かつて「小林悠（はるか）」の名前でＴＢＳアナウンサーとして活躍したアンヌ遙香がドレス姿をアップした。

現在は北海道を拠点に活動するアンヌ。２７日にインスタグラムを更新し「イブニングドレスでの華やかな司会のお仕事。一日目は白にて」とドレスアップして司会を務めたことを報告。「実は今回は英語での司会進行。ここまで仕事で英語を使うのは良い意味での自己研鑽（けんさん）にもなりますし、ワクワク」と明かし、ヘアスタイルについても「華やかなセットにテンションあがりました」と大満足。

美ぼうにフォロワーは「ゴージャス」「めちゃくちゃ美しい」「び、び、び、美人」「ドレス似合い過ぎてます」「とってもステキ」「女神のよう」とうっとりしていた。

アンヌは札幌市生まれ。お茶の水女子大学文教育学部人文科学科卒業、同大学院人間文化研究科博士前期課程を修了し、２０１０年にＴＢＳテレビに入社。「みのもんたの朝ズバッ！」などを担当したが、１６年３月で退社し、その後、一般男性と結婚。休養期間を経て２４年から「アンヌ遙香」として活動再開。同８月に離婚を公表した。