Ä¥¢¡¼¤ò´º¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¾°¤³¤Î·ï¤Ë´Ø¤·¤Þ¤¹¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§Ìá¤·¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÃçÅÄ¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¡¢¡ÖÀè¤º¤Ï¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¼Õºá¡£¡Öº£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò³°¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£ÇØÃæ¤òÄË¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËýÀÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¯¥»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤Þ¤Ï¼£ÎÅ¤ËÅØ¤á¤Þ¤¹¡£µ¤¹ç¤¤¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤ËÎ×¤ó¤ÇÅÓÃæ¤«¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤»öÂÖ¤ò¾·¤¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖBAND´Ø·¸ FUN¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó ¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¥Û¥ó¥È¡¼¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼¥¹¥È¥Ã¥×Åª¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤êº£²ó¤Î·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢11·î21Æü¤Î²¬»³¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÅìµþLIQUIDROOM¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¤Ç8¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¢£¡ãSHERBETS¥Ä¥¢¡¼¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡ä
¥Ù¡¼¥¹ÃçÅÄ·û»Ô¤¬¥É¥¯¥¿¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ä¥¢¡¼ÉÔ»²²Ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£SHERBETS¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Æ¥Ä¥¢¡¼¤ò´º¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¾°¤³¤Î·ï¤Ë´Ø¤·¤Þ¤¹¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§Ìá¤·¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²¼µ¡¢ÃçÅÄ·û»Ô¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÃçÅÄ·û»Ô¡¢¥³¥á¥ó¥È
Àè¤º¤Ï¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£
º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò³°¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÇØÃæ¤òÄË¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËýÀÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¯¥»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤Þ¤Ï¼£ÎÅ¤ËÅØ¤á¤Þ¤¹¡£
µ¤¹ç¤¤¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤ËÎ×¤ó¤ÇÅÓÃæ¤«¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤»öÂÖ¤ò¾·¤¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
BAND´Ø·¸
FUN¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó
¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¥Û¥ó¥È¡¼¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¥É¥¯¥¿¡¼¥¹¥È¥Ã¥×Åª¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤êº£²ó¤Î·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£
¡Ú²èÁü¡ÛSHERBETS¡¢¥Ù¡¼¥¹¡¦ÃçÅÄ·û»Ô¡Êº¸¤«¤é2ÈÖÌÜ¡Ë
¡¡È¯É½¤Ç11·î21Æü¤«¤é¤Î2Ç¯¤Ö¤êÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ÖBEST SELECTION TOUR 2025¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ù¡¼¥¹ÃçÅÄ·û»Ô¤¬¥É¥¯¥¿¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ä¥¢¡¼ÉÔ»²²Ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖSHERBETS¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Æ¥Ä¥¢¡¼¤ò´º¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¾°¤³¤Î·ï¤Ë´Ø¤·¤Þ¤¹¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§Ìá¤·¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖBAND´Ø·¸ FUN¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó ¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¥Û¥ó¥È¡¼¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼¥¹¥È¥Ã¥×Åª¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤êº£²ó¤Î·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢11·î21Æü¤Î²¬»³¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÅìµþLIQUIDROOM¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¤Ç8¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¢£¡ãSHERBETS¥Ä¥¢¡¼¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡ä
¥Ù¡¼¥¹ÃçÅÄ·û»Ô¤¬¥É¥¯¥¿¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ä¥¢¡¼ÉÔ»²²Ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£SHERBETS¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Æ¥Ä¥¢¡¼¤ò´º¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¾°¤³¤Î·ï¤Ë´Ø¤·¤Þ¤¹¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§Ìá¤·¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²¼µ¡¢ÃçÅÄ·û»Ô¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÃçÅÄ·û»Ô¡¢¥³¥á¥ó¥È
Àè¤º¤Ï¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£
º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò³°¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÇØÃæ¤òÄË¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËýÀÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¯¥»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤Þ¤Ï¼£ÎÅ¤ËÅØ¤á¤Þ¤¹¡£
µ¤¹ç¤¤¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤ËÎ×¤ó¤ÇÅÓÃæ¤«¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤»öÂÖ¤ò¾·¤¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
BAND´Ø·¸
FUN¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó
¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¥Û¥ó¥È¡¼¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¥É¥¯¥¿¡¼¥¹¥È¥Ã¥×Åª¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤êº£²ó¤Î·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£